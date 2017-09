Live-Ticker: Merkel und Schulz treffen im TV-Duell aufeinander

Am Sonntag steigen SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz und Kanzlerin Angela Merkel in den Ring und treten im TV-Duell gegeneinander an. Bei uns im Live-Ticker verpassen Sie nichts!

>>> AKTUALISIEREN <<<

+++ Schulz: „Die Flüchtlinge bringen viel mehr nach Europa. Wir sollten allerdings in Zukunft mehr mit unseren europäischen Partnern zusammenarbeiten.“

+++ Wieder Strunz zu Schulz: Es geht darum, ob die Flüchtlinge der Wirtschaft nicht schaden.

+++ Merkel: „Die SPD ist ein streitbarer Koalitionspartner. Wir müssen in grundsätzlichen Fragen immer aktuell entscheiden, egal ob es um den Euro oder Flüchtlinge geht. Ich will heute keine Prognose über den Wahlausgang treffen.“

+++ Der Sat1-Mann Strunz fragt Merkel, nach ihrer Meinung dazu, dass voraussichtlich mit der AfD eine Partei rechts der Union in den Bundestag einzieht.

+++ Schulz: „Ich habe diese Worte auf einem SPD-Parteitag ausgesprochen. Ich glaube, Diskussionen und Debatten sind das Salz in der Demokratie. Ich würde das in so einer Schärfe nicht noch einmal sagen.“

+++ Maischberger zu Schulz: „Meinen Sie, dass Merkel dem Land schadet?“

+++ Merkel: „Jeder Mensch verändert sich im Laufe seines Lebens. Es geht auch nicht um Auto oder Klima, sondern um Nachhaltige Lösungen.“

+++ Maischberger befragt Merkel nach ihrer scheinbaren Wankelmütigkeit bei vielen Themen.

+++ Schulz: „Ich glaube, dass sich ein Großteil der Wähler noch nicht entschieden hat. Und das TV-Duell wird helfen, dass die Entscheidungen getroffen werden.“

+++ Die erste Frage kommt von Peter Kloeppel an Martin Schulz: Er will wissen, warum Schulz in Umfragen derart abgesackt ist.

+++ Pünktlich auf die Minute geht es los. Sandra Maischberger begrüßt die Zuschauer. Eine kleine Überraschung direkt zum Start: Schulz bleibt bei der dunkelblauen Krawatte.

+++ Liebe Leser, machen Sie doch einmal den Selbsttest: Einmal Wahl-O-Mat vor dem TV-Duell Merkel gegen Schulz und einmal danach? Wir sind gespannt, ob sich die Partei ihrer Präferenz ändert. Hier geht‘s zum Wahl-O-Mat für die Bundestagswahl 2017.

+++ Kleiner Stilcheck: Bei der Ankunft hatte Merkel einen blauen Blazer und eine silberne Kette an. Schulz trug einen dunkelblauen Anzug und eine etwas weniger dunkelblaue Krawatte. Letzeres dürfte sich aber bis 20.15 Uhr noch ändern. Der Halsschmuck, den die Kanzlerin beim letzten TV-Duell trug, erfreute sich im Netz ja großer Beliebtheit.

+++ Wenige Stunden nach dem TV-Duell mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wartet auf ihren SPD-Herausforderer Martin Schulz die nächste Herausforderung. Im niederbayerischen Abensberg muss sich der SPD-Vorsitzende am Montag (10.00 Uhr) mit den Spitzenkandidaten Christian Lindner (FDP), Cem Özdemir (Grüne) und dem ehemaligen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (Union) messen. Auch die AfD ist dabei: Aus Platzmangel müssen sich die EU-Abgeordnete Beatrix von Storch und Parteichef Jörg Meuthen allerdings mit einem Auftritt außerhalb der Gillamoos-Festwiese zufrieden geben.

+++ Kanzlerin Angela Merkel und der SPD-Herausforderer Martin Schulz sind inzwischen am TV-Studio eingetroffen. in weniger als einer Stunde geht es los.

+++ Eine gute Stunde vor Beginn des Duells sind die Anhänger beider Kontrahenten vor dem Studio Adlershof schon in Stellung gegangen. Mehr Impressionen vom Abend finden Sie demnächst in einer Fotostrecke weiter unten im Artikel.

+++ In der Vergangenheit waren die TV-Duelle immer gerne geprägt von Phrasen, die sich die Kandidaten gegenseitig und auch den Zuschauern um die Ohren hauten. Wer Lust auf Bingo hat, wird bei den Kollegen von jetzt.de fündig.

+++ Den ersten Ausreißer des TV-Duells hat sich die SPD geleistet. Denn den Sozialdemokraten unterlief am Abend vor dem großen eins gegen eins eine technische Panne, für die sie sich entschuldigen mussten.

Bilder: Merkel und Schulz treffen zum TV-Duell ein Zur Fotostrecke

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum ersten und auch einzigen TV-Duell zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Herausforderer Martin Schulz (SPD).

Vorbericht

Es ist das erste TV-Duell zwischen Herausforderer Martin Schulz und der Bundeskanzlerin Angela Merkel - und es wird auch das einzige bleiben. Zunächst sah die Planung der TV-Sender vor, an zwei Abenden Schulz und Merkel gegeneinander antreten zu lassen - einmal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei ARD und ZDF, das andere Mal im privaten TV bei RTL und Sat.1. Doch daraus wurde bekanntlich nichts, da das Kanzleramt diesem Modell nicht zustimmte.

Auch die Idee, die Moderatoren-Duos (Maybrit Illner mit Peter Kloeppel sowie Claus Strunz mit Sandra Maischberger) nacheinander in 45-Minuten-Blöcken die Fragen stellen zu lassen, stieß bei der Kanzlerin auf Ablehnung. Sogar von einer Absage der CDU-Chefin war die Rede.

Dafür hagelte es für Merkel Kritik von allen Seiten, unter anderem vom Deutschen Journalisten-Verband (DJV). „Ich wundere mich, dass der Regierungssprecher den Sendern offenbar vorschreiben kann, wie das Fernsehduell ablaufen soll. Die Sender hätten im Zweifel lieber auf das Duell verzichten sollen, als sich den Wünschen der Kanzlerin zu beugen“, echauffierte sich der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall in einer Mitteilung.

Riesiges Interesse am TV-Duell zwischen Merkel und Schulz

Merkel wollte bei dem TV-Duell (So sehen Sie den Schlagabtausch live im TV und im Live-Stream) jedoch keine Änderung und argumentierte, das Format habe sich schließlich in der Vergangenheit bewährt. Zudem entgegnete sie der Kritik von SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz bei ihrer alljährlichen Sommer-PK, es sei „guter Stil, dass man über die Modalitäten spricht, wie die Dinge ablaufen können“. Den Vorwurf, mit ihrer ablehnenden Haltung schränke sie die Pressefreiheit ein, wies Merkel entschieden von sich. Eher sei laut der Kanzlerin die Entscheidungsfreiheit, ob man eine Einladung annehme oder ausschlage „ja immer genauso wichtig wie die Freiheit der Presse und die Unabhängigkeit“.

So oder so, selten stand Merkel bereits vor einem TV-Duell so im Kreuzfeuer der Kritik, doch auch Schulz steht unter Druck. Die Umfragewerte der SPD lassen weiter zu wünschen übrig und viel Zeit bis zum Wahltermin am 24. September bleibt nicht mehr.

Laut einer Umfrage des Forsa-Instituts für den Stern erregt der Schlagabtausch zwischen Merkel und Schulz riesiges Interesse - 48 Prozent aller 61,5 Millionen Wahlberechtigten gaben an, sich das Duell anschauen zu wollen. Wiederum 22 Prozent davon glauben, der Ausgang des Duells könne ihre Wahlentscheidung noch beeinflussen. Mit hochgerechnet 6,8 Millionen Wählern, die damit scheinbar noch unentschlossen sind, steht sowohl für Merkel als auch für Schulz viel auf dem Spiel.

Auch wir sind natürlich dabei, wenn Merkel und Schulz in den TV-Ring steigen und sich verbal duellieren werden. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts!

bix/kus mit Material von AFP und dpa