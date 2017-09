TV-Duell-Reaktionen: „Ich wünsch mir Claus Strunz als Kanzler“

Am Sonntag ging es im TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz hoch her. Wir haben für Sie die besten Reaktionen aus den sozialen Medien gesammelt.

Berlin - Für die SPD hätte der große Tag vor dem TV-Duell eigentlich nicht schlimmer angehen können. In der Nacht zum Sonntag war eine Meldung freigeschaltet worden, die den Herausforderer Martin Schulz bereits zum Sieger des Duells erklärte. Bis zum Beginn des Schlagabtausches mit der kanzlerin waren es da jedoch noch Stunden hin. Somit waren die Sozialdemokraten schon in den frühen Morgenstunden um Schadensbegrenzung bemüht - der SPD-Parteivorstand musste sich für diesen Eklat, der im Netz für reichlich Spott sorgte, entschuldigen.

Wer wie die SPD sich schon vor dem TV Duell zum Sieger erklärt, dessen Glaubwürdigkeit ist am Ende. — Hans Michelbach (@hans_michelbach) 3. September 2017

Noch bevor es losging, sorgten Die Grünen mit diesem Tweet für Belustigung. Wenn man schon nicht im TV zu sehen ist, dann muss man eben die sozialen Medien als Plattform nutzen.

Mit ARD, ZDF, RTL und Sat.1 übertrugen gleich vier Sender das TV-Duell zwischen Merkel und Schulz. Oder hat man dabei einen Sender vergessen?

Mit diesem kleinen Best-of-TV-Duell-Video kam man bereits vor dem Duell in Stimmung.

Seit 2002 gibt es vor jeder Bundestagswahl #TVDuelle|e. Vor der Neuauflage morgen haben wir ein "Best Of TV Duell" für Euch. #br24wahl pic.twitter.com/iGqlusvmjA — BR24 (@BR24) 2. September 2017

Andere TV-Zuschauer wählten eine andere Strategie, um in Stimmung zu kommen.

Trinkspiel für heute Abend fürs #tvduell:



Bei jedem "Würselen" oder "Gerechtigkeit" trinken wir einen shot! pic.twitter.com/8MEElA40ud — Jannik Bruns (@jannik_bruns) 3. September 2017

Trinkspiel heute Abend: Schnaps, wenn Schulz "Nachbar" sagt. #TVDuell — extra3 (@extra3) 3. September 2017

Als es dann am Abend endlich losging mit dem ersten und auch einzigen TV-Duell zwischen Merkel und Schulz, wurde natürlich auch in den sozialen Medien fleißig mitdiskutiert. Wir haben für Sie die besten Reaktionen aus dem Netz gesammelt:



Von einem richtigen Schlagabtausch war jedoch zunächst wenig zu sehen, so die Meinung im Netz...

Also im #Tatort sieht man die Leblosen ja sonst immer nur am Anfang. #TVDuell — extra3 (@extra3) 3. September 2017

Und wann kommt jetzt dieses "Duell"?#TVDuell — Sebastian (@S_Braum) 3. September 2017

Im Kreml verfolgt man begeistert das #TVDuell. Putin hat vor lauter Spannung gerade auf #Netflix umgeschaltet. — Harald Schmidt (@BonitoTV) 3. September 2017

ein tor würde dem spiel gut tun. #TvDuell — philipp jessen (@jessenphil) 3. September 2017

Sandra Maischberger sorgte für einen kleinen Überraschungsmoment, als sie beide fragte, ob sie am heutigen Sonntag in der Kirche gewesen sind. Merkel und Schulz wirkten sichtlich überrumpelt und verhaspelten sich in ihren Anworten - das Netz reagierte.

'Ich war gestern in einer Kirche!'

'Ich war gestern in 2 Kirchen!'

'Ich war in 3 Kirchen UND mein Vater ist tot!'



Wahlkampf 2017. #tvduell — Schwester Ewald (@hashcrap) 3. September 2017

"Ich war heute nicht in der Kirch... Ich war heute in einer Kapelle!!"

"Ich war heute nicht in der Kirche. ICH WAR ABER GESTERN!!!" #tvduell — Melina Sophie (@MelinaSophie) 3. September 2017

#TVDuell, oder heute: Wer war wann zuletzt in einer Kirche? — Harald Schmidt (@BonitoTV) 3. September 2017

Viele User kritisierten im Verlauf des Duells die mangelden Unterschiede beider Duellanten.

Am Ende wird es noch eine 50/50 Kanzlerschaft. Merkel macht die Schicht von 6-14 Uhr, Schulz von 12-20 Uhr. #tvduell — Sonja Meschkat (@meschimeschkat) 3. September 2017

"Naja, da sind wir beide mal unterschiedlicher Meinung."

Krass, wie überrascht Merkel über ihre Aussage ist.#tvduell — Christian Huber (@Pokerbeats) 3. September 2017

Okay, jetzt wählt Schulz auch die Merkel. #tvduell — Stefan Niggemeier (@niggi) 3. September 2017

Trinkspiel zum #TVDuell: Wenn sich Merkel und Schulz generell einig sind einen Kurzen trinken.



Bin seit 20 Minuten betrunken. — Rob Vegas (@robvegas) 3. September 2017

... und auch die Themenauswahl. Viele Nutzer ärgerte, dass viele Themen zu kurz kamen.

Den bisherigen Themen nach, ist Deutschland ein Land voller autofahrender Flüchtlinge, die im Diesel-Auto Richtung Türkei fahren #tvduell — thore (@justthore) 3. September 2017

Ich finde, es sollte noch ein 2.Duell zu Themen geben, die Menschen in Deutschland direkt betreffen: Arbeit, Rente, Bildung, Pflege #tvduell — Julian Lange (@LangeJulian) 3. September 2017

Seit 50 Minuten geht es um Flüchtlinge und die Türkei. Alleinerziehende und Leute in befristeten Arbeitsstellen lächeln müde. #TVDuell — Seeräuberbatman (@LaVieVagabonde) 3. September 2017

Tipp für wichtigere Themen:



Energiewende

Dieselgate

Bezahlbarer Wohnraum

Pflege

Kitaplätze

Gleichstellung

Massentierhaltung#tvduell — Thees (@theresakalmer) 3. September 2017

In deutschen Städten fehlen überall zehntausende Wohnungen. Deswegen reden wir jetzt seit 10Min über den EU-Beitritt der Türkei. #tvduell — Richard Volkmann (@richvolkmann) 3. September 2017

Auch die Aussprache von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sorgte für Lacher im Netz...

Merkel kann „sch“ aussprechen.



1:0 für sie #tvduell — GNTMoritz (@RegelNr3) 3. September 2017

Schulz' Sprechpausen fühlen sich an wie ein Computer, bei dem man nicht weiß, ob er noch lädt oder sich komplett aufgehängt hat. #tvduell — Lisa (@Scribella) 3. September 2017

Doch das Netz ließ sich nicht nur über Merkel und Schulz aus - auch die Moderatoren bekamen ihr Fett weg...

Ein Verlierer steht für mich fest: Claus Strunz. #TVDuell — Dominik Lawetzky (@dominiklawetzky) 3. September 2017

Nimmt Peter Klöppel eigentlich auch am #tvduell teil? — Christoph Seyerlein (@CSeyerlein) 3. September 2017

Die Moderatoren spielen Wutbürger oder was ist da los? #tvduell — Karsten (@mitglied92) 3. September 2017

Ist Claus Strunz eigentlich nur dazu da um Aussagen, die wie AfD-Parolen klingen in die Runde zu schmeißen? #TVDuell — Yannic Hertel (@games_newsman) 3. September 2017

Dieses #TVDuell geht mir schon nach 20 Minuten extrem auf den Geist. Und das liegt nicht an Merkel und Schulz. — David Schæfer (@dschaefer93) 3. September 2017

Wer stoppt eigentlich die Länge der Fragen? #TVDuell — extra3 (@extra3) 3. September 2017

Seit einer halben Stunde reden die Moderatoren darüber, wie man Flüchtlinge los wird und Grenzen schließt. Die AfD hat gewonnen. #TVDuell — Ole Reißmann (@oler) 3. September 2017

Ich wünsch mir Claus Strunz als Kanzler. #tvduell — Jan Böhmermann (@janboehm) 3. September 2017

Insgesamt waren viele User in den sozialen Medien der Meinung, nach dem Duell nicht schlauer zu sein als zuvor.

'Da steh' ich nun, ich armer Tor!

Und bin so klug als wie zuvor'

(Goethe: Faust I) #TvDuell — Stefan ☕️ (@mufflkuchen) 3. September 2017

Eine Dauerwerbesendung für Nichtwähler. Und Claus Strunz. #tvduell — Markus Hennig (@MarkusSuedwitz) 3. September 2017

WER HAT DENN JETZT DAS #TVDUELL GEWONNEN? ICH KANN SO NICHT ZUM AUTOKORSO! — Stubenrocker (@rock_galore) 3. September 2017

