Thüringen-Beben: Slomka bohrt bei Kemmerich nach - dann fällt ein entlarvender Satz

Was für ein verlogenes Pack. Das dies so kommen könnte war ALLEN vorher bekannt. Jetzt redet Kemmerich von Trick der AfD. Focus und auch Spiegel schrieben schon vorher das es so kommen könnte.

Wäre dieses "Grillen" des Interviewpartners samt der künstlichen Empörung auch so ausgefallen, wenn es der Wunschkandidat gewesen wäre?

Ob man die AFD mag oder nicht, sie ist eine zugelassene Partei wie alle anderen. Und sollte nach eigentlich geltendem Recht auch so behandelt werden. Was aktuell in Politik und Medien passiert spricht Gesetz und Anstand Hohn.

Ein altes Sprichwort sagt, dass man unterdrückt was man fürchtet. Da scheint an vielen Stellen was Wahres dran zu sein.