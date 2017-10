Über 8000 Kinder 2016 in Konflikten getötet oder verstümmelt

UN-Bericht zur Lage der Kinder

+ © Mohammed Badra Zwei syrische Jungen in den Trümmern der zerstörten Satdt Duma. Foto: Mohammed Badra/Archiv © Mohammed Badra

New York (dpa) - Mehr als 8000 Kinder sind einem UN-Bericht zufolge im vergangenen Jahr in bewaffneten Konflikten getötet oder verstümmelt worden. In Afghanistan beispielsweise wurden 3512 Kinder getötet oder verstümmelt, fast ein Viertel mehr als noch im Jahr zuvor. Im Jemen waren es 1340, in Syrien 1299.