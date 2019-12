Vor UK-Wahl und Brexit: Autobauer schlagen Alarm - Angst geht um

Falls Johnson Brexit-Deal vor Wand fährt

+ © dpa / Stefan Rousseau Der britische Premier Boris Johnson (rechts) bei einem Besuch der London Electric Vehicle Company im November. © dpa / Stefan Rousseau

Das Brexit-Drama geht in die nächste Runde: Am 12. Dezember stehen Neuwahlen in Großbritannien auf dem Programm. Jetzt schlagen die Autobauer Alarm.