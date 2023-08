Neue Erfolge der Gegenoffensive: Ukraine drängt Russland bei Saporischschja deutlich zurück

Von: Lucas Maier

Bisher stand die Gegenoffensive der Ukraine unter keinem guten Stern. Jetzt bestätigt das ISW jedoch Erfolge im Oblast Saporischschja.

Kiew – Im Ukraine-Krieg führt Kiew die Gegenoffensive gegen die Angreifer aus Russland fort. Während in den letzten Tagen vermehrt negative Nachrichten über den Verlauf der Aktionen die Medienlandschaft prägten, erzielten die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten jetzt Fortschritte, wie eine Analyse des Institute for the Study of War (ISW) zeigt.

Für ihre Analyse untersuchte die in den USA ansässige Denkfabrik ISW geolokalisierte Aufnahmen aus dem Oblast Saporischschja im Westen der Ukraine. Die Armee der Ukraine soll dort mit Bodentruppen bis in den Ort Robotyne vorgedrungen sein. Seit Wochen führen die Soldatinnen und Soldaten Angriffe auf die Stadt durch.

Ein Presseoffizier steht auf einem zerstörten russischen Panzer in einem Dorf in der Region Saporischschja. (Archivfoto) © NurPhoto/Imago

Ukraine-Krieg: Russland scheitert bei Bachmut

Der erfolgreiche Vorstoß ist laut den Fachleuten des ISW zwar bedeutend, insgesamt seien die Erfolge der Gegenoffensive bisher jedoch begrenzt. Die Armee aus Russland hat am gestrigen Freitag (11. August) ebenfalls einige Offensivaktionen durchgeführt, wie die Tageszeitung Pravda unter Berufung auf den Generalstab der Streitkräfte der Ukraine berichtet.

Dem Bericht zufolge hätten die moskautreuen Truppen versucht, verlorene Positionen an den Fronten in Bachmut und Kupjansk zurückzugewinnen. Die Angriffe verliefen für Russland jedoch erfolglos. Allerdings soll es zu zivilen Opfer in der ukrainischen Bevölkerung gekommen sein, wie der Generalstab der Ukraine mitteilt. Unbestätigten Angaben des ukrainischen Militärs zu Folge verlor die russische Armee in den vergangenen 24 Stunden über 500 Soldaten.

Seit geraumer Zeit hofft die Ukraine auf westliche Unterstützung in Form von Kampfflugzeugen, um ihre Offensivaktionen effektiver gestalten zu können. Der Professor für Sicherheitsstudien, Barry R. Posen, geht derzeit jedoch nicht davon aus, dass die von der Ukraine geforderte Anzahl an Flugzeugen, für einen Erfolg reichen würde. (Lucas Maier)