Gamer für Drohnen-Krieg: Prigoschin will Videospieler in die reale Schlacht schicken

Von: Jens Kiffmeier

Plant die Anwerbung von Videospielern für den Ukraine-Krieg: Wagner-Boss Jewgeni Prigoschin. © Uncredited/dpa

Perfide Rekrutierung: Wagner-Boss Prigoschin buhlt offenbar um Gamer für den Ukraine-Krieg. Die Videospieler sollen künftig reale Drohnen steuern.

Moskau – Angeblich brauchen sie keine militärische Ausbildung, Erfahrungen als Gamer reichen: Mit einer neuen Idee wirbt die Wagner-Gruppe um Kämpfer im Ukraine-Krieg. So will Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin jetzt offenbar Videospieler einsetzen, um reale Drohnen-Angriffe zu fliegen. Das berichtete das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) in seinem jüngsten Lagebericht. Vorkenntnisse als Soldatinnen und Soldaten werden offenbar nicht vorausgesetzt.

Ukraine-Krieg: Wagner-Gruppe buhlt um Gamer

Aufgedeckt hatte die Rekrutierungsmasche für den Ukraine-Krieg die russische Oppositionszeitung Verstka. Demnach liegt der Plattform ein Telefonat vor, in dem ein russischer Soldat über die Kampagne der Wagner-Gruppe berichtet. Die Söldner würden die Gamer angeblich mit einer Ausbildung durch gut vorbereitete Ausbilder, einer Kranken- und Lebensversicherung, moderner Ausrüstung und vor allem mit Garantien werben, wonach alle Rekruten großzügige Zahlungen erhalten sollen.

Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben im Ukraine-Krieg nicht. Doch es ist nicht das erste Mal, dass die Wagner-Söldner mit ungewöhnlichen Maßnahmen um neue Soldatinnen und Soldaten wirbt. Die Prigoschin-Truppe hatte zuletzt im Rahmen der ukrainischen Gegenoffensive massive Verluste erlitten. Vor allem in der Schlacht rund um Bachmut verlor die Söldner-Truppe eine hohe Zahl von Kämpfern. Schätzungen gehen von 20.000 Toten aus.

Videospieler als Söldner: Prigoschin muss Verluste ausgleichen

Lange Zeit hatte die Wagner-Gruppe die Verluste durch die Rekrutierung von Strafgefangenen ausgeglichen. Doch nach einem Machtkampf zwischen Söldner-Boss Prigoschin und Verteidigungsminister Sergei Schoigu schob der Kreml dieser Methode einen Riegel vor. Danach versuchte die Privatarmee ihre Reihen durch gezielte Social-Media-Kampagnen zu schließen.

Inwieweit die Wagner-Gruppe um Drohnen verfügt und diese im Ukraine-Krieg federführend einsetzen kann, ist unklar. Fest steht aber, dass ein Großteil von Russlands Strategie auf dieser Technologie fußt. Seit Beginn der Gegenoffensive durch die Streitkräfte der Ukraine hat die Zahl der Angriffe auf ukrainische Städte deutlich zugenommen. Russland setzt dabei vor allem auf die iranischen Shahed-Drohnen, die erst kürzlich wieder in großer Stückzahl in Richtung Moskau verschifft worden sein sollen. Unlängst hatte der Kreml auch angekündigt, selber ferngesteuerte Kamikaze-Drohnen produzieren zu wollen. (jkf)