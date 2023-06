„Mülldeponie und Tierfriedhof“: Das Schwarze Meer nach der Katastrophe am Kachowka-Staudamm

Von: Franziska Schwarz

Die Überschwemmungen gehen zurück, aber die Trümmer bleiben: Auch die ökologischen Folgen des Ukraine-Kriegs sind verheerend.

Nikopol/Atlanta – Die Sprengung des Kachowka-Staudamms zieht weiter Kreise. Ganze Dörfer sind zerstört, Ackerland ist überschwemmt, Zehntausende Menschen sind mitten im Ukraine-Krieg ohne Strom und sauberes Wasser. Massive Umweltschäden kommen dazu: Die Ukraine berichtet, die Region sei nun „eine Mülldeponie und ein Tierfriedhof“.

„Viele Minen, Munition und andere explosive Gegenstände werden ins Meer gespült oder an die Küste geschwemmt“, zitierte CNN eine Mitteilung des Innenministeriums vom Wochenende. Grenzschutzbeamte beobachteten zudem eine „Fischplage“. Die Folgen dieses „Ökozids“ für die Schwarzmeerküste von Odessa seien „schrecklich“.

Das Kachowka-Reservoir im Ukraine-Krieg © Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA/Imago

Hohe Schadstoffkonzentration in Cherson nach Staudamm-Katastrophe

Schwimmen und Angeln seien in der Region verboten und den Menschen werde empfohlen, nur Wasser in Flaschen oder importiertes Wasser zu trinken, sagte Prokudin. „Die Schadstoffkonzentration in Wasserproben ist zehnmal höher als die zulässige Norm“, sagte der ukrainische Regionalgouverneur von Cherson, Oleksandr Prokudin, zu CNN. (Zu den Auswirkungen der Staudamm-Zerstörung auf die ukrainische Gegenoffensive mehr in der Infobox unten.)

Trinkwasser-Probleme auf der Krim und in Cherson im Ukraine-Krieg

Der Kachowka-Staudamm lag im Süden der Ukraine. Nun könnte die Trinkwasserversorgung der russisch besetzten Krim beeinträchtigt sein. Die wichtigste Frischwasserquelle der Schwarzmeer-Halbinsel ist der Nord-Krim-Kanal. Das Wasser aus dem Kachowka-Reservoir werde bald aufhören, über den Kanal Richtung Krim zu fließen.

Dies werde die Verfügbarkeit von Süßwasser im Süden Chersons und im Norden der Krim verringern, hieß es in einem britischen Geheimdienst-Update. Russland werde den unmittelbaren Wasserbedarf der Bevölkerung jedoch vermutlich unter anderem mithilfe von Reservoirs, Wasserrationierungen und der Lieferung von russischem Flaschenwasser auffangen.

Der Kachowka-Staudamm und die Gegenoffensive im Ukraine-Krieg Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms hat neben den menschlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Schäden auch eine militärische Komponente – insbesondere vor dem Hintergrund der angekündigten ukrainischen Großoffensive. So wird selbst nach dem Absinken der Wassermassen der Boden einigen Fachleuten zufolge über Wochen, wenn nicht Monate sumpfig sein. Ein schnelles Vorankommen ist damit praktisch unmöglich. Schweres Gerät droht einfach einzusacken. Das ist ein Nachteil für die ukrainischen Truppen, die bei vergangenen Offensiven auf schnelle und bewegliche Einheiten gesetzt hatten. In der Nacht zum 6. Juni 2023 war der Staudamm des Kachowka-Stausees zerstört worden. Das Wasser des Sees wird auch zur Kühlung der Reaktoren von Saporischschja genutzt. Das AKW ist seit Monaten von russischen Truppen besetzt. Bei dem Bruch wurden auch große Teile der Region Cherson überschwemmt. Dort verläuft eine der Fronten im Ukraine-Krieg, sowie der Fluss Dnipro. Die Ukraine kontrolliert die rechte Flussseite, Russland das linke Ufer. Beide Seiten geben einander die Schuld für die Katastrophe. Nach Auswertung der ersten Satellitenbilder des Kachowka-Staudamms hieß es: Auch fahrlässiges Verhalten der russischen Streitkräfte könnte zur Katastrophe geführt haben. Medien wie CNN berichteten aber auch, dass der Dammbruch durch „strukturelles Versagen“ verursacht worden sein könnte.

Selenskyj wütet in Richtung Putin: „Sogar Tiere haben mehr Moral“

„Die (russischen) Besatzungsbehörden führen keine Evakuierungsmaßnahmen durch“, klagte Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache am Wochenende. „Russland leistet den Menschen in den überschwemmten Gebieten, die von ihm besetzt sind, keine wirkliche Hilfe“, fuhr der ukrainische Präsident fort. „Russische Terroristen tun alles, um möglichst viele Opfer der Katastrophe zu machen.“

Selenskyj warf den Streitkräften von Kremlchef Wladimir Putin vor, auf ukrainische Rettungskräfte geschossen zu haben, die versuchten, überflutete Gebiete in der Region Cherson zu erreichen, die unter russischer Kontrolle stehen. „Sogar Tiere haben mehr Moral als Sie, russischer Staat“. Die Details dazu in unserem News-Ticker zum Ukraine-Krieg. (frs)