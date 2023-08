Größer und stärker als zuvor: „Legendäre Spezialbrigade“ Asow mit neuem Auftrag zurück an der Front

Von: Victoria Krumbeck

Einst kämpfte das „Asow“-Regiment in Mariupol. Die Soldaten wurden neu aufgestellt und kämpfen nun wieder an der Front im Ukraine-Krieg gegen Russland.

Kiew — Die Bilder der „Asow“-Soldaten im Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol in der Ukraine gingen durch die Welt. Im Frühjahr 2022 verharrten sie wochenlang in den Tunnelsystemen des Werks, während sie von den russischen Truppen eingekesselt wurden. Die überlebenden „Asow“-Kämpfer gerieten in russische Gefangenschaft. Nach Angaben von Kiew ist die umstrittene Nationalgarde-Brigade „Asow“ neu und größer aufgestellt worden. Sie soll an der ostukrainischen Front wieder gegen die russischen Invasoren kämpfen.

Ukraine-Krieg: „Asow“-Brigade kämpft wieder an der Front

„Die legendäre Spezialbrigade ‚Asow‘ hat mit Kampfeinsätzen im Gebiet des Waldes von Serebrjanka begonnen“, sagte der für die Einsatzplanung der Nationalgarde zuständige Oberst Mykola Urschalowytsch gemäß einer Mitteilung am Donnerstag (17. August). Serebrjanka liegt im Gebiet Luhansk. Urschalowytsch erklärte, dass die „Asow“-Soldaten zuvor eroberte Stellungen halten und den Russen schwere Verluste zufügen sollen, wie ntv berichtet. Zu der Brigade gehört demnach auch eine Artillerieeinheit, die bereits am Dienstag ein russisches Fahrzeug und einen Mörser in dem Waldgebiet zerstört haben sollen.

„Asow“-Soldaten während einer Übung. Die Brigade hat sich neu aufgestellt und kämpft wieder an der Front. (Archivbild) © James Sprankle/dpa

Die 2014 gegründete Freiwilligeneinheit diente der russischen Propaganda lange Zeit als Beispiel für eine angebliche „Naziherrschaft“ in der Ukraine. Moskau hatte den Einmarsch in das Nachbarland vor über 17 Monaten auch mit einer „Entnazifizierung“ begründet. Auch während des Einsatzes der „Asow“-Soldaten in der Ukraine wurdedie Einheit vom Westen als in Teilen rechtsextrem oder rechtsnational eingestuft.

„Asow“-Soldaten im Ukraine-Krieg neu aufgestellt – Offiziere kehrten erst Anfang Juli zurück

Nach der russischen Einnahme von Mariupol und der Gefangenschaft der „Asow“-Kämpfer wurden später vor allem Schwerverwundete gegen gefangene Russen ausgetauscht. Mehrere in die Türkei überstellte „Asow“-Offiziere kehrten Anfang Juli nach einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in dem Land wieder in ihre Heimat zurück. Der ursprünglichen Vereinbarung nach sollten sie bis zum Kriegsende in der Türkei bleiben.

Russland hat die Rückkehr der Kämpfer in die Ukraine als Bruch der Vereinbarung kritisiert. Erst im Februar wurde das Regiment „Asow“ zu einer Brigade vergrößert. (vk mit dpa)