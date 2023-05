Wagner-Chef Prigoschin provoziert die USA mit Video

Von: Stefan Krieger

Im Krieg in der Ukraine steht nach wie vor der Kampf um Bachmut im Fokus. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Kiew/Moskau – Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat am Dienstag (16. Mai) den Tod eines freiwilligen Kämpfers aus den USA bekannt gegeben, der im Osten der Ukraine auf Seiten Kiews gekämpft habe. In einem von russischen Militärbloggern verbreiteten Video präsentierte Prigoschin den Leichnam eines Soldaten inmitten von Trümmern, bei dem es sich um einen US-Bürger handeln soll.

In dem kurzen Video ist Prigoschin dabei zu sehen, wie er mit seinen Männern nachts unterwegs ist, während dumpfe Explosionen zu hören sind. Wann und wo die Bilder entstanden, bleibt unklar. Dann ist Prigoschin neben einem Soldaten mit nacktem Oberkörper und einer Wunde im Bauch zu sehen. In feierlichem und ironischem Ton sagt er: „Er ist zu unserem Treffen gekommen. Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika.“ Zudem zeigt er auf mutmaßlich persönliche Dokumente des Soldaten, ohne dessen Namen zu nennen.

Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnertruppe Wagner, an einem unbekannten Ort während einer Erklärung per Video. © dpa

„Wir werden ihn in die USA zurückschicken. Wir werden ihn in einen Sarg (mit) amerikanischer Flagge legen. Mit Respekt, weil er nicht in Großvaters Bett gestorben ist, sondern im Krieg“, sagte der Geschäftsmann, dessen paramilitärische Wagner-Gruppe in der umkämpften Stadt Bachmut an vorderster Front für Russland kämpft.

Die Angaben Prigoschins waren zunächst nicht von unabhängiger Seite zu überprüfen.

Ukraine-Krieg: Paradoxe Frontlage um Bachmut

Bei den Kämpfen um die ostukrainische Stadt Bachmut hat sich eine paradoxe Frontlage entwickelt. Während ukrainische Truppen an den Fronten rund um die Stadt weiter vordringen, drücken russische Truppen die ukrainischen Verteidiger innerhalb der Stadt weiter zurück, wie die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Dienstag auf Telegram mitteilte. „Innerhalb weniger Tage haben unsere Truppen nördlich und südlich von Bachmut rund 20 Quadratkilometer vom Feind gesäubert, dieser wiederum rückt innerhalb von Bachmut vor und zerstört die Stadt vollständig mit seiner Artillerie.“

Zudem führe das russische Militär Einheiten professioneller Fallschirmjäger heran, schrieb Maljar weiter. „In der gegenwärtigen Situation geben unsere Truppen ihr Bestes und sogar noch mehr.“ Mit dem Vorrücken ukrainischer Truppen an den Flanken der russischen Streitkräfte könnte sich die vom ukrainischen Heereskommandeur Olexander Syrskyj angedeutete „Mausefalle“ für die russischen Soldaten weiter schließen.

Ukraine-News: Kiew meldet aktuelle Zahlen

Der ukrainische Generalstab hat neue Zahlen zu den russischen Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach wurden in den Gefechten etwa 520 russische Soldaten binnen eines Tages getötet oder verletzt. Die Gesamtzahl nähert sich damit weiter der Marke von 200.000. Unabhängig prüfen lassen sich die Angaben nicht.

Soldaten : 199.998 (+520)

: 199.998 (+520) Panzer: 3762 (+3)

3762 (+3) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7348 (+12)

7348 (+12) Artilleriesysteme: 3150 (+13)

3150 (+13) Unbemannte Flugkörper / Drohnen: 2732 (+12)

2732 (+12) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 6048 (+14)

6048 (+14) Quelle: Generalstab der Ukraine auf Facebook vom 16. Mai 2023

Ukraine-News: London und Den Haag wollen „Koalition“ für Kampfjet-Lieferung

Großbritannien und die Niederlande wollen eine „internationale Koalition“ schmieden, um die Ukraine mit Kampfflugzeugen zu beliefern. Der britische Premierminister Rishi Sunak und der niederländische Regierungschef Mark Rutte verständigten sich am Rande des Gipfeltreffens des Europarats in Island darauf, wie ein britischer Regierungssprecher am Dienstagabend mitteilte. Der Europarat richtete zudem ein Schadensregister zur Dokumentation russischer Verbrechen und Zerstörungen in der Ukraine ein.

Die Ukraine solle F-16-Kampfflugzeuge erhalten und auch bei der Ausbildung unterstützt werden, teilte Downing Street in London mit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßte die Ankündigung in seiner abendlichen Videobotschaft: „Ein guter Start für die Koalition“, sagte er. „Danke Euch allen.“ (mit Agenturmaterial)