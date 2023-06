Ukrainischer Bericht: 90 Prozent von Russlands Luftangriffen verfehlen ihre Ziele

Von: Marie Ries

Immer wieder überzieht Russland die Ukraine mit Drohnen- und Raketenangriffen. Eine neue Analyse stellt ihre Effektivität jedoch infrage.

Kiew – Etwa 90 Prozent der russischen Drohnen und Raketen im Ukraine-Krieg sollen ihr Ziel verfehlen. Dies berichtet die ukrainische Zeitung Kyiv Post in einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse. Von den 563 im Mai abgefeuerten Flugkörpern will die Ukraine demnach 533 abgewehrt haben.

Ukraine-Krieg: Russlands Raketenangriffe untertreffen die Erwartungen

Die Analyse basiert auf Daten der ukrainischen Luftwaffe, die sich nicht unabhängig prüfen lassen. Trotzdem würden die Daten einen offensichtlichen Trend zeigen, betont die Kyiv Post. Auch amerikanische Militärexperten sprechen von einer geringen Effektivität der Luftangriffe auf die Ukraine. Die russischen Raketenangriffe hätten Erwartungen deutlich untertroffen, heißt es in einem Bericht des Center for Strategic and International Studies (CSIS) vom 5. Mai.

Seit Oktober greift Russland die Ukraine verstärkt aus der Luft an. Primäres Ziel der Attacken war die im Winter besonders wichtige Energieinfrastruktur des Landes. Über 1.200 Raketen- und Drohnenangriffe zählte die Ukraine während der Heizperiode. Obwohl viele Flugkörper ihr Ziel verfehlen, ist der Gesamtschaden an der Energieinfrastruktur trotzdem enorm: Schon Mitte Dezember stellten die Vereinten Nationen fest, dass rund 50 Prozent des ukrainischen Energienetzes beschädigt oder zerstört wurden. Stromausfälle wurden zum Alltag im Land. Nach Schätzungen der Weltbank werden etwa 47 Milliarden Dollar für die Reparaturen der Energieinfrastruktur benötigt.

Ukrainische Luftabwehr zum Jahresende 2022 im Krieg gegen Russland immer effektiver

Gegen Jahresende hin wurde die Ukraine zunehmend erfolgreicher bei der Verteidigung gegen russische Luftangriffe. Beobachter des Institute for the Study of War bezeichnen die Luftabwehr im Dezember 2022 als „hocheffektiv“.

Das CSIS führt diese zunehmende Effektivität unter anderem auf das Eintreffen westlicher Luftabwehrsysteme im Land zurück. Deutschland übergab im Herbst das erste von vier zugesagten Systemen des Typs Iris-T. Das zweite folgte im April, ebenso wie ein Abwehrsystem des Typs Patriot.

Kamikaze-Drohnen machten Mehrheit der abgewehrten Projektile aus

Bei der Mehrheit der im Mai abgewehrten Flugkörper handelt es sich um Drohnen. Russland setzt besonders häufig sogenannte Kamikaze-Drohnen des Typs „Shahed“ aus dem Iran ein. Die Produktionskosten dieser Drohnen sind dem CSIS zufolge vergleichsweise gering, die Bauart eher einfach.

Treffen die Drohnen jedoch ihr Ziel, können sie mit ihrer geschätzten Reichweite von etwa 1.000 Kilometern auch fernab der Fronten verheerenden Schaden anrichten. Erst in der Nacht zum Donnerstag starben bei einem nächtlichen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew drei Menschen, darunter ein Kind. Nachdem die russischen Drohnenangriffe zu Beginn des Jahres nachgelassen hatten, nahmen sie im Mai wieder zu. (mit dpa/AFP)