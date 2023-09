Ukraine veröffentlicht Video: Deutscher Panzer holt russische Drohnen vom Himmel

Von: Ulrike Hagen

Ukrainische Streitkräfte haben ein Video veröffentlicht, das nach Militärangaben den Abschuss russischer Kampfdrohnen durch einen deutschen Gepard-Flugabwehrpanzer zeigt.

Odessa – Das Luftwaffenkommando der ukrainischen Streitkräfte hat Videoaufnahmen veröffentlicht, auf denen zu sehen sein soll, wie ein von Deutschland geliefertes Flugabwehrsystem vom Typ „Gepard“ im Gebiet Odessa Kampfdrohnen vom Typ „Shahed“ vom Himmel holt. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Panzer im Ukraine-Krieg russische Angriffe vereitelt. Im vergangenen Dezember zeigte ein Video den Gepard-Einsatz gegen russische Marschflugkörper.

Deutscher Panzer im Video: Gepard holt russische Drohnen vom Himmel

Nun teilte die ukrainische Luftwaffe am Donnerstag (7. September) auf seinen Social-Media-Kanälen Aufnahmen, die zeigen sollen, wie ein Gepard-Flugabwehrpanzer iranische Shahed-Drohnen in der Nacht vom 6. auf den 7. September über Odessa im Süden der Ukraine bekämpft.

Die Hafenstadt ist seit einigen Wochen regelmäßig Ziel russischer Angriffe, da Moskau seine Angriffe in der Schwarzmeerregion verstärkt hat. Infolge der russischen Drohnenangriffe im Gebiet Odessa seien zivile Gebäude, die Hafeninfrastruktur, ein Getreidesilo und ein Verwaltungsgebäude beschädigt worden. Die Staatsanwaltschaft veröffentlichte Bilder von den Folgen des nächtlichen russischen Angriffs und teilte mit, dass zwei Menschen verletzt wurden. Nun stoppten nach Angaben der ukrainischen Militärs deutsche Flugabwehrpanzer die Shaheds.

Video zeigt Gepard-Panzer im Einsatz gegen russische Kampfdrohnen

Das verwackelte, sehr dunkle 31-sekündige Video zeigt zunächst, wie die Kanonen der Gepard in zwei getrennten Salven schnell in den Himmel feuern. In der Ferne ist eine Explosion zu sehen, auf die ein kleiner Feuerball folgt. Ein nicht identifizierter ukrainischer Soldat ist zu hören, der „Ja!“ ruft, bevor der Gepard zwei weitere Salven abfeuert, was zu einer weiteren kleinen Explosion und einem Feuerball am Himmel führt.

Das ukrainische Militär veröffentlichte die Aufnahmen mit dem Kommentar: „‚Gepard‘ gegen „Shahed“. Spoiler: ‚Gepard‘ hat gewonnen.“

Bei der Bundeswehr ausgemusterter „Gepard“ wird in der Ukraine gefeiert

Der Gepard ist ein Flugabwehrpanzer, der einst Teil der Heeresflugabwehr der Bundeswehr war, bis er im Jahr 2010 ausgemustert wurde. Seitdem kommt der Flugabwehrpanzer nur noch in anderen Armeen zum Einsatz. Er wurde in erster Linie entwickelt, um die Panzer- und Panzergrenadiertruppen vor Angriffen von Flugzeugen und Hubschraubern in niedrigen Höhen zu schützen.

In der Ukraine scheint sich der Suchradar des Gepards als vorteilhaft zum Erkennen feindlicher Drohnen und deren Abwehr mit seinen 35-Millimeter-Maschinenkanonen zu erweisen. Er schützt damit neben dem hochmodernen Patriot-Flugabwehrsystem im Ukraine-Krieg das Land vor ballistischen Raketen, Marschflugkörpern, Flugzeugen, aber auch Drohnenangriffen, wie das Video zeigt.

Ob der Gepard den von Russland zunehmend eingesetzten Hyperschallraketen etwas entgegensetzen kann, dürfte fraglich sein. Die Raketen vom Typ Kinschal, zu Deutsch „Dolch“, schlugen in den vergangenen Monaten in Kiew, Odessa und anderen ukrainischen Städten ein.