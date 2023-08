Drastische Videos: Wie die Ukraine mit Billig-Mitteln Panzer von Millionen-Wert zerstört

Von: Franziska Schwarz

Ein ukrainischer Kämpfer in der Region Saporischschja lenkt eine FPV-Drohne. © Dmytro Smolienko/Imago

FPV-Drohnen sind schnell, wendig und vergleichsweise günstig. Daten, wie sie die Kriegsführung beeinflussen, interessieren Beobachter deshalb brennend.

Kiew – Drohnen werden im Ukraine-Krieg zunehmend wichtig für die Kriegsführung. Das teilten britische Geheimdienste in ihrem öffentlichen Lagebericht vom 9. August mit. Sie bezogen sich dabei auf das Schwarze Meer und die Krim, aber am selben Tag meldete Russland den bereits dritten Drohnenangriff auf Moskau binnen einer Woche. Die Debatte um First-Person-View-Drohnen – kurz FPV-Drohnen – erhitzt sich. Wer wird den Drohnen-Krieg für sich entscheiden, die Ukraine oder Russland?

„Es ist eine verheerende Waffe, weil es mit hoher Geschwindigkeit tief über dem Boden fliegen kann, was bedeutet, dass man es erst bemerkt, wenn es zu spät ist“, sagte etwa der russische Verteidigungs- und Technologieexperte Samuel Bendett zu Insider. „Der springende Punkt sind die Kosten“, betonte er außerdem. Nur mehrere Hundert Dollar – und die Betreiber schätzen ihre Erfolgsquote auf 50 bis 80 Prozent, berichtete The Economist.

Ziele sind Panzer, Truppentransporter, Infanterie-Kampffahrzeuge oder Versorgungslastwagen. Für eine belastbare Aussage zur Kosten-Nutzen-Rechnung der FPV-Drohnen fehlen bislang jedoch verifizierte Zahlen. Zahlreich sind inzwischen jedoch die im Internet kursierenden Clips erfolgreicher Drohnen-Angriffe im Ukraine-Krieg.

FPV-Drohnen sind Hochgeschwindigkeitsdrohnen mit improvisierten Sprengköpfen. Im Ursprung auch für Hobby-Flieger gedacht. Der oder die Bedienende trägt eine Schutzbrille, welche in einem Video-Feed den Kurs der Drohne zeigt. Das ukrainische Verteidigungsministerium nennt sie „Kamikaze“-Drohnen, weil der Sprengkopf die Drohne selbst zerstört. Die Ukrainer haben selbstgemachte Versionen dieser Munition erfunden, die jetzt von den Russen kopiert werden, will der Economist erfahren haben.

FPV-Drohnen im Ukraine-Krieg: Verluste von bis zu 10.000 im Monat?

Die Nachrichtenwebseite UAPosition war eine der vielen, die das Thema zuletzt aufgriffen. Sie zitierte Schätzungen aus offenen Quellen, wonach Russland aktuell etwa 11.000 FPV-Drohnen pro Monat herstellt. Das würde dem Aggressor ermöglichen, etwa 2000 Ziele anzuvisieren, wenn man vom Einsatz von fünf bis sechs Drohnen pro Ziel ausgeht, schreibt das Portal. Dabei handele es sich um eine „konservative“ Schätzung.

Ein Bericht des Royal United Services Institute (RUSI) wiederum konstatierte laut Insider im Mai, dass die ukrainischen Streitkräfte jeden Monat bis zu 10.000 Drohnen verlieren. Offen blieb bei dieser Schätzung, welchen Anteil an diesen Verlusten FPV-Drohnen ausmachen.

Drohnen als effektive Waffe im Ukraine-Krieg – Jagd auf die Lenkenden

Im RUSI-Bericht hieß es, dass Russland entlang der Frontlinie im Ukraine-Krieg etwa alle zehn Kilometer ein elektronisches Kriegsführungssystem einsetzt, das Drohnen ausschalten soll, indem es die Kommunikation mit den Lenkenden unterbricht oder blockiert

Dies sei jedoch teurer als die Drohnen selbst. Effektiver sei es deshalb, die Drohnenbetreiber zu eliminieren. Ein ukrainischer Ingenieur sagte zu Jahresanfang dem US-Sender PBS, es sei „nicht ungewöhnlich“, dass Drohnenbetreiber einander jagen, berichtete Insider.

Ein ukrainischer Soldat bedient eine Kampfdrohne in der Region Saporischschja (Archivbild). © Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA/Imago

Crowdfunding im Ukraine-Krieg: 40.000 US-Dollar an Spenden erbeten

Der Kampf mithilfe von FPV-Drohnen „ist immer noch nur ein kleiner Teil des gesamten Krieges“, beschwichtigte jedoch der britische Drohnen-Experte Steve Wright im Gespräch mit Newsweek. Den Kriegsverlauf würden die Geräte nicht wesentlich ändern können. Daran aber, dass die Ukraine zumindest den „Drohnen-Krieg“ gewinnen könne, habe er „keinen Zweifel“.

In Deutschland müssen Hobbypiloten FPV-Drohnen registrieren lassen. In der Ukraine wird darüber nachgedacht, wie man sie überhaupt erst beschaffen kann. Genutzt werden dabei erfolgreich Crowdsourcing und Crowdfunding. So ruft die gemeinnützige Organisation „Hero of Ukraine“ aktuell dazu auf, zum Spendenziel von 40.000 US-Dollar beizutragen. (frs)