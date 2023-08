Um Erfolg vorzugaukeln: Russland soll Kriegsvideos inszeniert haben

Von: Sandra Kathe

Teilen

Dass russische Soldaten auf bereits zerstörte Panzer schießen und so Militärerfolge nur vorspielen, sei im Ukraine-Krieg „Massenpraxis“, schreibt ein russischer Militärblogger.

Moskau – Auf Basis von Berichten eines russischen Militärbloggers, der sich auf dem Nachrichtendienst Telegram „Oberst Schuwalow“ nennt, hat die US-amerikanische Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) der russischen Militärführung vorgeworfen, systematisch und vermehrt Falschinformationen über Kriegserfolge in der Ukraine verbreiten zu lassen. In einigen Fällen seien Aufnahmen sogar gänzlich inszeniert gewesen. Das berichtete etwa die US-Zeitung Newsweek.

So behauptete der Militärblogger am Beispiel eines zerstörten westlichen Bradley-Panzers, dass russische Militärs dasselbe bereits zerstörte Kriegsgerät für Aufnahmen aus verschiedenen Perspektiven genutzt hätten, und somit suggerieren, mehrere Panzer statt nur einem einzigen zerstört zu haben. Konkrete Beispiele wolle er dafür keine nennen, schreibt der Blogger in seiner Telegram-Nachricht – aber „jeder in der Armee“ wüsste genau, wovon er spreche.

Propaganda im Ukraine-Krieg: Wie Militärs bewusst täuschen und übertreiben

Dabei nennt der Blogger diese Methode, mit der seitens des „sowjetischen Militärdienst-Systems“ Kriegserfolge gefälscht würden, eine „Massenpraxis“, die sich nicht nur darauf beschränke, mehrfach ein und dasselbe zerstörte Kriegsgerät anzugreifen. Bei einem vergleichbaren Vorfall vor einiger Zeit waren etwa auch Erntemaschinen abgeschossen und danach von offizieller Stelle berichtet worden, dass es sich dabei um Leopard-2-Panzer gehandelt habe.

Mit Aufnahmen von zerstörtem Kriegsgerät belegen beide Seiten im Ukraine-Krieg ihre Erfolgsmeldungen. Doch nicht alle sind echt. (Symbolfoto) © Ihor Tkachov/AFP

Laut dem Bericht des ISW hatten in der Vergangenheit bereits andere russische Militärblogger ähnliche Praktiken offengelegt und das russische Militär beschuldigt, seine Kriegserfolge im Ukraine-Krieg damit besser darzustellen, als es in der Realität der Fall sei. In diesen Berichten hieß es ebenfalls, dass russische Militärhelikopter-Piloten bereits zerstörtes Kriegsgerät angegriffen und die Aufnahmen als Kriegserfolg dargestellt hätten.

Gefälschte Erfolge im Ukraine-Krieg: Militärführung profitiert von „aufgeblasenen Zahlen“

Auch der Kanal Wartranslated auf dem Kurznachrichtendienst X (früher Twitter) hatte den nicht unabhängig verifizierbaren Telegram-Beitrag am Miitwoch (9. August) in englischer Übersetzung geteilt und kommentiert, dass er Beitrag erkläre, wie Soldaten von der Militärführung „ermutigt“ würden, gefälschte Aufnahmen von Angriffen zu machen. Dies geschehe, um die „oberste Führung zufriedenzustellen“. Diese profitiere von „positiven Berichten und aufgeblasenen Zahlen“.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2024 lassen sich Berichte über Kriegserfolge und Kriegsverluste auf beiden Seiten nur in seltenen Fällen unabhängig nachprüfen. Sowohl der russischen als auch der ukrainischen Seite ist seither vorgeworfen worden, Dinge falsch oder übertrieben darzustellen. (saka)