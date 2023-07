Ukraine-Krieg: Hohe Verluste für Russland – Marschflugkörper über Krim abgefangen

Von: Stefan Krieger

Im Krieg geht der Kampf besonders im Osten und Süden der Ukraine weiter. Russland muss hohe Verluste hinnehmen. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

auf : Bevölkerung zu Flucht aufgerufen Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 10. Juli, 3.35 Uhr: In den Sektoren Melitopol und Berdiansk, in denen die ukrainischen Verteidigungskräfte in die Offensive gehen, gehen die schweren Kämpfe weiter. Die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, Hanna Maljar, wird dazu in einem Posting auf Telegram wie folgt zitiert: „Der Prozess der Verschanzung der [ukrainischen Streitkräfte] an den erreichten Linien ist im Gange. Unsere Streitkräfte führen eine Luftaufklärung des Gebiets durch, räumen Minen und fügen identifizierten feindlichen Zielen mit Artillerie Schaden zu, führen Gegenbatteriemaßnahmen durch und sind bereit, die Offensivaktionen fortzusetzen“.

Ukraine-News: Russischer Granatenbeschuss auf Sumy

Kiew/Moskau – Das ukrainische Gebiet Sumy im nordöstlichen Teil des Landes nahe der Grenze zu Russland ist laut Angaben der regionalen Militärverwaltung erneut zum Ziel von russischem Granatenbeschuss geworden. Im Tagesverlauf am Samstag seien elf Explosionen registriert worden, teilte die Militärverwaltung am Abend bei Telegram mit. Es seien aber bislang weder Opfer noch Schäden an der zivilen Infrastruktur gemeldet worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Wegen ständigen russischen Beschusses hatte die ukrainische Armee die Bevölkerung der Grenzkreise im nordöstlichen Gebiet Sumy Ende Juni zur Flucht aufgefordert.

Eine ukrainische Spezialeinheit feuert auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Nähe von Kreminna. © LIBKOS/dpa

Die Ukraine wehrt seit über 16 Monaten eine russische Invasion ab. Das Gebiet Sumy stand zu Kriegsbeginn mehrere Wochen großteils unter russischer Kontrolle. Im Mai drangen von der Ukraine unterstützte Bewaffnete vom Gebiet Sumy in das angrenzende russische Gebiet Belgorod vor und verwickelten die russischen Sicherheitskräfte in Kämpfe. Nach kurzer Zeit zogen sie sich jedoch wieder auf ukrainisches Gebiet zurück.

Schwere Verluste für Russland: Kiew meldet aktuelle Zahlen

Update vom 8. Juli, 19.47 Uhr: Die Ukraine hat die Angaben zu russischen Verlusten im Ukraine-Krieg aktualisiert. Laut Kiew sind binnen 24 Stunden weitere 600 russische Soldaten gestorben oder verletzt worden. Damit erhöht sich die Anzahl seit Ausbruch des Krieges auf über 234.00. Diese Angaben (in Klammern die Veränderungen zum Vortag) stammen direkt vom ukrainischen Verteidigungsministerium und sind weder von Russland noch von einer unabhängigen Einrichtung bestätigt. Sie lassen sich deshalb nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-News: Russlands Verluste im Überblick

Soldaten : 234.040 (+600)

: 234.040 (+600) Panzer : 4078 (+4)

: 4078 (+4) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 7964 (+11)

: 7964 (+11) Drohnen und unbemannte Flugkörper : 3685 (+19)

: 3685 (+19) Artilleriesysteme : 4366 (+20)

: 4366 (+20) Fahrzeuge und Tanklastzüge: 6929 (+15)

6929 (+15) Quelle: Auszug der Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 9. Juli 2023

Ukraine-News: Russland schießt Marschflugkörper über Krim ab

Russische Raketenabwehrsysteme haben nach Angaben eines russischen Statthalters einen Marschflugkörper über der Krim abgeschossen. Bei dem Vorfall in der Nähe der Stadt Kertsch habe es weder Opfer noch Schäden gegeben, teilt der von Russland eingesetzte Gouverneur der annektierten Halbinsel Krim, Sergej Axjonow, mit. (Mit Agenturen)