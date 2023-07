Putin nimmt nun Wälder in Ostukraine ins Visier – „Es wird eskalieren“

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Ein ukrainischer Soldat in einem Wald nahe Bachmut (Archivbild) © Sergey Shestak/AFP

Russland zieht in der Ostukraine offenbar mehr Soldaten zusammen. Doch in den Wäldern dort laufen die Gefechte im Ukraine-Krieg anders ab.

Lyman – Wladimir Putin leugnet weiterhin jegliche Erfolge der Gegenoffensive im Ukraine-Krieg. Unabhängig prüfen lassen sich seine Aussagen nicht. Doch in dem russischen Angriffskrieg zeichnet sich eine neue Front ab: Bei Lyman in der Ostukraine – für einige ein Zeichen, dass der Kremlchef nach einer neuen Strategie sucht, obwohl für Russland an der Kriegsfront angeblich alles gut läuft.

Die ukrainische Armee hat seit Anfang Juli immer wieder russische Angriffe rund um Lyman gemeldet. Lyman liegt in der Region Donezk rund 50 Kilometer von Kramatorsk, der größten Stadt unter ukrainischer Kontrolle im Osten der Ukraine. Russland hat mehr als 100.000 Soldaten und 900 Panzern in die Region geschickt, berichtete The Daily Beast unter Berufung auf das ukrainische Militär.

Wladimir Putin: Die politische Karriere des russischen Staatschefs in Bildern Fotostrecke ansehen

Ukraine-Krieg: „Putin muss einen gewissen Sieg verkaufen“

„Putin muss zumindest einen gewissen Sieg verkaufen, um irgendwie aus seiner gescheiterten Operation herauszukommen“, so schätzte es ein ukrainischer Zugführer aus der Region zu The Daily Beast. Er beteiligt sich an dem Kampf gegen die russischen Angreifer.

„Es gibt den Serebryansky-Wald, in dem wir schlimmere Kämpfe hatten als in Bachmut. Es gab keine Betonmauern gibt, die uns schützten. Sondern nur Bäume und unsere Gräben“, erzählte er. Der Serebryansky-Wald liegt südliche der Stadt Kremmina in der Region Luhansk. Kremmina wiederum liegt etwa 40 Autominuten von Lyman entfernt.

Die ukrainische Armee berichtete am Donnerstag (27. Juli) von einem „gewagten Versuch“ der Russen, in Lyman ihre Stellungen zu durchbrechen „Die Lyman-Wälder standen ihnen jedoch im Weg und der Durchbruch“, zitierte die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform den Oberst Mykola Urshalovych.

Ukrainischer Militäranalyst: „Die Russen wollen im Osten ablenken“

Russland sei fest entschlossen, die Kontrolle über den Serebryansky-Wald zu übernehmen, der als Tor zur Stadt Lyman gilt, hieß es in dem Bericht weiter. „Die Russen erkennen, dass wir für unseren Hauptvorstoß im Süden bereit sind“, so der Zugführer. Deshalb hätten sie entschieden, „im Osten abzulenken“ und diesen Frontteil zu verstärken, so seine Meinung.

Doch der ukrainische Militäranalyst Oleksij Arestowytsch sah Hürden für diese neue russische Strategie im Ukraine-Krieg. „Das ist ein sehr schwieriger Ort für eine russische Offensive – Hügel, Wälder und Flüsse“, sagte er dem US-Nachrichtenportal.

Ukraine-Krieg in den Wäldern: Russen bauen Befestigungen

Der ukrainische Zugführer kämpfte nach eigenen Angaben drei Monate lang an Stellungen im Serebryansky-Wald und berichtete: „Russische Soldaten, die mit dem Graben von Befestigungsanlagen beauftragt sind sollen pro Schicht acht Meter Gräben ausheben.“ Gegenüber The Daily Beast hob er hervor: „Sie gruben selbst unter unserem Artilleriefeuer in Eile, um die Schützengräben fertigzustellen.“

Die Schützengräben sind auch von den Russen angelegte Minenfelder ein großes Problem für die ukrainische Gegenoffensive. Mehr Details in diesem Video:

US-Experte kritisiert „Zeitlücke bei der Lieferung der Munition“

Der Zugführer sah als einzigen Weg für einen Erfolg der ukrainischen Gegenoffensive nur mehr Drohnen, Waffen und Technologie aus dem Westen. „Wir warteten monatelang auf die Munition, bis unsere Kommandeure regelrecht um Hilfe schrien – wir haben Zeit verloren“, klagte er.

Michael Bociurkiw von der US-Denkfabrik Atlantic Council äußerte ähnliche Bedenken hinsichtlich der Munition. Die russische Armee hätte zwar einen Mangel an Moral und Ausrüstung, nutze aktuell aber die „Zeitlücke bei der Lieferung der Munition“, befand er. In dieser Situation könne die Ukraine daher damit anfangen, „Langstreckenraketen auf wichtige militärische Ziele in den von Russland besetzten Gebieten anzugreifen – ob es dem Westen gefällt oder nicht“, sagte er zu The Daily Beast und fügte hinzu: „Es wird eskalieren.“ (frs)