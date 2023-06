Steilvorlage für Putins Propaganda: Wohl Nazi-Symbole bei ukrainischen Soldaten aufgetaucht

Von: Franziska Schwarz

Ukrainische Kämpfer wurden mit Totenkopf-Aufnähern gesichtet. Der Propaganda von Kremlchef Putin könnte das im Ukraine-Krieg in die Hände spielen.

New York – Nach Informationen der New York Times (NYT) trugen ukrainische Soldaten im Ukraine-Krieg in einzelnen Fällen Nazi-Symbole auf ihren Uniformen. Drei Fotos seien aus sozialen Medien entfernt worden, berichtete die US-Zeitung. Der Fall gilt als heikel. Denn Kremlchef Wladimir Putin hatte den russischen Überfall auf die Ukraine unter anderem damit begründete, die dortigen russisch besetzten Gebiete von „Nazis“ befreien zu wollen – ungeachtet dessen, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj jüdischen Glaubens ist.

Ukraine-Krieg: Umstrittene Asow-Brigade hat eigene Hakenkreuz-Version

Nazi-Symbole auf ukrainischen Uniformen sind kein neues Phänomen. Newsweek griff den NYT-Artikel auf und erinnerte an die Asow-Brigade, die im Ukraine-Krieg am Stahlwerk von Mariupol gegen die russischen Angreifer kämpfte. Das war in er Anfangsphase des Ukraine-Kriegs. „Bedauerlicherweise prahlten diese Kämpfer mit ihrer neonazistischen Ideologie und trugen ihre eigene Version des Hakenkreuzes“, schrieb Newsweek in einem Meinungsstück. Dennoch sei die Einheit in das ukrainische Militär „eingegliedert“ worden.

Auch die NYT berichtete, dass „einige Mitglieder“ solcher neonazistischen Gruppen seit der Krim-Annexion durch Russland aufseiten der Ukraine kämpften.

„Neonazi“-Symbole im Ukraine-Krieg: die Interpretation ist kompliziert

Die Ukraine habe „jahrelang“ daran gearbeitet, durch Gesetzgebung und militärische Umstrukturierung diese rechtsextremen Randbewegungen einzudämmen. Deren Mitglieder haben eine feindliche Weltsicht gegenüber Linken, der LGBTQ-Bewegungen und ethnischen Minderheiten, berichtete die NYT weiter – betonte aber auch, wie „kompliziert“ die Interpretation neonazistischer Symbole in der Ukraine sei, „die von sowjetischer und deutscher Geschichte durchdrungen ist“.

Newsweek ließ das nicht gelten. „Wenn das irgendwie als Rechtfertigung gemeint ist, widerspricht es der Geschichte. Obwohl viele Ukrainer von deutschen Soldaten getötet wurden, schlossen sich zu viele auch dem deutschen Militär und dessen Völkermordprogramm an“, hieß es in ihrem Kommentar.

Das unterstrich allerdings auch die NYT, betonte aber: „Heute, da eine neue Generation gegen die russische Besatzung kämpft, sehen viele Ukrainer den Krieg (Anm. d. Red.: gegen die russischen Angreifer) als Fortsetzung des Unabhängigkeitskampfes während und unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg.“ Symbole wie die Flagge der Ukrainischen Aufständischen Armee und das Galizien-Abzeichen seien inzwischen Symbole des antirussischen Widerstands – sind also nicht zwingend Symbole neonazistischer Ideologie. (frs)