Gefangenentausch „zwei gegen zwei“: Basketball-Star und Ex-Soldat gegen Waffenhändler und Tiergarten-Killer?

Von: Markus Hofstetter

Der Getreideexport aus Ukraine läuft an, weitere Schiffe verlassen das Land. Unterdessen sorgen zwei Prominente für Aufsehen, sowohl positiv als auch negativ. Der News-Ticker.

München - Nach dem Ende der russischen Seeblockade hat erstmals wieder ein Frachtschiff in einem ukrainischen Hafen angelegt. „Der Schüttgutfrachter Fulmar S ist im Hafen Tschornomorsk angekommen und bereit zum Beladen“, teilte das ukrainische Infrastrukturministerium auf seinem Telegram-Kanal mit.

Getreideexport aus der Ukraine: Bisher sind acht Schiffe ausgelaufen

Bisher sind aus den ukrainischen Häfen seit Anfang August acht Schiffe mit Getreide ausgelaufen. Sie gehörten zu den Dutzenden Frachtern, die dort seit Kriegsbeginn im Februar wegen der russischen Seeblockade und der Verminung der eigenen Häfen durch das ukrainische Militär stecken geblieben waren.

Mit dem Einlaufen der Fulmar S habe der Getreidekorridor nun einen „Ein- und Ausgang“, erklärte Infrastrukturminister Olexander Kubrakow. Libanon wartet inzwischen weiter auf das erste mit ukrainischem Getreide beladene Schiff. Der Frachter „Razoni“ war am vergangenen Montag aus dem ukrainischen Schwarzmeerhafen von Odessa ausgelaufen.

In Russland inhaftierte US-Bürger: Austausch „zwei gegen zwei“ erwartet

Der Ex-US-Diplomat Bill Richardson ist zuversichtlich, dass mit Russland ein Gefangenenaustausch zur Freilassung der wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilten Basketballspielerin Brittney Griner ausgehandelt werden kann. „Ich bin optimistisch“, sagte der ehemalige US-Botschafter bei den Vereinten Nationen am Sonntag im Sender ABC. „Ich denke, sie wird freigelassen. Ich denke, sie verfolgt mit Reue die richtige Strategie.“

Ein russisches Gericht hat die US-Basketballerin Brittney Griner wegen illegalen Drogenbesitzes zu neun Jahren Haft verurteilt. © Evgenia Novozhenina/Pool Reuters/AP/dpa

Richardson betonte zwar, nur indirekt an möglichen Verhandlungen beteiligt zu sein, schien aber sehr gut informiert zu sein. Er rechnet nach eigenen Worten mit einem Gefangenenaustausch „zwei gegen zwei“, um auch den in Russland inhaftierten früheren US-Soldaten Paul Whelan freizubekommen.

Medienberichten zufolge könnten Griner und Whelan gegen den russischen Waffenhändler Viktor Bout ausgetauscht werden. Wer der zweite Russe sein könnte, ist bisher unklar. Laut US-Angaben hatte Russland die Freilassung des wegen des Tiergarten-Mordes in Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilten Russen Vadim K. gefordert.

Promis im Ukraine-Krieg: Roger Waters versus Jessica Chastain

Derweil besuchte Oscar-Preisträgerin Jessica Chastain am Sonntag (7. August) in Kiew ein Kinderkrankenhaus und später die Kiewer Vorstadt Irpin, die durch russische Kriegsverbrechen bekannt wurde. Am Abend wurde sie wie andere Hollywood-Größen zuvor von Präsident Wolodymyr Selenskyj empfangen.

Der ukrainische Wolodymyr Selenskyj und die US-Schauspielerin Jessica Chastain haben sich in Kiew getroffen. (7. August 2022) © Ukrainian Presidential Press Office/dpa/picture alliance/AP

Derweil sorgte eine andere Showgröße für Unmut. Der britische Musiker Roger Waters, Ex-Frontman von Pink Floyd, rief mit Äußerungen zum russischen Angriffskrieg für Empörung in Kiew und für Beifall in Moskau hervor. Hatte er zu Kriegsbeginn den russischen Angriff noch als Akt eines Gangsters bezeichnet, schob er nun die Schuld auf US-Präsident Joe Biden, was Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew freute. „Es gibt noch adäquate Leute im Westen. Pink Floyd forever“, schrieb dieser auf seiner Seite im sozialen Netzwerk vkontakte.