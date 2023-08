Explosionen in Russland: Wie Kiews Drohnen Moskau in Schwierigkeiten bringen

Von: Bedrettin Bölükbasi

Eine selbstzerstörende Drohne des SBU-Sondereinsatzzentrums „Alpha“ in der Region Saporischschja am 19. Juni. © Photo for The Washington Post by Sasha Maslov

Immer wieder schlagen ukrainische Drohnen in Russland ein. Moskau gelingt es nicht, die Fluggeräte abzufangen. Sie sind schwer zu identifizieren.

Kiew/Moskau – Die Explosionen im Pskow-Stützpunkt der russischen Luftwaffe an der Russland-Baltikum-Grenze waren das jüngste Glied in einer inzwischen langen Kette von Drohnenangriffen auf Russland. Inmitten des Ukraine-Krieges nimmt die Ukraine immer öfter russisches Territorium ins Visier. In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch (30. August) wurden gleich mehrere russische Regionen von Drohnenangriffen heimgesucht.

Drohnenangriffe gegen Russland: Kleine Fluggeräte setzen Moskau unter Druck

Dabei gelingt es der russischen Luftverteidigung einfach nicht, diese Attacken zu verhindern. Laut Guy McCardle vom militärischen Magazin Special Operations Forces Report (SOFREP) sind unter anderem die geringe Größe der Drohnen und die daraus resultierenden Materialien bei der Herstellung dafür verantwortlich. Es gebe zwar Ausrüstung, auch kleinste Drohnen zu identifizieren, erklärte er gegenüber dem Magazin Newsweek. Allerdings produziere man die kleinen Drohnen meist aus Plastik oder Kompositmaterial.

„Es ist eine Herausforderung, kleine Fluggeräte zu identifizieren, weil sie einen minimalen Radarquerschnitt haben und keine Wärmesignatur abgeben“, so McCardle. Sie könnten außerdem „unter dem Radar“ von Luftabwehrsystemen fliegen. Ein konventionelles Radar könne sie für „Störungen“ wie Vögel halten, selbst wenn die Drohnen auf dem Radar erscheinen würden. Allerdings betonte McCardle: „Während die Drohnentechnologie fortschreitet, schreiten auch hoch entwickelte Radarsysteme zu ihrer Erkennung fort. Es ist ein echtes Katz-und-Maus-Spiel.“

Lücke in der russischen Luftverteidigung: „Drohnen zeigen, wie schwach Moskau ist“

Laut Ex-US-Soldat John Spencer von der Denkfabrik „Madison Policy Forum“ geht es aber nicht nur um die Erkennung von Drohnen, sondern auch um ihre Zerstörung. „Man braucht auch die Fähigkeit, etwas elektronisch oder direkt mit Munition abzuschießen“, unterstrich er gegenüber Newsweek. Der Schutz von kritischer Infrastruktur wie zivilen Flughäfen oder auch Militärstützpunkten erfordere eine „riesige Investition“.

Geht es nach Spencer, besteht hier eine Lücke für Russland. „Ganz offensichtlich“ sei Moskau überrascht worden. „Moskau hat offenbar nicht den nötigen Typ an Luftverteidigung oder nicht die nötige Menge, um auch nur ein paar Ziele zu beschützen“, erklärte er. Auch wenn die Drohnen keine große Zerstörungskraft hätten, würden sie zeigen, „wie schwach“ die Hauptstadt Russland sei.

Ukraine befindet sich im Balance-Akt: Drohnen schwächen russische Verteidigungslinien

Die ukrainischen Drohnen-Angriffe ermöglichen es der Ukraine jedenfalls, den Druck auf Russland inmitten des Angriffskrieges aufrechtzuerhalten. „Die Ukraine ist in einer schwierigen Position“, erklärte Analyst Jozef Hrabina gegenüber der russischen Oppositionszeitung Moscow Times. Seit Beginn des Krieges kämpfe Kiew gegen einen „Goliath“ und nun sei dieser Goliath „stärker befestigt“. Daher könnten Angriffswellen mit Drohnen dazu beitragen, russische Verteidigungslinien zu schwächen.

Doch die Drohnenattacken haben auch einen Preis. Zwar schaden sie dem Image von Kreml-Chef Wladimir Putin und lassen ihn schwach aussehen. Allerdings würden sie auch die Kriegsunterstützung unter der russischen Bevölkerung erhöhen, erklärte Expertin Tatiana Stanowaja im Gespräch mit der Zeitung. Die russischen Bürger würden die Ukraine und den Westen als „feindlich“ wahrnehmen und näher an die Regierung rücken. Mit den Drohnenangriffen riskiert die Ukraine auch Spannungen mit westlichen Ländern, die direkte Angriffen auf russisches Territorium ablehnen oder zumindest begrenzen wollen. (bb)