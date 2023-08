Schwere Angriffe in Grenzregion: Berichte über Dutzende Explosionen in Sumy

Von: Nail Akkoyun

Russland berichtet von mehreren Drohnenangriffen auf der Krim. Zuvor kommt es zu rund 50 Explosionen im Grenzgebiet Sumy. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Schwere Angriffe in Grenzregion : Militärverwaltung zählt 51 Explosionen in Sumy

in : Militärverwaltung zählt 51 Explosionen in Sumy Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Moskau/Kiew – Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau haben russische Streitkräfte in der Nacht zum Samstag (12. August) eine Drohnenattacke Kiews über der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgewehrt. Die Ukraine habe die Krim mit 20 unbemannten Luftfahrzeugen angegriffen.

„Der vereitelte Terroranschlag hat weder Opfer gefordert noch Schaden verursacht“, teilte das Ministerium laut einem Bericht der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass am Samstagmorgen mit. Demnach sollen 14 Drohnen von der Luftabwehr zerstört worden sein. Sechs weitere seien blockiert worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig verifizieren.

In Sumy hilft ein Feuerwehrmann einem Anwohner, seine Habseligkeiten aus einem fünfstöckigen Wohnhaus zu tragen, das nach russischen Angriffen teilweise zerstört wurde. (Archivfoto) © Sergey Bobok/AFP

News zum Ukraine-Krieg: Auch in Sumy kam es zu mehreren Angriffen

Zuvor war in der Nacht über Teilen der Krim die Flugabwehr aktiviert worden. Das teilte Oleg Krjutschkow, ein Berater der Krim-Führung, am frühen Samstagmorgen bei Telegram mit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Rückeroberung der 2014 von Moskau annektierten Krim vor geraumer Zeit zum Kriegsziel erklärt. In den vergangenen Monaten kamen es vermehrt zu ukrainischen Raketen- und Drohnenangriffen auf die Halbinsel.

Darüber hinaus kam es auch in der ukrainischen Grenzregion Sumy zu schwerem Beschuss – allerdings von russischer Seite aus. Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung hat Russland erneut das Gebiet angegriffen. Sumy, im Nordosten der Ukraine, sei neunmal unter Beschuss geraten, teilte die Militärverwaltung am späten Freitagabend auf Telegram mit. Insgesamt seien 51 Explosionen registriert worden. Dabei seien unter anderem in der Gemeinde Seredyna-Buda zwei Wohnhäuser beschädigt worden, hieß es weiter. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht. Auch diese Angaben ließen sich nicht unabhängig verifizieren. (mit Agenturen)