Raketenangriffe im Westen der Ukraine – Russische Truppen bei Bachmut eingekesselt

Die Gegenoffensive der Ukraine kommt langsam in Fahrt. Russische Truppen sind bei Bachmut in der Defensive. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 6. Juli, 6.00 Uhr: Bei einem Raketenangriff auf einen Wohnblock in der westukrainischen Stadt Lwiw sind mindestens drei Menschen getötet worden. „Drei Tote schon“, erklärte der Bürgermeister der Stadt, Andrij Sadowyj, am Donnerstag (6. Juli) im Messenger-Dienst Telegram. In einem Video, das er ebenfalls auf Telegram veröffentlichte, ist von acht Verletzten und rund 60 beschädigten Wohnungen die Rede. Eine russische Rakete habe ein Wohngebäude im Zentrum von Lwiw „direkt getroffen“, sagte der Gouverneur Maksym Kosyzki in einem auf Telegram veröffentlichten Video. Die Rakete habe einen Brand ausgelöst, der gelöscht worden sei. Die Rettungsdienste seien vor Ort und Rettungshelfer durchsuchten die Trümmer. In einem weiteren von Kosyzki veröffentlichten Video ist zu sehen, dass Teile der obersten Etage eines mehrstöckigen Gebäudes zerstört wurden.

Lwiw liegt hunderte Kilometer von der Front entfernt, die Stadt und ihre Umgebung waren seit dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022 dennoch wiederholt Ziel von Angriffen. In der Nacht zum 20. Juni war laut Kosyzki „wichtige Infrastruktur“ in der Stadt von Drohnen getroffen worden.

Ukrainische Soldaten feuern eine Haubitze auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut. © Alex Babenko/dpa

Ukraine-Krieg: Russische Truppen bei Bachmut eingekesselt

Update vom 6. Juli, 5.00 Uhr: Die Einkesselung russischer Truppen in Bachmut schreitet voran. Russischen Militärbloggern zufolge haben sich Kreml-Einheiten aus der strategisch wichtigen Siedlung Klischtschijiwka rund drei Kilometer südlich der Donbass-Stadt zurückgezogen – angeblich aus Munitionsmangel. Seit Wochen steht die russische Armee an diesem Frontabschnitt stark unter Druck. So postete etwa der Berater des ukrainischen Innenministeriums, Anton Gerashchenko, ein Video, das die 3. Angriffsbrigade beim Vorrücken zeigen soll.

Der Chef ukrainischen Bodenstreitkräfte, Oleksandr Syrskyi, erklärte in einem Interview mit ABC News nun, dass eine Rückeroberung Bachmuts angeblich kurz bevorstünde. Und, dass die russischen Streitkräfte in diesem Bereich der Front etwa acht- bis zehnmal so viele Verluste wie die Ukrainer zu beklagen hätten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig verifizieren.

Selenskyj: Hätte mir früheren Beginn der Gegenoffensive gewünscht

Erstmeldung: Kiew – Präsident Selenskyj hätte sich einen „sehr viel früheren“ Beginn der Gegenoffensive zur Rückeroberung besetzter Gebiete gewünscht. Dafür, dass es anders kam, machte er zwar nicht direkt die westlichen Unterstützer seines Landes verantwortlich. In einem CNN-Interview sagte er aber, den USA und den europäischen Partnern habe er mitgeteilt, „dass wir unsere Gegenoffensive gerne früher starten wollen und dass wir all die Waffen und das Material dafür brauchen“. Seine Truppen benötigten von den USA etwa Raketen mit größerer Reichweite, um russische Ziele weit hinter der Frontlinie angreifen zu können. Zudem gebe es Engpässe bei der Ausrüstung mit Artillerie.

Ukraine-Krieg: Britische Botschaft in Moskau rät zur Ausreise aus Russland

Die britische Botschaft in Moskau hat derweil alle Landsleute zur Ausreise aus Russland aufgefordert. „Die Invasion (in der Ukraine) bedeutet, dass die Lage hier in Russland unberechenbar ist“, sagte Botschafterin Deborah Bronnert in einer Videobotschaft, die am Mittwochabend auf dem Telegram-Kanal der diplomatischen Vertretung veröffentlicht wurde. Wenn der Aufenthalt in Russland nicht zwingend erforderlich sei, rate sie, das Land zu verlassen.

Schwere Verluste für Russland: Kiew nennt aktuelle Zahlen

Der ukrainische Generalstab hat neue Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach wurden binnen eines Tages schätzungsweise 670 russische Soldaten getötet oder verwundet. Unabhängig verifizieren lassen sich die Angaben nicht. Die Gesamtzahl der seit Beginn des Ukraine-Kriegs getöteten oder verwundeten Soldaten stieg somit auf über 231.000. In Klammern die Verluste beziehungsweise Veränderungen zum Vortag.

Soldaten: 231.0700 (+770)

231.0700 (+770) Panzer : 4062 (+3)

: 4062 (+3) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge: 7917 (+9)

7917 (+9) Artilleriesysteme: 4288 (+36)

4288 (+36) Raketensysteme: 656 (+9)

656 (+9) Drohnen und unbemannte Flugkörper: 3614 (+12)

3614 (+12) Quelle: Generalstab der Ukraine vom 5. Juli 2023

Ukraine-Krieg: Gegenseitige Vorwürfe um AKW Saporischschja

Sorgen bereitet weiter die Lage um das von russischen Kräften besetzte Atomkraftwerk Saporischschja in der Südukraine. Beide Kriegsparteien werfen sich geplante Anschläge auf die Nuklearanlage vor. Vorwürfe aus Kiew vom Dienstag, wonach die Russen Sprengsätze an den Dächern von Reaktorblöcken angebracht haben sollen, erwiderte Moskau einen Tag später: „Die Gefahr einer Sabotage vonseiten des Kiewer Regimes ist groß, was von den Folgen her katastrophal sein kann“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. (mit Agenturmaterial)