Explosionen in Kiew – Landesweiter Luftalarm in Ukraine

Von: Stefan Krieger

In der Region Belgorod kommt es zu neuen Angriffen. Russland meldet Erfolge in der Region Donezk – Kiew kommentiert nicht. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Russische Verluste : Kiew meldet aktuelle Zahlen

Söldnertruppe in der Ostukraine: Wagner-Chef mit Vorwürfen gegen russische Armee

in der Ostukraine: Wagner-Chef mit Vorwürfen gegen russische Armee Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Die verarbeiteten Informationen insbesondere zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 6. Juni, 3.30 Uhr: In der Nacht zum Dienstag (6. Juni) hat es Berichten zufolge erneut landesweit Luftalarm in der Ukraine gegeben. In den frühen Morgenstunden waren in verschiedenen Bezirken der Hauptstadt Kiew heftige Explosionen zu hören, wie Ukrajinska Prawda berichtete. Laut Militärverwaltung und Bürgermeister Vitali Klitschko sei die Luftabwehr aktiviert worden, so das Internetportal.

Die ukrainische Luftabwehr fängt beim Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew eine Shahed-Drohne in der Luft ab. (Archivbild) © Evgeniy Maloletka/dpa

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Kiew meldet die aktuellen Zahlen

Der ukrainische Generalstab hat aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Nach den Angaben aus Kiew hat Russland im Krieg bislang bereits mehr als 210.000 Soldaten durch Tod oder Verletzung verloren, davon alleine 410 in den letzten 24 Stunden. Unabhängig verifizieren lassen sich diese Zahlen nicht. Die russische Seite macht keinerlei Angaben zu eigenen Verlusten.

Soldaten : 210.350 (+410)

: 210.350 (+410) Panzer: 3848 (+11)

3848 (+11) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7523 (+11)

7523 (+11) Artilleriesysteme: 3567 (+12)

3567 (+12) Mehrfach-Raketenwerfer: 584 (+1)

584 (+1) Unbemannte Flugkörper / Drohnen: 3189 (+14)

3189 (+14) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 6312 (+7)

6312 (+7) Quelle: Generalstab der Ukraine vom 5. Juni 2023

Ukraine-Krieg: Russische Einheit greift Wagner-Truppe an

Eine russische Einheit soll nach Angaben von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin Kämpfer seiner Söldnertruppe in der Ostukraine angegriffen haben. Wagner-Kämpfer hätten dabei einen russischen Oberstleutnant gefangen genommen, teilte Prigoschin am Sonntagabend mit. Der Wagner-Chef veröffentlichte einen Bericht im Onlinedienst Telegram, wonach seine Kämpfer bei Minenräumungsaktionen von russischen Soldaten beschossen worden sein sollen.

Die Minen in der Nähe von Wagner-Stellungen waren Prigoschin zufolge ebenfalls von russischen Soldaten gelegt worden. „Am 17. Mai wurden Männer des (russischen) Verteidigungsministeriums gesichtet, wie sie die Straßen hinter den Stellungen der Wagner-Einheiten verminten“, hieß es in seinem an das Verteidigungsministerium in Moskau gerichteten Bericht.

Partisanen verkünden Einnahme russischer Ortschaft

Kremlfeindliche Kämpfer haben in der russischen Region Belgorod nach eigenen Angaben die Ortschaft Nowaja Tawolschanka komplett unter ihre Kontrolle gebracht. Weil der russische Machtapparat sich nicht für das Schicksal der Region interessiere und die Lage nicht mehr im Griff habe, hätten sie nun das Handeln übernommen, teilte das Russische Freiwilligenkorps RDK am Montag mit. Nowaja Tawolschanka sei kein kleines Dorf, sondern ein Ort mit einst 5000 Einwohnern. „Jetzt ist er leer“, sagte ein Bewaffneter auf einem Video. Der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, räumte nach tagelangem Beschuss des Gebiets indirekt ein, in dem Ort nicht mehr Herr der Lage zu sein.

Ukraine-Krieg: Russland meldet Abwehr „großangelegter“ ukrainischer Offensive in Donezk

Russland hat nach eigenen Angaben eine „großangelegte Offensive“ der Ukraine im Donbass zurückgedrängt. „Am Morgen des 4. Juni hat der Feind eine großangelegte Offensive in fünf Bereichen der Front im Süden der Region Donezk gestartet“, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau in der Nacht zum Montag mit. Kiew, das sich seit Monaten auf eine große Gegenoffensive vorbereitet, bestätigte eine derartige Militäraktion zunächst nicht. (mit Agenturmaterial)