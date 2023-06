Heftiger Streit über Putins Siegesplan in Russlands Staats-TV

Von: Katja Saake

Im russischen Staats-TV wird hitzig über das Ziel im Ukraine-Krieg diskutiert. Verschiedene Vorstellungen von einem „russischen Sieg“ prallen aufeinander.

Moskau - Auch nach über einem Jahr des Kriegs gegen die Ukraine scheint in der russischen Öffentlichkeit keine einheitliche Vorstellung darüber zu bestehen, wie ein „russischer Sieg“ konkret aussehen könnte. Weder über das Ziel des Ukraine-Krieges noch über das dafür notwendige militärische Vorgehen scheinen Einigkeit zu herrschen - wie eine hitzige Diskussion im russischen Staats-TV zeigt. Selbst kremltreue Propagandistinnen und Propagandisten kommen angesichts des Kriegsverlaufs mittlerweile offenbar an ihre Grenzen.

Opfer für Putins Sieg: Sollen „alle Ihre Kinder in den Schützengräben pulverisiert werden?“

Die ukrainisch-stämmige Journalistin Julia Davis analysiert regelmäßig Sendungen des russischen Staats-TVs, um Kremlpropaganda in Bezug auf den Ukraine-Krieg offenzulegen. In einer Kolumne für die US-amerikanische Website The Daily Beast beschreibt sie jetzt eine heftige Diskussion in der Talkshow „The Meeting Place“ im russischen De-Facto-Staatssender NTV - dieser gehört zum staatlichen Gazprom-Konzern. In der Sendung wird deutlich: Weder über das Ziel des Ukraine-Krieges noch über dessen Mittel herrscht in Russland Einigkeit.

Talkshow-Moderator Andrei Norkin erzählt in der Sendung von der Ungeduld und dem Unverständnis der russischen Bevölkerung in Bezug auf den Kriegsverlauf in der Ukraine. Bei seinen Reisen durch das Land werde er jedes Mal gefragt: „Warum dauert es so lange, warum wird nicht entschiedener gehandelt?“ Und er ergänzt: „Um es streng auszudrücken: Warum vernichten wir sie nicht wie Ratten?“

Der russische Politologe Victor Olevich reagierte in der Sendung auf diese Aussage sehr drastisch: „Wissen Sie, wenn Sie sagen, dass Ihr Publikum, Ihre Zuschauer Sie fragen, warum wir nicht härter vorgehen, würde ich ihnen eine Frage stellen: Sind Sie bereit, dass alle Ihre Kinder sterben und in den Schützengräben pulverisiert werden? Wollen Sie, dass alle dort landen?“.

Olevich hatte sich bereits öfter kritisch gegenüber der Kriegspropaganda des Kreml geäußert. So hatte er im Oktober 2022 im russischen Fernsehen gesagt, dass Russland seine Kräfte falsch eingeschätzt habe und Wladimir Putin den Krieg nicht mehr gewinnen könne. Angesprochen auf frühere Aussagen, in denen Olevich eine starke Bombardierung der Ukraine gefordert habe, sagte er in der Talkshow, dass diese Strategie nicht weiter relevant sei „weil es Russland derzeit an Ressourcen mangelt, um die Kontrolle über die Ukraine zu erlangen, und es diese Ressourcen in naher Zukunft nicht erhalten wird“.

Russische Bevölkerung in Umfragen zum Ukraine-Krieg gespalten

Ob die russische Bevölkerung tatsächlich ein härteres Vorgehen des russischen Militärs im Ukraine-Krieg fordert, wie vom Moderator berichtet, ist zu bezweifeln. Wie Umfrage-Zahlen des russischen Meinungsforschungsinstituts Levada-Center nahelegen, scheint die russische Öffentlichkeit in Bezug auf den Krieg in der Ukraine tatsächlich gespalten zu sein. Das Umfrage-Institut gilt als unabhängig vom russischen Staat, inwieweit Meinungsumfragen in einem autoritären Staat allerdings die wahren Ansichten der Befragten wiedergeben können, ist umstritten.

Die neuesten Umfrageveröffentlichungen des Levada-Centers aus dem März 2023 zeigen eine geteilte Stimmungslage in der russischen Bevölkerung: 72 Prozent der Befragten befürworten demnach das Vorgehen der russischen Streitkräfte in der Ukraine, nur 20 Prozent lehnen es ganz oder eher ab. Gleichzeitig sind aber auch 48 Prozent für die Aufnahme von Friedensverhandlungen, während sich 42 Prozent für eine „Fortsetzung des Militäreinsatzes“ aussprechen. Putins Beliebtheit scheint der Kriegsverlauf hingegen keinen Abbruch zu tun: 83 Prozent befürworten das Handeln des russischen Präsidenten, nur 14 Prozent lehnen es laut den Levada-Umfragewerten ab.

Vollständiger Sieg Russlands in Staats-TV diskutiert

Im russischen Staats-TV wird unterdessen nicht nur die Kriegsstrategie, sondern auch das Ziel des Ukraine-Krieges hitzig diskutiert. Der Duma-Abgeordnete Alexander Kasakow sagte in der Sendung „The Meeting Place“, dass der Krieg nur mit einem vollständigen Sieg Russlands enden dürfe. „Ich bin für den Frieden, ich bin gegen den Krieg. Ich bin für den Frieden nach unserem Sieg“. Wie ein solcher russischer Sieg aussehen könnte, erläuterte der Politiker auch: „Wenn wir durch unsere militärischen oder diplomatischen Bemühungen an die Grenzen der Nato gelangen, verschwindet die Ukraine von der politischen Landkarte“, sagte Kasakow.

„Infolgedessen ziehen sich die Vereinigten Staaten aus Eurasien zurück und zusammen mit China, Indien und anderen führenden Ländern auf diesem Kontinent werden wir unsere eigenen Regeln festlegen.“ Ein noch extremeres Kriegsziel beschwor Bogdan Bezpalko, Mitglied des Rates für interethnische Beziehungen des Kremls, herauf. Das Kriegsziel Russlands sei „die Zerstörung der ukrainischen Nationalität“. Für Co-Moderator Ivan Trushkin ist die „Beseitigung einer Bedrohung“ das Kriegsziel: „Wie auch immer das aussieht, ob wir bestimmte Grenzen erreichen oder irgendeine Art von Vereinbarung unterzeichnen, wir sollten aufhören, eine existenzielle Bedrohung unserer Nation zu spüren. Das wäre ein Sieg“, sagte er.

Kritik an russischer Kriegsführung: Bachmut kein Erfolg

Der ehemalige Abgeordnete der Staatsduma, Boris Nadeschdin, äußerte sich hingegen kritisch in Bezug auf russische Eroberungsfantasien. Bachmut sei ein abschreckendes Beispiel, die Stadt von ehemals 70.000 Einwohnern sei völlig verlassen und zerstört. Jeder, der fliehen konnte, habe das getan. „Wenn Sieg bedeutet, Ruinen ohne das Volk zu erobern, weiß ich nicht, wer einen solchen Sieg braucht“, sagte Nadeschdin. Auf russischer Seite seien die Folgen des Krieges ebenfalls zu spüren: „In einigen russischen Städten gehen ihnen die Männer aus“, fügte er hinzu. „Je früher dieser Horror ein Ende hat, desto besser wird es für Ukrainer und Russen gleichermaßen sein.“ (kasa)