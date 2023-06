Sehnsucht nach dem Kalten Krieg: Putins Top-Propagandist wünscht sich Sowjetunion zurück

Von: Andreas Apetz

Der russische TV-Moderator und Propagandist Wladimir Solowjow bei einer Sendung im April 2023. (Archivfoto) © ITAR-TASS/Imago Images

Der russische TV-Moderator Wladimir Solowjow gehört zu Putins wichtigsten Propagandisten. Er verlangt den Wiederaufbau der Sowjetunion.

Moskau – Wladimir Solowjow ist ein Kreml-Freund, wie er im Buche steht. Der 59-jährige Moderator des russischen Staats-TV ist bekannt für seine öffentlichen Anfeindungen mit dem Westen. Den Ukraine-Krieg als „Heiligen Krieg“ darzustellen und das Nato-Bündnis als „satanisch“ zu bezeichnen, gehören zu Solowjows Gepflogenheiten. In letzter Zeit wurde der Moderator zunehmend nostalgisch: Immer wieder sehnte sich der 59-Jährige nach der Rückkehr des Kalten Krieges und fordert einen Wiederaufbau der Sowjetunion.

„Bringt die Sowjetunion zurück“: Russischer Moderator verlangt Territorium zurück

Ein Video, das Anton Geraschtschenko, Berater des ukrainischen Innenministeriums, auf Twitter veröffentlichte, zeigt Solowjow bei einem Auftritt in der russischen Radiosendung „Full Contatc“. Dort verlangte der Moderator die Rückeroberung ehemaliger sowjetischer Gebiete. „Gebt das Territorium zurück“, appellierte Solowjow. „Gebt der Sowjetunion ihr Territorium zurück. Warum zur Hölle ist sie überhaupt zusammengebrochen? Weil ein paar Degenerierte angefangen haben über Souveränität zu reden?“, spottete er weiter.

Der Berater des Innenministeriums der Ukraine veröffentlichte das kurze Video mit einer Anmerkung: Der Clip sei beispielhaft für den regelmäßigen „Bringt die Sowjetunion zurück“-Appell in Solowjows Auftritten. „Der regelmäßige ‚Bringt die Sowjetunion zurück!‘-Ausruf des russischen Propagandisten Solowjow“, schrieb Geraschtschenko.

Wladimir Solowjow: Der kremltreue Propagandist des russischen Staatsfernsehens

Wladimir Solowjow gehört zu den bekanntesten russischen Talkshow-Moderatoren. In Russlands Staatsfernsehen moderiert er unter anderem eine nach ihm benannte Abendshow, welche sechsmal die Woche übertragen wird. Solowjow spricht in seiner Sendung häufig über den Ukraine-Krieg, welchen er als Stellvertreterkrieg zwischen Moskau und dem Westen darstellt. Er forderte bereits mehrfach Raketenangriffe auf alle Unterstützerstaaten der Ukraine und bezeichnete die Nato regelmäßig als „satanisches“ Bündnis. Immer wieder schlug er den Einsatz von Atomwaffen gegen den Westen vor.

Solowjow steht in Wladimir Putins Schutz. Als wichtigster Propagandist des russischen Präsidenten wuchs auch sein Einflussbereich. In der Öffentlichkeit kann sich der Moderator verbal so gut wie alles erlauben, solange es im Sinne der Kreml-Führung steht. Trotz gelegentlicher kritischer Fragen oder Provokationen gilt Solowjow als Chefpropagandist des russischen Staatsfernsehens. In seiner Rhetorik bedient er sich oft beim Putin selbst und verbreitet dessen Aussagen. Dafür wird Solowjow mit Macht und Reichtum entlohnt: Bereits 2019 verdiente er laut dem Journal Sobesednik 67 Millionen Rubel (890.000 Euro) im Monat.

Obwohl Solowjow einen Großteil seines Einflusses auf dem Rücken des russischen Präsidenten verdient hat, ist fraglich, ob der Moderator auch im Falle einer Niederlage im Ukraine-Krieg weiterhin hinter Putin stehen würde. Solowjow wurden im Mai 2023 US-Pässe zugeordnet und die Beziehung zu einer Amerikanerin nachgesagt. (aa)