Ukraine-Geheimdienst testet neue Drohne im Krieg – günstig, aber „unsichtbar“

Von: Fabian Müller

Die Ukraine steht kurz vor dem Einsatz einer neuen Drohne. (Symbolfoto) © ZUMA Wire/Imago

Im Krieg mit Russland will die Ukraine bald neue Waffensysteme einsetzen. Der Militärgeheimdienst testet eigenen Angaben zufolge die SpyGun-Drohne an der Front.

Kiew – Die Ukraine testet im Krieg gegen Russland eine neue Drohne an der Front. Das gab der Militärgeheimdienst DIU auf seinem Telegram-Kanal bekannt. Die sogenannte SpyGun-Drohne wurde grundsätzlich für die Aufklärung konzipiert, soll aber auch im Kampf eingesetzt werden können, also über die Fähigkeit verfügen können, Munition zu schießen.

Nach Angaben des DIU sollen Ingenieure und Designer aus der Ukraine gemeinsam mit Soldaten der ukrainischen Armee die Drohne entwickelt haben. Initiiert wurde das Projekt durch den ukrainischen Unternehmer Yuriy Golik und den ehemaligen Tennisspieler und aktuellen Soldaten Serhij Stachowskyj.

Ukraine testet neue Drohne: Flexibles System, dabei aber besonders kostengünstig

Ein SpyGun-System besteht aus zwei unbemannten Luftfahrzeugen und einer Bodenkontrollstation. Die Aufklärungsdrohne verfügt dabei nach Angaben des Militärgeheimdiensts über ein modernes Funksteuerungssystem mit besonders hohem Schutz gegen Störungen durch elektronische Kriegsführung, die Reichweite liegt bei bis zu 50 Kilometern.

Das System soll besonders energiearm arbeiten können, das liegt unter anderem an der besonders guten Aerodynamik. So kann die SpyGun-Drohne Teile der Strecke mit ausgeschaltetem Motor zurücklegen. Außerdem verfügt die Drohne über eine Comeback-Funktion, sie soll also zum Ausgangspunkt zurückfliegen, ohne dabei gesteuert zu werden.

Aufgenommenes Material werde auf einem eingebauten Speichermedium gesichert. Insgesamt soll das System kostengünstig und vergleichsweise einfach herzustellen sein. Im Himmel soll die Drohne dank des einfachen Aufbaus „unsichtbar“ sein, so der DIU.

Der Geheimdienst gibt eine Betriebsdauer von bis zu 160 Minuten an, die maximale Flughöhe soll bei 1500 Metern liegen. Ausgestattet wird das System unter anderem mit einer handelsüblichen GoPro. Wann die Tests an der Front abgeschlossen sein sollen, gab der DIU nicht bekannt. (fmü)