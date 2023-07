„Übertriebenes Lob Russlands für kleine Siege“: Militär-Experten sehen zwei mögliche Erklärungen

Von: Linus Prien

Teilen

Russische Truppen haben nach eigenen Angaben Gefechte bei der zerstörten Antoniwkabrücke gewonnen (Symbolbild). © IMAGO/Alexei Konovalov

Die russische Militärführung rühmt sich für Gewinne im Süden der Ukraine. Experten halten die russische Reaktion für übertrieben - und nennen zwei Motive.

Cherson - In der Folge des versuchten Putsches der Wagner-Gruppe, angeführt von Jewgeni Prigoschin, halten die Kampfhandlungen im Süden und Osten der Ukraine weiter an. Derweil berichtet ein russischer Offizieller aus der Region Cherson, dass die russischen Truppen Gewinne in der Region einstreichen konnten. Dem russischen Militär, Wladimir Saldo, zufolge habe seine „Dnepr“ Gruppe Gefechte an der Antoniwkabrücke für sich entscheiden können.

Bei der Brücke handelt es sich um eine Straßenbrücke über den Dnepr bei Cherson, welche im November 2022 beim Rückzug der russischen Truppen aus der Region gesprengt und über den Verlauf des Ukraine-Kriegs im nördlichen Bereich komplett zerstört wurde.

Ukraine-Krieg: Russisches Verteidigungsministerium berichtet von Erfolgen in der Südukraine

Wie das amerikanische Institute for the Study of War (ISW) berichtet, behaupten die russischen Truppen weiter, dass die Ukraine in der Region über keine Verteidigungsstellungen mehr am Brückenende verfüge. Des Weiteren hat das russische Verteidigungsministerium ein Interview mit einem Oberstleutnant veröffentlicht, der angeblich vor Ort gewesen sei. Demnach habe Russland alle seine Stellungen entlang des Dnepr zurückerobern und darüber hinaus alle ukrainischen Truppen davon abhalten können, den Fluss zu überqueren.

Beweise für die Behauptungen, lieferten jedoch weder die russischen Truppen vor Ort, noch das russische Verteidigungsministerium. Dennoch wurden Teile der Dnepr Gruppe vom Verteidigungsministerium für ihre Fortschritte in der Südukraine ausgezeichnet, wie der Thinktank erläutert.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Ukraine-Krieg: Russland feiert kleine Gewinne „wie den ganz großen Sieg“

Die russische Militärführung hat die angeblichen Siege über kleine ukrainische Einheiten gefeiert, als ob die russische Armee „den ganz großen Sieg“ eingefahren hätte, wird weiter berichtet. Die Experten des ISW kommen zu dem Schluss, dass „das übertriebene Lob Russlands für kleine Siege über ukrainische Truppen entweder darauf schließen lässt, dass die russische Militärführung ernsthafte Sorge vor ukrainischen Angriffen bei Cherson hat, oder darauf, dass Moskau in der Folge des Wagner-Putsches dringend einen medialen Erfolg braucht“. Das Hauptquartier der Dnepro Gruppe befindet sich in Rostow am Don und wurde durch die Wagner Truppen während ihres Marsches durch Russland umstellt. (lp)