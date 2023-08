Hört auf, die Ukraine mit dem Ersten Weltkrieg zu vergleichen

Von: Foreign Policy

Es gibt eine viel bessere historische Analogie - und sie rät zu Geduld.

Kiew – Vor mehr als einem Jahrhundert wurde Europa vom Ersten Weltkrieg erschüttert, in dem die Alliierten - angeführt von Großbritannien, Frankreich, Russland und schließlich den Vereinigten Staaten - gegen die Mittelmächte, angeführt vom kaiserlichen Deutschland und Österreich-Ungarn, kämpften. Im Westen verliefen die Kämpfe entlang einer 440 Meilen langen Front, die sich vom Ärmelkanal bis zur französisch-schweizerischen Grenze erstreckte. Ein Großteil dieser Front war durch ein jahrelanges operatives Patt gekennzeichnet. Im Laufe des Krieges stürmten immer wieder Hunderttausende von Soldaten aus ihren Schützengräben und gingen für ein paar Meilen Land in den Tod.

Heute vergleichen viele Kommentatoren den gegenwärtigen Krieg zwischen Russland und der Ukraine mit der Westfront des Ersten Weltkriegs. Satellitenbilder zeigen ausgedehnte russische Schützengräben entlang der 700 Meilen langen Front mit kilometerlangen Minen und Befestigungen - allesamt Bilder, die an eine andere Zeit zu erinnern scheinen. Ebenso wie die grauen Bilder von knorrigen Bäumen und Schlammkratern, die durch Artilleriebeschuss entstanden sind, sowie die Bilder von Soldaten, die durchnässt und zitternd in der Kälte in diesen trostlosen Schützengräben Wache stehen, die an Szenen von vor mehr als einem Jahrhundert erinnern. Aus dieser historischen Analogie schließen Beobachter, dass die derzeitige ukrainische Gegenoffensive zum Scheitern verurteilt ist und der Krieg unweigerlich auf eine Pattsituation zusteuert.

Historische Analogien können unvollkommen, aber informativ sein. Einige sind jedoch schlichtweg irreführend, und die Analogie zum Ersten Weltkrieg ist eine von ihnen. Ein besserer historischer Präzedenzfall zum Verständnis der aktuellen Kämpfe in der Ukraine sind die Erfahrungen der US-Armee im Sommer 1944, als sie in den Hecken der Normandie in Frankreich gegen die Nazis kämpfte. Ein Großteil der Kämpfe an der Westfront während des Ersten Weltkriegs war durch technologischen Stillstand gekennzeichnet, da keine Seite in der Lage war, die gewaltigen Verteidigungsvorteile zu überwinden, die Maschinengewehre, Schützengräben und Stacheldraht boten. Selbst die innovativsten Technologien der damaligen Zeit - wie das Flugzeug, der Panzer und das Giftgas - konnten diese Sackgasse nicht durchbrechen.

Im Gegensatz dazu war der Zweite Weltkrieg ein fließenderer Konflikt mit Phasen relativen Stillstands, gefolgt von Durchbrüchen. Nachdem die Alliierten an den Stränden der Normandie gelandet waren, gab es eine Phase des taktischen Stillstands. Die US-Armee brauchte etwa sechs Wochen harter Kämpfe mit langsamen, zermürbenden Angriffen durch die Hecken der Normandie, um die deutschen Verteidiger nur 19 Meilen hinter den Landekopf in Richtung der französischen Stadt Saint-Lô zu drängen. Erst als es den Amerikanern schließlich gelang, die Nazi-Linien zu durchbrechen, zogen sich die Deutschen vollständig zurück.

Ukraine-Krieg eher wie Kämpfe in der Normandie: Situation ähnelt dem Sommer 1944

Bislang ähnelt der russisch-ukrainische Krieg eher den Schlachten in den Hecken der Normandie als denen in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Zwar gab es Verlangsamungen im Tempo der Gebietsgewinne - vor allem vor der Schlacht von Charkiw im letzten Sommer -, doch war der russisch-ukrainische Krieg größtenteils durch eine bemerkenswerte Fluidität gekennzeichnet, da auf Sackgassen schnelle Gebietsgewinne folgten, wie die Schlachten von Kiew, Charkiw und Cherson im letzten Jahr zeigten.

Das Gelände, in dem die Ukrainer derzeit ihre Gegenoffensive durchführen, ähnelt in gewisser Weise auch dem Gelände, mit dem die US-Armee in den Hecken der Normandie zu kämpfen hatte. Das Gebiet um Bakhmut ist hügelig und wird von zahlreichen Bächen, Baumreihen, Straßen und Flüssen durchzogen. Die Merkmale dieser Landschaft bewirken einen Abschottungseffekt: Eine angreifende ukrainische Einheit kann zwar sehen, was sich vor und über ihr befindet, aber aufgrund der vielen Hügel, Hänge und Bäche kann sie nicht viel über ihre Flanken hinaus sehen.

Wie für die Alliierten in der Normandie stellt die Kompartimentierung des Geländes in Bakhmut sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance für die Gegenoffensive der Ukraine dar. Das Gleiche gilt natürlich auch für die russische Verteidigung. Auch die russischen Streitkräfte können nicht über ihre Flanken hinaus sehen. Infolgedessen könnten sie versehentlich Teile der Linie unzureichend verteidigt lassen - eine Lücke oder Schwachstelle, die die Ukraine ausnutzen kann, wenn sie sie findet. Auch wenn die Ukraine insgesamt nur langsam vorankommt, so macht sie doch dort Fortschritte, wo es darauf ankommt, wie z.B. bei der Einnahme der Hochebene um Bakhmut. Sollte die Ukraine in der Lage sein, zusätzliches Terrain einzunehmen, könnte sie die Voraussetzungen für schnellere Operationen schaffen, ähnlich wie es die US-Armee in Saint-Lô getan hat.

Als Nächstes stellt sich die Frage der Truppendichte, d. h. wie viele Truppen pro Meile des Geländes verteidigt werden. Während des Ersten Weltkriegs war die Truppendichte pro Meile an der Westfront recht hoch. Am Vorabend der von den Briten geführten Somme-Offensive im Juli 1916 beispielsweise betrug die durchschnittliche Truppendichte pro Kilometer auf beiden Seiten der Linie fast 10 000 Mann. Im Gegensatz dazu lag die Truppendichte der deutschen Verteidiger in den Hecken der Normandie viel näher an der Truppendichte der russischen Verteidigungslinien in der Ukraine. Im Sommer 1944 lag die durchschnittliche Truppendichte der deutschen Verteidiger, denen die US-Armee gegenüberstand, bei etwa 1.000 Mann pro Meile. Heute liegt die russische Truppendichte im am stärksten verteidigten Teil der russischen Verteidigungslinien um Bakhmut bei etwa 700 Soldaten pro Meile in der Ukraine.

Warum ist die Truppendichte wichtig? Nun, je dünner die Verteidigungslinie ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Linie Lücken aufweist. Dies gilt vor allem in unwegsamem Gelände, da es dort schwierig ist, Lücken in der Linie zu schließen, wenn sie entstehen. Im Gegensatz zu den durchgehenden Truppenreihen an der Westfront im Ersten Weltkrieg verfügten die deutschen Verteidiger 1944 nicht über eine ausreichende Truppendichte, so dass sie bestimmte Punkte in dem von Hecken durchzogenen Gelände auswählen mussten, von denen sie annahmen, dass die angreifenden Amerikaner am verwundbarsten sein würden. Das bedeutete, dass der Kampf durch die Hecken zwar schwierig war, aber sobald die US-Armee durchbrach, ergriffen die Deutschen die Flucht.

Zahlen allein spielen nur dann eine Rolle, wenn die Armeen über die richtige Taktik verfügen, um sowohl die Masse als auch die Bewegung in vollem Umfang zu nutzen, was die Fähigkeit zur Innovation erfordert, wenn die Truppen unweigerlich auf Hindernisse stoßen. Der Erste Weltkrieg war von strategischer Verkümmerung gekennzeichnet. Die Generäle sahen sich mit einer taktischen Sackgasse konfrontiert, und da ihnen die Ideen ausgingen, begannen sie, das operative Problem mit Arbeitskräften und Material zu lösen. Erst gegen Ende des Krieges entwickelten die Seiten langsam die notwendigen Taktiken, um die Linien zu durchbrechen. Der Durchbruch bei Saint-Lô wurde dagegen zum Teil durch technische Innovationen erreicht - die Panzer wurden mit Stahlpflügen ausgestattet, um die Hecken zu durchbrechen -, aber auch durch eine größere Masse, da die Alliierten mehr Kräfte einsetzten. Er wurde auch durch eine verbesserte Taktik unterstützt, insbesondere durch die Kombination von Boden- und Luftstreitkräften.

Ukraine kämpft überlegt: Russische Armee nicht immun gegen plötzlichen Kollaps

In der Tat wirft die Ukraine nicht gedankenlos Kampfkraft in die russische Verteidigung im Stil des Ersten Weltkriegs, sondern hält bewusst einige ihrer besten Kräfte zurück. Die Ukraine braucht immer noch eine Möglichkeit, Minenfelder zu räumen, russische Schützengräben zu durchbrechen und die russische Luftwaffe zu schwächen. Dies kann zum Teil dadurch geschehen, dass man die richtigen Waffen in ausreichender Zahl erhält. In dieser Hinsicht dürfte die Entscheidung der USA, Streumunition bereitzustellen, die für den Angriff auf Infanterietruppen und Fahrzeuge ausgelegt ist, hilfreich sein. Aber auch taktische Innovationen sind erforderlich, um Fortschritte zu erzielen. Das ukrainische Militär hat wiederholt bewiesen, dass es über solche Fähigkeiten verfügt.

Schließlich ist da noch die alles entscheidende Frage der Moral. Die deutsche Verteidigung in der Heckenschlacht erwies sich als entschlossen, aber letztlich bitter. Am 26. und 27. Juli 1944 spürte der Generalmajor der US-Armee Joe „Lightning“ Collins, dass die deutschen Verteidigungsanlagen an ihre Grenzen stießen. Nach zweitägigen schweren Bombenangriffen der U.S. Army Air Forces auf einen kleinen Bereich der deutschen Verteidigungsanlagen nordwestlich von Saint-Lô befahl Collins seinem Korps den Angriff, und es wurde schnell klar, dass die deutschen Verteidigungsanlagen bröckelten.

Es ist nicht einfach, den Zeitpunkt des Zusammenbruchs von Streitkräften vorherzusagen. Der Zusammenbruch der russischen Streitkräfte in der Umgebung von Charkiw im letzten Herbst zeigt jedoch, dass das russische Militär gegen solche plötzlichen Zusammenbrüche nicht immun ist. Und aus russischer Sicht haben sich die Umstände seither nur noch weiter verschlechtert. Darüber hinaus hat die jüngste Meuterei gegen die russische Verteidigungsführung durch den Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, und seine Söldner - gefolgt von einer Säuberung hochrangiger Offiziere, die immer mehr den Anschein erweckt - eine gewisse Brüchigkeit in den oberen Rängen des russischen Militärs offenbart, auch wenn diese Brüchigkeit noch nicht in offensichtlicher Weise auf die taktische Ebene durchgesickert ist.

All dies ist keine Garantie dafür, dass die Ukraine in den kommenden Wochen ihren eigenen Durchbruch aus der Normandie schaffen wird. Aber die Analogie zum Zweiten Weltkrieg ist ein Argument für Geduld und Beharrlichkeit. Vor fast acht Jahrzehnten standen die Vereinigten Staaten vor einigen der gleichen Herausforderungen, vor denen die Ukraine heute steht. Doch die US-Armee blieb hartnäckig, und ihre langsamen, täglichen Vorstöße zermürbten die deutschen Verteidiger. Der kumulative Zermürbungseffekt erwies sich am Ende als entscheidend. Heute macht das ukrainische Militär Fortschritte, wenn auch nur langsam. Ob dieses langsame Vorankommen das russische Militär letztlich zermürbt - oder ob es zum Stillstand kommt - wird sich erst mit der Zeit zeigen.

Der Zeitfaktor ist vielleicht der wichtigste Grund, warum es irreführend ist, die Ukraine heute mit dem Ersten Weltkrieg zu vergleichen. Damals, nach vier Jahren Kampf und Millionen von Opfern, hatten Großbritannien und Frankreich die Zeit wohl nicht auf ihrer Seite, selbst als die Amerikaner schließlich in den letzten sechs Monaten des Krieges ins Spiel kamen. Die Briten und Franzosen mussten mit ansehen, wie eine ganze Generation junger Männer dezimiert und die von ihnen geführte Weltordnung der Vorkriegszeit auf den Kopf gestellt wurde. Nicht so bei der Ukraine und dem Westen heute. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten haben in der Ukraine nur Schätze, aber kein Blut investiert. Der Westen hat die Zeit auf seiner Seite, und er kann es sich leisten, geduldig zu sein. Schlechte Analogien, die diese grundlegende Wahrheit ignorieren, dienen nur dazu, einen der größten strategischen Vorteile des Westens zu untergraben.

