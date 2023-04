Überraschungsbesuch von Stoltenberg in der Ukraine: Nato-Generalsekretär in Kiew eingetroffen

Von: Stephanie Munk, Franziska Schwarz

Die Ukraine braucht dringend Munition – und die USA wollen liefern. Stoltenberg besucht überraschend Kiew. News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 20. April, 10.17 Uhr: Nato-Generalsekretär Stoltenberg ist unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in die Ukraine gereist, sein Besuch wurde streng geheim gehalten. Es ist die erste Visite des Norwegers in Kiew seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Der Nato-Chef ehrte die gefallenen ukrainischen Soldaten an der Außenmauer des zentralen St. Michaelsklosters. Weitere Programmpunkte waren zunächst unbekannt. Aus Bündniskreisen hieß es, geplante Treffen würden aus Sicherheitsgründen zunächst geheim gehalten.

Update vom 20. April, 9.58 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist am Donnerstag überraschend zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Das bestätigte ein Sprecher des Verteidigungsbündnisses der Deutschen Presse-Agentur. Mehrere ukrainische Medien veröffentlichten Bilder des Chefs des Militärbündnisses im Zentrum Kiews. Unter anderem war er vor einer Gedenkstätte für getötete ukrainische Soldaten vor der Sankt-Michael-Kathedrale zu sehen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg reiste überraschend nach Kiew. © IMAGO/Emmi Korhonen

Nach Lulas Kritik an Putin: Lawrow wirbt in Lateinamerika für Allianzen gegen „Erpressungsversuche“

Kiew/Managua – Brasiliens linksgerichteter Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva hat Russlands Einmarsch in die Ukraine verurteilt – nach harscher Kritik aus den USA an seiner freundlichen Haltung gegenüber Kremlchef Wladimir Putin. Lula dringt auf eine Beendigung des Kriegs, wobei er eine Mitverantwortung der USA und der EU hervorhebt.

Aufnahme vom 18. April: Sergej Lawrow bei einer Pressekonferenz in Venezuela © Yuri Cortez/AFP

News zum Ukraine-Krieg: Lawrow ruft in Lateinamerika zu Widerstand auf

Aktuell hält sich Russlands Außenminister Sergej Lawrow in Lateinamerika auf, um die russischen Beziehungen dort zu stärken. Lawrow traf sich am Mittwoch (19. April) in Nicaragua mit dem autoritär regierenden Präsidenten Daniel Ortega. Für Russlands Angriffskrieg hatte Ortegas Regierung immer wieder Zustimmung geäußert.

Lawrow prangerte während der Reise die US-Sanktionen gegen mehrere Linksregierungen in der Region als „Erpressung“ an und forderte, dagegen „die Kräfte zu vereinen“. Er rief zum gemeinsamen Widerstand gegen angebliche Erpressungsversuche des Westens auf. „Es ist notwendig, unsere Kräfte zu bündeln, um den Erpressungsversuchen und dem illegalen einseitigen Druck des Westens zu begegnen“, sagte Lawrow am Dienstag (18. April) in Caracas bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem venezolanischen Außenminister Yván Gil.

Zuvor hatte der russische Außenminister Brasilien besucht. In allen drei Staaten (Brasilien, Nicaragua, Venezuela) sind die Regierungen linksgerichtet; sie sind langjährige Partner Russlands. Kuba ist die letzte Station auf Lawrows Lateinamerika-Reise Lawrows.

News zum Ukraine-Krieg: USA kündigen neue Militärhilfe für Ukraine an

Die US-Regierung hat unterdessen neue Militärhilfen für die Ukraine in Höhe von 325 Millionen US-Dollar (knapp 297 Millionen Euro) angekündigt. In dem Paket enthalten seien vor allem Munition für Waffensysteme wie die Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars und Artilleriegeschosse, sagte die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Karine Jean-Pierre, am Mittwoch (19. April). Die neue Hilfe kommt dem Weißen Haus zufolge aus Beständen des US-Militärs.

„Diese neue Sicherheitshilfe wird die Ukraine in die Lage versetzen, sich angesichts des brutalen, nicht provozierten und ungerechtfertigten Krieges Russlands weiterhin tapfer zu verteidigen“, sagte US-Außenminister Antony Blinken. Die USA gelten als wichtigster Verbündeter der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Invasion. (frs/AFP/dpa)