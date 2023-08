Ukraine-Krieg: Russischer Kampfjet fängt US-Drohne ab – Drohnenangriffe auch auf Moskau

Von: Stefan Krieger

Über dem Schwarzen Meer kommt es zu einem Zwischenfall mit einer Drohne der US-Amerikaner. Auch Moskau wird erneut attackiert. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Einsatz über dem Schwarzen Meer: Russischer Kampfjet fängt US-Drohne ab

Hohe Verluste Russlands: Kiew meldet aktuelle Zahlen

: Kiew meldet aktuelle Zahlen Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 28. August, 5.45 Uhr: Die russische Luftabwehr hat offiziellen Angaben zufolge in der Nacht zum Montag (28. August) erneut einen Drohnenangriff auf die Hauptstadt Moskau abgewehrt. Eine Richtung Moskau fliegende Drohne sei in der Nähe von Ljuberzy südöstlich der Hauptstadt zerstört worden, teilte der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin in seinem Telegram-Kanal mit. Es gebe keine Schäden oder Verletzte, schrieb Sobjanin weiter. Rettungskräfte seien vor Ort. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben nicht.

Das russische Verteidigungsministerium teilte am Morgen mit, es habe sich um einen weiteren Versuch Kiews gehandelt, einen „Terroranschlag mit einem unbemannten Luftfahrzeug“ auf dem Territorium Russlands zu verüben. Zuvor war in der Nacht der Flugbetrieb an den Flughäfen der russischen Hauptstadt vorübergehend ausgesetzt worden, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Luftverkehrsdienste berichtete, ohne jedoch Gründe für die Störung des Luftverkehrs zu nennen.

Ukraine-Krieg: Russischer Kampfjet steigt wegen US-Drohne über Schwarzem Meer auf

Erstmeldung: Kiew – Wegen einer US-Aufklärungsdrohne über dem Schwarzen Meer hat das russische Militär nach eigenen Angaben einen Kampfjet aufsteigen lassen. Luftüberwachungssysteme hätten ein Ziel erkannt, das sich auf den russischen Luftraum zubewegt habe, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Sonntag. Daraufhin sei ein Jagdflugzeug vom Typ Su-30 entsandt worden, um das Flugobjekt zu identifizieren und eine Verletzung der Grenze zu verhindern. Der russischen Militärführung zufolge drehte die Drohne vom Typ MQ-9A „Reaper“ daraufhin ab, auch der Kampfjet kehrte zurück.

Ein russisches Jagdflugzeug vom Typ Su-30. (Archivbild) © Leonid Faerberg/Imago

Aus Washington gab es zunächst keine Stellungnahme dazu. Die USA hatten nach früheren Vorfällen über dem Schwarzen Meer betont, ihre Aufklärungsdrohnen befänden sich rechtmäßig im internationalen Luftraum. In seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine nutzt Moskau das Schwarze Meer unter anderem für den Beschuss ukrainischer Gebiete durch russische Kriegsschiffe.

Hohe Verluste Russlands: Kiew meldet aktuelle Zahlen

Der Generalstab der ukrainischen Armee hat aktuelle Zahlen (Stand 27. August) zu den Verlusten der russischen Streitkräfte veröffentlicht. Demnach sind innerhalb von 24 Stunden weitere 550 Soldaten aus Russland getötet oder verwundet worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen, da sie direkt von Kiews Streitkräften stammen.

Soldaten: 260.820 (+550 zum Vortag)

260.820 (+550 zum Vortag) Panzer : 4396 (+6)

: 4396 (+6) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8554 (+15)

: 8554 (+15) Artilleriesysteme : 5,403 (+24)

: 5,403 (+24) Luftabwehrsysteme : 498 (+1)

: 498 (+1) Fahrzeuge und Tanklaster : 7854 (+31)

: 7854 (+31) Kampf- und Aufklärungsdrohnen : 4378 (+11)

: 4378 (+11) Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 27. August 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg circa 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden. Der britische Geheimdienst ordnet die Zahlen hingegen mittig dieser Behauptungen ein.

Selenskyj will Korruption wie Verrat bestrafen

Der ukrainische Präsident kündigte einen Gesetzesentwurf an, um den Tatbestand der Korruption für die Dauer des Krieges mit Landesverrat gleichsetzen lassen. „Ob der Gesetzesgeber diesen Vorschlag unterstützen wird, weiß ich nicht - aber ich werde es auf jeden Fall vorschlagen“, sagte Selenskyj in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Journalistin Natalija Mossejtschuk.

Eine erfolgreiche Bekämpfung von Korruption und Schattenwirtschaft läge zugleich auch in der Hand der Bürger und Unternehmen, mahnte er. „Wir müssen ehrlich sein, wir müssen Steuern zahlen“, sagte er.

Die ukrainische Gesetzgebung sieht für Korruption bisher unterschiedliche Strafen vor, von Geldstrafen bis zu vier Jahren Haft. In besonders schweren Fällen können es bis zu zwölf Jahre sein. Landesverrat hingegen wird mit 15 Jahren bis lebenslang bestraft.

Eine bessere Korruptionsbekämpfung ist auch wichtig für einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine. Die Europäische Kommission fordert zudem, dass Standards im Kampf gegen Geldwäsche eingehalten werden und ein Gesetz gegen den übermäßigen Einfluss von Oligarchen umgesetzt wird. (Mit Agenturmaterial)