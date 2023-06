Katastrophe am Khakovka-Staudamm in der Ukraine: „Ein Akt des Ökoterrorismus durch Russland“

Teilen

Während in seiner Heimat der Krieg tobt, verhandelt Vadym Sydiachenko bei der Klimakonferenz in Bonn für die Ukraine.

Die Katastrophe am Khakovka-Staudamm ist für ihn eine Bedrohung für die ganze Region im Ukraine-Krieg. Er fordert, Russland deshalb aus der UNO auszuschließen.

Dieser Artikel liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Climate.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Climate.Table am 12. Juni 2023.

Herr Sydiachenko, welche wirtschaftlichen und ökologischen Folgen hat die Katastrophe am Kakhowka-Damm?

Es handelt sich um einen Fall von Ökozid. Präsident Zelenskyy war am Donnerstag in der Überschwemmungsregion und den umliegenden Regionen und hatte von der Stadt Kryvyi Rih aus ein virtuelles Treffen mit Vertretern der globalen Umweltschutzgemeinschaft, darunter der Vizepräsident des EU-Parlaments, die Aktivistin Greta Thunberg und andere. Er hat sie aufgefordert, dies als Ökozid zu bezeichnen. Die überflutete Region ist eines der größten Industrie- und Landwirtschaftszentren in Europa. In der Oblast Kherson gibt es viele Lagerhäuser für Chemikalien und Düngemittel, außerdem gibt es in der Nähe dieses Gebiets in der Region Kryvyi Rih viel Bergbau und das größte Stahlwerk der Ukraine. All diese gefährlichen Stoffe befinden sich jetzt im Wasser und werden in das Schwarze Meer gelangen. Dies ist eine internationale Katastrophe und ein Akt des Ökoterrorismus durch Russland.

Newsletter von Table.Media Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

Wie gefährlich ist die Überschwemmung?

Das Wasserreservoir des Kakhovka-Damms ist als „Kakhovka-Meer“ bekannt. Der Wasserstand im Kakhovka-Stausee ist seit dem 6. Juni um mehr als 4,7 Meter gesunken. Dadurch wurde die Wasserversorgung von etwa 1 Million Menschen im Gebiet der Oblasten Dnipropetrivska und Zaporizhska und der Region Kryvyi Rih unterbrochen. Nach Angaben des Ministeriums für Umweltschutz waren mehr als 160.000 Vögel und mehr als 20.000 Wildtiere durch die Katastrophe vom Tod bedroht. Etwa 17.000 Menschen mussten evakuiert werden.

„600 Quadratkilometer sind Wasserwüste“

Wie viele Menschen sind gestorben? Medien berichten von etwa einem Dutzend.

Die genaue Zahl der menschlichen Opfer ist nicht bekannt, da die Menschen immer noch auf der Flucht sind und die Region evakuiert wird und uns Daten fehlen. Und die Russen schießen immer noch in die Vorgänge beir der Evakuierung. Mehr als 60 Prozent des überschwemmten Gebiets sind von Russland besetzt. Insgesamt sind jetzt 600 Quadratkilometer überflutet, sie sind eine Wüste geworden - eine Wasserwüste. Denn im Wasser befinden sich eine Menge gefährlicher Stoffe, die von Chemiestandorten, Abwasserkanälen und Industrieanlagen stammen.

Welche wirtschaftlichen Schäden sehen Sie?

Das können wir noch nicht berechnen, wir sind gerade dabei, die Menschen zu evakuieren und zu retten.

Der Stausee dient ja auch zur Bewässerung der Felder. Wie sehr ist das betroffen?

Das Wasser des Kakhovka-Stausees wird für die Bewässerung der gesamten Südukraine verwendet. Auch die Krim bezieht ihr Wasser aus dem Kachowka-Stausee, und zwar aus dem Krim-Kanal. Durch diese Katastrophe haben wir in der Oblast Chersonska und anderen südlichen Regionen unsere diesjährige Ernte verloren. Das ist nicht nur ein Problem für die Ukraine, sondern auch für die Welt. Wir exportieren das Getreide nach Afrika und Asien, und viele Länder sind nun von Lebensmittelrisiken und Hungersnöten bedroht.

„Wir haben jetzt Strommangel“

Der Kakhovka-Damm war auch ein Wasserkraftwerk. Wie stark wirkt sich der Verlust dieser Energie aus?

Das Wasserkraftwerk Kakhovka mit seiner 350-Megawatt-Kapazität war Teil von sechs Wasserkraftwerken, die als Ersatz für die in diesem Winter von Russland zerstörten Kohle-/Gaskraftwerke dienen sollten. Insgesamt liefert die Wasserkraft etwa 8 Prozent des ukrainischen Stroms. Jetzt, da Kakhovka weg ist, haben wir einen Mangel an Strom und müssen die Region ab und zu vom Netz nehmen.

Ist das Kernkraftwerk in Saporischschja in Gefahr?

Das Kraftwerk und die Region befinden sich unter russischer Kontrolle. Deshalb tragen sie die volle Verantwortung dafür. Nach der Zerstörung des Kachowka-Damms gibt es keine Wasserversorgung für die Kühlreservoirs des Kernkraftwerks Saporischschja. Das könnte ein Problem mit dem Kühlwasser sein, aber sie haben Reserven für einige Wochen. Aber wir wissen nicht, wie die Lage im Kernkraftwerk im Moment ist.

„100 Millionen Tonnen CO₂ durch den Krieg“

Wie sehr leidet die Umwelt unter dem Krieg?

Die Natur leidet furchtbar. Zusätzlich zu den Menschen und der Infrastruktur verlieren wir Wälder, Feuchtgebiete, Tiere, Schutzgebiete und Wasserressourcen. Der zusätzliche CO2-Ausstoß allein durch die Militäraktion in der Ukraine wird auf 40 Millionen Tonnen geschätzt. Wenn man auch die sekundären Auswirkungen wie das Verbrennen von Häusern, Fabriken und Wäldern mit einrechnet, kommen wir auf insgesamt 100 Millionen Tonnen CO2 seit Beginn des Krieges. Hier auf der Konferenz sprechen wir über die Anpassung an den Klimawandel, aber wie können wir uns anpassen, wenn unsere Wälder und Feuchtgebiete verschwunden sind?

Sie sagen, die Russen hätten den Damm gesprengt. Haben Sie dafür Beweise?

Erstens hat Russland das Gebiet des Kachowka-Staudamms besetzt und trägt die volle Verantwortung für dieses technische Objekt. Zweitens hat die Ukraine nicht die Waffen, um einen solchen Damm aus der Ferne zu zerstören. Eine Rakete reicht nicht aus, es bedarf eines langen Bombardements, für das wir keine Flugzeuge haben. Es war nur möglich, von der Innenseite des Bauwerks, von der Struktur des Staudamms aus, einzugreifen. Und dafür muss man Zugang zum Damm haben. Und Russland kontrolliert das Gebiet.

Die Klimakonferenz hier in Bonn geht ganz normal weiter, obwohl in Ihrem Heimatland dieser Krieg tobt. Wie kommen Sie damit zurecht?

Es ist keine normale Konferenz, weil wir in Gedanken zu Hause sind. Jede Nacht gibt es über meinem Haus in Kiew Luftalarm und unser Raketenabwehrsystem macht Bumm-Bumm-Bumm. Wir sind müde, wenn wir dort zur Arbeit gehen, aber die russischen Terroranschläge lassen uns nicht schlafen.

„Russland sollte aus der UNO ausgeschlossen werden“

Wie ist es für Sie, mit der russischen Delegation hier in einem Raum zu sein?

Wir sprechen nicht mit ihnen. Wie würden Sie reagieren, wenn Ihr Nachbar nebenan jeden Tag versucht, Sie und Ihre Familie zu töten? Außerdem zerstört Russland alle internationalen Beziehungen. Sie blockieren jede Arbeit hier, wie die Suche nach einem neuen Gastgeberland für die COP29. Das ist nur dazu da, das UN-System zu zerstören.

Wie sollte die UNO nach Ihrer Meinung reagieren?

Wir sind der Meinung, dass Russland wegen des Terrorismus gegen friedliche Menschen und des Umweltmordes in der Ukraine aus der UNO ausgeschlossen werden sollte. Ich möchte betonen, dass es sich nicht nur um einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine handelt, sondern um einen Kampf zwischen demokratischen Ländern und Tyrannei.

Von Bernhard Pötter