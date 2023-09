Nach spektakulärer Hubschrauber-Flucht: Pilot ruft Russen zum Desertieren auf

Von: Erkan Pehlivan

Ein russischer Pilot ruft seine Kollegen auf, im Ukraine-Krieg ebenfalls zu desertieren: Die Ukraine gewähre Schutz und finanzielle Entschädigung.

Kiew – Im Ukraine-Krieg setzt Kiews Armee ihre russischen Gegner immer mehr unter Druck. Immer wieder tauchen daher Meldungen auf, wonach russische Soldaten desertieren. Zuletzt war ein russischer Hubschrauberpilot samt Familie zum Feind übergelaufen. Das berichtete im August unter anderem das Nachrichtenportal Ukrajinska Prawda unter Berufung auf Geheimdienstquellen. Für Putins Luftwaffe, die in einem desolaten Zustand sein soll, ist die Aktion ein peinlicher Schlag.

Offenbar wurde die Flucht des Überläufers von langer Hand geplant. So soll der ukrainische Geheimdienst die Aktion über Wochen und Monate vorbereitet haben. Anton Geraschtschenko, Berater des Innenministers der Ukraine, schrieb auf dem Kurznachrichtendienst X (früher Twitter), die Spezialoperation habe insgesamt ein halbes Jahr in Anspruch genommen.

Entschädigung für russische Deserteure in der Ukraine

Jetzt ruft der 28-jährige Pilot, der mit bürgerlichem Namen Maksim Kuzminow heißt, andere russische Piloten dazu auf, seinem Beispiel zu folgen. „Wenn ihr das tut, was ich getan habe, werdet ihr es überhaupt nicht bereuen. Ihr werdet für den Rest eures Lebens mit allem versorgt sein“, erklärte der Hubschrauberpilot in dem Dokumentarfilm „Downed Russian Pilots“. Diejenigen, die sich zum Überlaufen entschließen, bekämen alle gesetzliche Sicherheitsgarantien sowie einen finanziellen Ausgleich.

Darin widerspricht Kuzminov auch der russischen Propaganda, die Ukraine werde von Nazis regiert. „Was passiert ist einfach ein Völkermord am ukrainischen Volk, an Ukrainern und an Russen“, sagte er. Daran habe er sich nicht beteiligen wollen.

Auch in Deutschland umfassender Schutz für russische Deserteure gefordert

Jetzt fordern auch Menschenrechts- und Antikriegsgruppen einen umfassenden Schutz von Kriegsdienstverweigerern und Deserteuren aus Russland. Russen, die sich einem Einsatz im Krieg gegen die Ukraine entziehen, sollten ohne Wenn und Aber in Deutschland Schutz erhalten. Das erklärten der Verein Connection, die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK) sowie Pro Asyl am Donnerstag in Bonn anlässlich des Antikriegstages am 1. September.

Mit einem MI-8 Helikopter war ein russischer Deserteur in die Ukraine geflohen. © dpa/Sergey Dolzhenko

Bislang sei in Deutschland nur 83 russischen Flüchtigen im wehrpflichtigen Alter Schutz gewährt worden, erklärte die Initiative mit Verweis auf Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Das seien gerade einmal knapp 38 Prozent der 221 Anträge aus der Gruppe von russischen Männern im Alter von 18 bis 45 Jahren. 138 Anträge seien abgelehnt worden. Die Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 24. Februar 2022 - dem Beginn des Krieges - bis zum 31. Juli dieses Jahres. (erpe/dpa)