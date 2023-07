Russlands „größte Tragödie“: Putin verliert ganzen Militärkonvoi durch Präzisionsschlag der Ukraine

Von: Andreas Apetz

Russland fehlt es an militärischen Mitteln, um sich gegen ukrainische Artillerieangriffe zu schützen. Ein russischer Ex-General sprich von einer „Tragödie“.

Saporischschja – Russland hat beim Transport militärischer Güter in die östlichen Kriegsgebiete der Ukraine schwere Verluste erlitten. Dies zeigt ein Video auf Twitter. In der Region Saporischschja hat ein Artillerieangriff der Ukraine eine russische Kolonne getroffen und mehrere Fahrzeuge dabei zerstört. Laut dem britischen Verteidigungsministerium fehlt es Russland an der nötigen Technik, um sich gegen derartige Raketenangriffen zu verteidigen.

Drohnenaufnahmen zeigen Vernichtung eines russischen Militärkonvois

Das Video zeigt, wie die Ukraine einen russischen Militärkonvoi mit gelenkten Mehrfachraketen beschießt. Eine Drohnenaufnahme zeichnet den Angriff aus Perspektive des Fadenkreuzes auf, welches die Fahrzeuge ins Visier nimmt. Dann schlagen Raketen ein und beschädigen die russischen Fahrzeuge schwer, mehrere Explosionen und Rauch sind zu sehen. Das Video wurde von einem User hochgeladen, der die Aufnahmen aus einer Telegram-Gruppe hat. Laut den beigefügten Koordinaten erfolgte der Angriff in der ländlichen Region Ocheretuvate. Diese befindet sich in der umkämpften Oblast Saporischschja im Südosten der Ukraine.

Nach Recherchen des britischen Nachrichtenportals Express wurde bei dem Angriff ein russischer Panzer vom Typ MTLB gesprengt. Außerdem seien sechs weitere Lastwagen zerstört worden, die jeweils eine Artilleriewaffe transportierten. Offenbar handelte es sich dabei um einen Nachschubkonvoi, der Raketenwaffen an die Front der ostukrainischen Kriegsregionen bringen sollte. Militärexperten der Bild-Zeitung bestätigten die Glaubwürdigkeit des Videos.

Russland ohne Anti-Artillerie Radar: „Größte Tragödie des modernen Kriegs“

Offenbar war der Militärkonvoi den ukrainischen Angriffen hilflos ausgeliefert. Die russischen Streitkräfte in der Ukraine leiden nach Einschätzung britischer Militärexperten unter mangelnden Kapazitäten, um ukrainische Artillerie zu lokalisieren. Das geht aus dem täglichen Geheimdienstbericht zum Krieg in der Ukraine des Verteidigungsministeriums in London am Montag hervor. Demnach sind „nur noch eine Handvoll“ der russischen Anti-Artillerie Radar-Einheiten vom Typ „SOOPARK“ in der Ukraine einsatzbereit.

„Die Fähigkeit der russischen Bodentruppen zu überleben, hängt davon ab, die ukrainische Artillerie zu lokalisieren und Schläge gegen sie zu führen, oft mit der eigenen Artillerie“, hieß es in der Mitteilung der Briten. Dass der inzwischen entlassene russische General Iwan Popow den Mangel an Anti-Artillerie-Kapazitäten als einen seiner zentralen Kritikpunkte angeführt habe, unterstreiche deren zentrale Bedeutung in dem Krieg.

Ein ukrainischer Soldat der 10. Sturmbrigade Edelweiß feuert die Munition einer D-30-Haubitze auf russische Stellungen an der Frontlinie. (Archivfoto) © Libkos/dpa

„Ich habe die Aufmerksamkeit auf die größte Tragödie des modernen Kriegs gelenkt – auf das Fehlen der Artillerieaufklärung und -bekämpfung und die vielfachen Toten und Verletzten durch die feindliche Artillerie“, teilte der Generalmajor in der Nacht zum Donnerstag (13. Juli) mit. Popow führte vor seiner Entlassung die russische Armee in der Region Saporischschja. (aa/dpa)