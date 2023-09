High-Tech-Raketen für die Ukraine: USA bereiten wichtige Lieferung vor

Von: Andreas Apetz

Die USA haben bis November 2024 eine Lieferung von Hightech-Raketen des Typs AIM-120 in Auftrag gegeben. (Archivfoto) © piemags/Imago Images

Die USA beliefern die Ukraine kurz- und langfristig mit Raketen. Schon 2024 soll ein Hightech-Modell mit großer Reichweite geliefert werden.

Washington/Kiew – Neben den Diskussionen um akute Waffenlieferungen soll die Ukraine wohl auch langfristig mit neuer militärischer Technologie versorgt werden. Der US-amerikanische Waffenhersteller und Luftfahrtproduzent „Raytheon Technologies“ informierte in einer Pressemitteilung darüber, dass man zukünftig hochtechnisierte Lenkraketen in insgesamt 19 Länder weltweit liefern wolle – darunter auch die Ukraine. Darüber hinaus haben die USA weitere Raketen im Wert von fast 200 Millionen bei ihrem heimischen Rüstungsunternehmen in Auftrag gegeben.

Raketensystem von US-Waffenhersteller hat in der Ukraine 90 Prozent Treffsicherheit

Raytheon ist bekannt für seine Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles – kurz AMRAAM-Raketen. Dabei handelt es sich um radargesteuerte Lenkwaffen, welche im Luft-Luft-Kampf zur Bekämpfung von Flugzielen eingesetzt werden und über enorm hohe Reichweiten verfügen. Nach ihrem Abfeuern sucht sich die Rakete mittels Radar-Suchkopf und Annäherungssensorik selbständig ihr Ziel. Mehrere Nato-Staaten haben die AMRAAM-Rakete der Serie AIM-120 bereits in ihr Waffenarsenal aufgenommen. Auch die Bundeswehr stattet ihre Eurofighter mit der Radar-Rakete aus.

Im Ukraine-Krieg sind die verteidigenden Kräfte derzeit mit älteren Varianten des Flugkörpers ausgestattet. Diese werden von bodengestützten Luftverteidigungssystems aus abgefeuert und besitzen dadurch eine geringere Reichweite. Sie dienen überwiegend zur Verteidigung gegen russische Drohnen und Luftangriffe. Laut eigener Aussage des Waffenherstellers haben die Geschütze in der Ukraine eine Trefferquote von über 90 Prozent. Die Ukraine überraschten das Pentagon zuletzt mit ihren Fähigkeiten in der Flugabwehr.

Auftrag über 1,15 Milliarden Dollar: Raytheon will international Waffenbestände füllen

Da die Waffenbestände im Zuge des Ukraine-Kriegs weiter schrumpfen, hatte Raytheon mitgeteilt, seine Produktion von Flugkörpern für den Westen zu verdoppeln. Alle Bestände sollen künftig mit der neuesten Weiterentwicklung der AIM-120 aufgefüllt werden, zitierte das Militärmagazin Defense One am Donnerstag (31. August) den Präsidenten der Air Power Division von Raytheon, Paul Ferraro.

Zudem hätten 19 internationale US-Verbündete im Juni 2023 eine Waffenlieferung im Wert von 1,15 Milliarden US-Dollar in Auftrag gegeben. Auch die Ukraine soll den neuen Flugkörper mit der Bezeichnung AIM-120C-8 erhalten. Geliefert wird laut Raytheon innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre.

„Hervorragende“ US-Hightech-Rakete im Juni getestet

Das Unternehmen hatte erst vor kurzem die Neugestaltung des Flugkörpers abgeschlossen und dabei mehrere Schaltkreiskarten und fortschrittliche Prozessoren in der Lenksektion des Flugkörpers verbessert – eine Maßnahme, die als „Form, Fit, Function refresh“ oder F3R bezeichnet wird. Im Juni war die neueste Variante der Hightech-Rakete erstmals getestet worden.

„Ich kann Ihnen nach dem Flugtestprogramm sagen, dass die Rakete auch in anspruchsvollen Umgebungen hervorragende Einsatzfähigkeit zur Erfüllung seiner Aufgaben beweisen konnte“, sagte Ferraro. Im Vergleich zur derzeit in der Ukraine genutzten Raketenvariante übersteige die neuste Version die Fähigkeiten ihres Vorgängers um ein Vielfaches. Die Rakete könne außerdem dank Software-Updates langfristig genutzt werden und verliere nicht an Effektivität.

USA planen Waffenlieferung an die Ukraine im Wert von 192 Millionen Dollar

Abseits der langfristigen Raketenaufrüstung hat das Pentagon eine kurzfristige Lieferung von AMRAAM-Raketen als Unterstützung für die Ukraine bei „Raytheon Technolgies“ in Auftrag gegeben. Laut einem Dokument des U.S. Department of Defense vom 31. August 2023 soll die Ukraine AMRAAM-Raketen im Wert von 192 Millionen US-Dollar erhalten. Der Auftrag soll spätestens im November 2024 abgeschlossen werden.

Laut dem Nachrichtenportal Defense Express handle es sich bei den bestellten Waffen aller Voraussicht nach noch nicht um die Hightech-Rakete AIM-120C-8, sondern um seine Vorgängermodelle AIM-120D und S-8. Im Gegensatz zu den derzeit in der Ukraine verwendeten Modellen, besitzen die Raketen bereits eine deutlich höhere Reichweite. Ihr volles Potential schöpfen die AIM-120D und S-8 dann aus, wenn sie von einem Flugzeug aus abgefeuert werden. Aus der Luft beträgt ihre Reichweite rund 160 Kilometer. Vom Boden aus sind es nur etwa 30 Kilometer.

Hinsichtlich der im Frühjahr eintreffenden F-16-Kampfjets könnten die Radarraketen aus den USA die Ukraine in ihrem Kampf um die Lufthoheit deutlich verstärken. Hochrechnungen zufolge soll das 200-Millionen-Dollar-Rüstungspaket für rund 140 Lenkraketen reichen. (aa)