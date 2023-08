Putins Präzisionsbomben bereiten Kiew Sorgen – eine der „größten Ängste“

Von: Bona Hyun

Russland setzt im Ukraine-Krieg vermehrt Lenkbomben ein. Diese können aus einer großen Entfernung abgefeuert werden. Kiews Truppen sind besorgt.

Kiew – Vom ukrainischen Soldaten Olexandr Solonko werden sie als eine der „größten Ängste der ukrainischen Streitkräfte“ bezeichnet: die russischen Präzisionsbomben des Typs KAB (korrektirujemaja awiazionnaja bomba, auf Deutsch: Kurs-korrigierende Fliegerbombe). Die 500 Kilogramm schweren Bomben sind mit einem hochexplosiven Sprengkopf ausgestattet und können laser- oder satellitengesteuert werden. Jüngste Angriffe zeigen, warum ihr Einsatz für die Ukraine eine ernste Bedrohung darstellt.

Ernste Bedrohung für Truppen der Ukraine: Russland setzt Lenkbomben im Krieg ein

Mit den Lenkbomben verfügt Russland im Ukraine-Krieg offenbar über eine taktische Waffe, die viel billiger und effektiver ist als Marschflugkörper und ballistische Raketen. Laut Kyiv Independent könnten die russischen Gleitbomben aus einer Entfernung abgefeuert werden, die jenseits der Reichweite der ukrainischen Luftabwehr liegt. Mit sogenannten „Orlan-Zala-Supercams“ identifiziere Russland Ziele für die Präzisionsbomben, berichtet der ukrainische Soldat Solonko.

Der Einsatz russischer Gleitbomben hat laut Kyiv Independent bereits spürbare Auswirkungen entlang der Frontlinie, insbesondere auf die ukrainischen Verteidigungsanlagen von Awdijiwka im Gebiet Donezk. Ende Juli vermeldete die Ukraine russische Angriffe auf die Frontstadt Orichiw in der Oblast Saporischschja mit KAB. Die Ukraine verfüge bislang über kaum Maßnahmen, diese Bombenangriffe zu verteidigen.

Ein durch russische Angriffe im Ukraine-Krieg zerstörtes Wohngebäude in der Stadt Orichiw © Dmytro Smolienko/Imago

Putins Präzisionsbomben im Ukraine-Krieg bringen entscheidenden Vorteil für Russen

Bisher musste Russland gelenkte Bomben nahe an die Frontlinie heranfliegen, um sie abzuwerfen, erklärte Militärexperte Roman Switan gegenüber Novaya Europe. Experten zufolge konnte Russland jedoch in den letzten Monaten die Produktion von „universellen Planungs- und Korrekturmodulen“, sogenannten UMPKs, in Gang setzen, die die Bomben in gelenkte Munition verwandeln können. „Dieses neue Modul mit Flügeln ermöglicht den Abwurf einer Gleitbombe aus einer Entfernung von vier Dutzend Kilometern, in der die Ukraine die russischen Flugzeuge noch nicht erreichen kann“, so Switan weiter.

Russland präsentiert die Präzisionswaffe KAB-500 auf einer Ausstellung. © xEagle2308x/Imago

Russische Bomben sind bei Gegenoffensive nicht die einzige Herausforderung

Die Präzisionsbomben sind offenbar nicht die einzige Sorge der Ukrainer. Soldat Solonko hat Herausforderungen der Gegenoffensive im Süden der Ukraine geteilt. Auf der Plattform X, ehemals Twitter, beleuchtete er die Situation an der Front. Egal, welcher Einheit man angehöre, „Ausrüstung und Personal können aus der Ferne gesichtet und ins Visier genommen werden“, schreibt Solonko. Für beide Seiten gebe es nur begrenzte Stellungs- und Aufmarschmöglichkeiten, nur wenige Zufahrtswege. Alle würden jeden Tag mehrmals beschossen.

Solonko erläuterte, dass an nahezu jeder Baumreihe Gräben gegraben worden seien: „Es gibt ein ganzes System aus Schützengräben, Schießständen für verschiedene Waffen, an manchen Stellen sogar unterirdische Tunnel.“ Die Felder seien von Panzerabwehrgräben und Minenhindernissen durchzogen, auf einem Abschnitt der Mariupol-Autobahn seien Panzersperren errichtet worden. Der Soldat betonte, dass Wege und Gänge die Gräben verbänden – „all dies muss durchquert werden, um voranzukommen“.

Gegenoffensive kommt langsam voran – Ukrainer vermelden zuletzt Fortschritte

Die Gegenoffensive der Ukraine läuft mittlerweile seit drei Monaten. In den vergangenen Wochen vermeldet die Ukraine wichtige Geländegewinne. Das Militär erklärte, die strategisch bedeutsame Siedlung Robotyne im Südosten des Landes sei vollständig zurückerobert und die Streitkräfte versuchten nun, weiter nach Süden vorzustoßen. Der US-Thinktank „Institute for the Study of War“ (ISW) berichtet, dass es den ukrainischen Streitkräften gelungen ist, die möglicherweise schwierigsten russischen Verteidigungspositionen zu durchdringen. Es handelt sich dabei um Fortschritte im Westen der südukrainischen Oblast Saporischschja.