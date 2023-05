Russland „erniedrigt“: Nächster Oligarch kritisiert Putins-Krieg harsch

Von: Sandra Kathe

In einem Telegram-Video hat der Oligarch Andrej Kowaljow von einem „schrecklichen Krieg“ gegen die Ukraine gesprochen. Er sieht Russland „erniedrigt“.

Moskau – Mit dem Unternehmer Andrej Kowaljow hat sich erneut ein prominenter Vertreter der russischen Wirtschaft kritisch über den Ukraine-Krieg geäußert. „Das ist keine militärische Spezialoperation, sondern ein schrecklicher Krieg“, zitierte der US-Sender CNN Kowaljow aus einem Video vom Montag (8. Mai). In der Aufnahme spricht der Unternehmer über aus russischer Sicht „enttäuschende“ Entwicklungen bei der Invasion in der Ukraine.

Auch er sei zu Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine davon ausgegangen, dass Kiew binnen weniger Wochen ohne großen Widerstand eingenommen werden könnte, erklärte Kowaljow und zeigte sich überrascht, dass auch über ein Jahr später kein Ende des Kriegs in Sicht sei. Stattdessen nehme er mehr und mehr negative Entwicklungen wahr, die für Russland verschiedene Probleme brächten.

In einem Video soll der russische Oligarch Andrej Kowaljow Kritik an Putins Krieg geäußert haben. (Archivfoto) © Dmitry Golubovich/imago-images.de

„Schrecklicher Krieg“ gegen die Ukraine: Russischer Oligarch sieht viele Probleme

Kowaljow sprach etwa von den hohen russischen Verlusten, die sich nicht nur durch etliche gefallene und verletzte Soldaten zeigten, sondern auch durch zurückeroberte – aus ukrainischer Sicht: befreite – Kriegsgebiete seit Beginn des russischen Angriffs. Dazu nannte er den Untergang des russischen Kriegsschiffs Moskwa, den Angriff auf die Krim-Brücke sowie das angebliche Drohnenattentat auf den Kreml als Beispiele für „Erniedrigungen“ Russland.

Auch die negativen wirtschaftlichen Folgen des Kriegs seien nicht zu unterschätzen, befand Kowaljow. Aufgrund des Krieges sei „die ganze Welt“ gegen Russland, so hätten sich 122 Länder bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen darauf geeinigt, dass Russland im Ukraine-Krieg als Aggressor anzusehen ist. Vor allem die internationale Reputation Russlands dürfte Kowaljow, der sich in einer russischen Unternehmer-Vereinigung engagiert, Kopfzerbrechen bereiten.

Ukraine-Krieg: Oligarch bietet Putin Hilfe durch Russlands Unternehmer an

Laut dem CNN-Bericht scheint sich der 65-jährige Unternehmer, der bis vor einigen Jahren Abgeordneter der russischen Volksduma war, jedoch gezielt nicht als Gegner des Kriegs positionieren zu wollen. Ein Grund dafür könnte sein, dass Kritik an Wladimir Putin, seiner Regierung und seinem Krieg schwerwiegende Folgen haben kann. So haben bereits etliche putinkritische Unternehmer:innen, Prominente und Journalist:innen das Land verlassen. In einem anderen Video, das er ebenfalls Anfang der Woche veröffentlichte, rief Kowaljow die Kreml-Führung laut CNN dazu auf, Unterstützung bei Russlands „souveränen Unternehmern“ zu suchen, um „den Sieg im Krieg zu sichern“.

Dass Putin das Angebot des Unternehmers deutlicher wahrnimmt, als die Kritik an seinem erfolglosen Krieg, scheint jedoch fraglich. Denn gerade um den Tag der traditionellen Parade zum „Tag des Sieges“ herum – dem Jahrestag des sowjetischen Siegs über Nazi-Deutschland – könnte dem Kreml-Herrscher harsche Kritik eher missfallen. Die traditionelle Militärparade soll auch die militärische Stärke Russlands demonstrieren. Im von wachsenden Zweifeln und Kriegsmüdigkeit geschwächten aktuellen gesellschaftlichen Klima Russlands kann die Kreml-Regierung parallel dazu mit lautstarker Kritik wohl wenig anfangen. (saka)