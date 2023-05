Zoff zwischen Moskau und Prigoschin: Wagner-Chef bereitet eigene Niederlage in Bachmut vor

Von: Andreas Apetz

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin droht in einer Videoansprache damit, seine Truppen aus Bachmut abzuziehen. (Archivfoto) © ZUMA Wire/Imago Images

Zwischen Moskau und „Wagner“-Chef Prigoschin intensivieren sich die Spannungen. Der Oligarch scheint sich eines Sieges in Bachmut nicht mehr sicher.

Moskau/Kiew – Mit dem Verlauf des Ukraine-Kriegs kommt es zu immer stärkeren Verwerfungen zwischen Moskau und der Söldnertruppe „Wagner“. Die paramilitärische Organisation unter der Leitung von Oligarch Jewgeni Prigoschin galt lange als wichtiges Puzzleteil in Putins Angriffskrieg. Mit ihrem brutalen Vorgehen unterstützte sie die russischen Streitkräfte bereits an zahlreichen Schauplätzen in der Ukraine, zuletzt vor allem in der hart umkämpften Stadt Bachmut.

Doch nun scheint sich der unermüdliche Kampfwille des Söldnertrupps dem Ende zu neigen. Laut der Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) in Washington, rechne Prigoschin mit einer Niederlage in der Ost-Ukraine. Zusammen mit dem tschetschenischen Staatschef Ramsan Kadyrow wolle er nun den Grundstein legen, um das Verteidigungsministerium in Moskau für „alle russischen Rückschläge in der Bachmut-Region verantwortlich zu machen.“ Darüber berichtete das Nachrichtenportal Newsweek.

Wagner-Gruppe in Bachmut: Prigoschin und Kadyrow sollen Niederlage im Ukraine-Krieg vorbereiten

Die Washingtoner Denkfabrik geht davon aus, dass Prigoschin und Kadyrow daran arbeiten, die staatlichen Truppen der russischen Armee als „ineffizient“ darzustellen, um einen möglichen negativen Ausgang der Operationen in Bachmut der Moskauer Führung in die Schuhe zu schieben. Prigoschins „Wagner“-Truppe hält bereits seit mehreren Monaten die Stellung in der ostukrainischen Stadt. Der tschetschenische Machthaber hatte angeboten, die stationierten Söldner mit seiner eigenen „Achmat“-Truppe abzulösen.

Putin-Freund Prigoschin habe den Kampf um die Stadt im Donezk bislang „ausschließlich als Angelegenheit von Wagner – und jetzt von ‚Achmat‘ – dargestellt“, erklärte das ISW. Die Rolle der russischen Landtruppen habe er dabei vollkommen ausgeklammert, um die eigenen Erfolge hervorzuheben. Einschätzungen des ISW zufolge hätten jedoch sowohl Prigoschin als auch Kadyrow „stark übertrieben“, was die Kampfkraft ihrer Privatarmeen anginge.

„Mit dem Wechsel von ‚Wagner‘- zu ‚Achmat‘-Truppen werden nun mögliche Voraussetzungen dafür geschaffen, das russische Verteidigungsministerium für künftige Misserfolge verantwortlich zu machen“, so das Forschungsinstitut. Demnach könnten die beiden Truppenmachthaber der russischen Regierung fehlende Unterstützung vorwerfen und eine drohende Niederlage in Bachmut zuschreiben.

Zoff zwischen Putin und Prigoschin: Oligarch versucht „sein Gesicht zu wahren“

Die Zerwürfnisse zwischen Wladimir Putin und Prigoschin zeichnen sich schon länger ab: Anfang Mai drohte der Oligarch, seine Truppen Mitte des Monats aus dem umkämpften Bachmut zurückzuziehen. Zudem prangerte er mehrfach die russische Kriegsführung an und warf Moskau vor, keine „versprochenen“ Munitionsvorräte mehr nachzuliefern. Die Kommunikation zu Putin sei unterdessen sowieso komplett eingefroren. Geheime US-Dokumente offenbarten wiederum, dass der Kreml „frustriert“ Prigoschins harschen öffentlichen Attacken sei.

Die Wagner-Gruppe in Russland Die Wagner-Gruppe ist eine paramilitärische Organisation aus Russland, die für ihre Brutalität und Skrupellosigkeit bekannt ist: Immer wieder sorgen die Söldner mit Videos von grausamen Hinrichtungen oder Folterungen für Schlagzeilen. Eine militärische Hierarchie gibt es nicht. Rekrutiert werden die Söldner seit spätestens 2022 unter anderem in Gefangenenlagern mit dem Versprechen auf Straferlass. Zuvor hatten sich vor allem ehemalige Soldaten der Söldnertruppe angeschlossen. Gegründet und angeführt wird die Truppe von Jewgeni Prigoschin, welcher auch unter dem Namen „Putins Koch“ bekannt ist.

Die Fronten zwischen dem „Wagner“-Chef und der russischen Regierung scheinen sich weiter und weiter zu verhärten – laut dem ISW logische Vorkehrungen vonseiten Prigoschins, um im Falle einer Niederlage „das Gesicht zu wahren.“ Auf welche Truppenstärke sich „Wagner“-Einheit beläuft, ist unbekannt. Nach dem Fund mehrerer „Wagner“-Friedhöfe in den Kriegsgebieten der Ukraine schätzen Experten die Zahl der gefallenen Söldner auf über 30.000 Mann. (aa)