Was passiert in der Ukraine, wenn Selenskyj stirbt?

Von: Maximilian Gang

Wolodymyr Selenskyj ist zu einer Art Sinnbild des ukrainischen Kampfes gegen die russischen Invasoren geworden. Doch was, wenn das Staatsoberhaupt stirbt?

Kiew – Von der Möglichkeit seines Todes will Wolodymyr Selenskyj nichts hören. In einem Interview mit CNN beteuerte der ukrainische Präsident, dass er es sich nicht leisten könne, sich über mögliche russische Mordversuche zu sorgen: „Wenn ich ständig darüber nachdenken würde, würde ich mich selbst blockieren.“

Und trotzdem: Angesichts des weiter herrschenden Ukraine-Kriegs besteht die Gefahr einer Ermordung oder einer Entführung von Selenskyj. Was passiert also, wenn die Ukraine ihr Staatsoberhaupt verliert?

Ukraine-Krieg: Was passiert, wenn Selenskyj von Russland getötet wird? „Ukrainer haben Plan parat“

Niemand steht sinnbildlich so sehr für den Kampf der Ukraine gegen Russland, wie Wolodymyr Selenskyj. Dementsprechend groß ist die Bedrohung für das Staatsoberhaupt: Laut ukrainischen Offiziellen hat Selenskyj in dem ersten Jahr der russischen Invasion mindestens zwölf versuchte Mordattentate überlebt. Folglich ist man in der Ukraine offenbar vorbereitet: „Die Ukrainer haben Pläne parat, [...] um sicherzustellen, dass es eine, wie wir es nennen würden, ‚Kontinuität der Regierung‘ gibt – so oder so“, sagte der US-Außenminister Anthony Blinken CBS im März 2022.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf dem Gipfeltreffen der Europäischen politischen Gemeinschaft in Moldau. © Kay Nietfeld/dpa

Über Details wollte der Politiker aus den USA damals nicht sprechen. Doch der ukrainische Notfallplan ist eigentlich bekannt. In der ukrainischen Verfassung ist die Nachfolge formell klar geregelt: „Wenn der Präsident nicht mehr in der Lage ist, seine Pflichten zu erfüllen, übernimmt der Vorsitzende der Werchowna Rada [Ukrainisches Parlament] seine Verantwortung“, sagte der Oppositionspolitiker Mykola Knyazhytsky laut der US-Tageszeitung Politico. „Es würde also kein Machtvakuum entstehen“.

Experte zum Ukraine-Krieg: Selenskyjs Tod wäre „nicht so entscheidend, wie man annehmen würde“

Aktuell hat Ruslan Stefantschuk dieses Amt inne, ein Verbündeter Selenskyjs und Mitglied seiner Partei Diener des Volkes. In der Bevölkerung genießt der Parlamentsvorsitzende weitaus weniger Vertrauen als der ukrainische Präsident. „Aber ich glaube nicht, dass das wichtig ist“, sagte Adrian Karatnycky vom Eurasia Center des Atlantic Council. „Das Land hat einen Punkt einer sehr substantiellen Solidarität und nationalen Geschlossenheit erreicht, sodass – sollte Selenskyj etwas Schreckliches passieren – es nicht so entscheidend wäre, wie man annehmen würde“.

Er würde als Staatsoberhaupt übernehmen, wenn Selenskyj stirbt: der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk. © Yui Mok/dpa

Selenskyj sei für die Ukraine von Bedeutung, aber die nationale Geschlossenheit sei „unverzichtbar“, wird Karatnycky von Politico zitiert. Zudem gebe es ein starkes Führungsteam. Demnach sei es wahrscheinlich, dass Stefantschuk im Falle eines Ablebens Selenskyjs als Aushängeschild des Regierungskreises fungieren würde. Weitere Offizielle, wie der Außenminister Dmytro Kuleba und Verteidigungsminister Oleksij Resnikow würden ihre Posten wohl behalten, genauso wie der Oberkommandeur der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj.

Mutmaßliche Drohnenangriffe auf Moskau: Ex-Präsident fordert „physische Eliminierung Selenskyjs“

Auch heute – rund eineinhalb Jahre nach der Invasion Russlands in die Ukraine – ist die Gefahr eines Attentats auf Wolodymyr Selenskyj allgegenwärtig, auch wenn sich die Situation im Gegensatz zur sehr unübersichtlichen Lage im Frühjahr 2022 ein wenig geändert hat. Als Reaktion auf die mutmaßlichen ukrainischen Drohnenangriffe auf den Kreml schrieb der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew noch im Mai 2023 eine klare Drohung auf Telegram: „Nach dem heutigen Terrorakt gibt es keine andere Variante als die physische Eliminierung Selenskyjs und seiner Clique“.

Selenskyj weist die Vorwürfe eines ukrainischen Drohnenangriffs auf Putin zurück. Zu den Aussagen Medwedews hat der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba im Interview mit Bild eine klare Meinung: „Medwedew sollte weniger Wodka trinken, bevor er auf Telegram geht. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich glaube nicht, dass er einen Kommentar wert ist“. Nach der Einschätzung des Politikers habe der russische Ex-Präsident eine „gewissen Rolle in der Art der strategischen Kommunikation Russlands“.

Ukrainischer Außenminister: Russen würden Mord an Selenskyj „auf jeden Fall versuchen“

Dass Selenskyjs Leben weiterhin immens bedroht ist, darüber besteht aber auch für Kuleba kein Zweifel: „Wenn die Russen Präsident Selenskyj töten könnten, würden sie es auf jeden Fall versuchen“. Laut dem Daily Express seien im Verlauf des Konflikts mindestens zwei verschiedene Söldner-Gruppen geschickt worden, um Selenskyj zu töten – darunter auch die berüchtigte Wagner-Gruppe.

Für Selenskyjs Reise zur Verleihung des Karls-Preises wurden Sicherheitsvorkehrungen getroffen. © Oliver Berg/dpa

Man treffe jedoch „schnelle, kluge Entscheidungen“ und sei „besser als viele erwartet haben“, so der ukrainische Außenminister. So werden beispielsweise Auslandsreisen von Selenskyj – wie die Verleihung des Karlspreises in Aachen im Mai – minutiös geplant. Selenskyj beschäftigt sich indes nicht mit der Möglichkeit seines eigenen Ablebens, dafür aber mit dem von Wladimir Putin. In einem Interview mit dem brasilianischen Sender Globo News sagte der ukrainische Präsident: „Er [Putin] wird sterben“. (mg)