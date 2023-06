Nato unter Druck: Ukraine will Putins letzte rote Linie überschreiten

Von: Lukas Rogalla

Die Ukraine bekräftigt ihren Wunsch, schnellstmöglich der Nato beizutreten. Vize-Außenminister Perebyjnis fordert vom Gipfel in Vilnius klare Worte.

Kiew – Die Ukraine setzt sich weiter für einen schnellen Beitritt in die Nato ein. Ein Regierungsbeamter sagte, dass man die Mitgliedschaft auch dann anstrebe, wenn sie Wladimir Putins „roteste Linie“ überschreitet. Vize-Außenminister Jewhen Perebyjnis bekräftige am Dienstag auf einer Konferenz in Kiew den Wunsch der Ukraine, in das Bündnis aufgenommen zu werden, berichtet das Portal European Pravda.

Russlands Präsident hatte vor dem verlustreichen Überfall auf die Ukraine immer wieder betont, dass der Westen seine Warnungen nicht ernst genug nehme, die Nato in Richtung Osten zu erweitern. Tritt die Ukraine dem westlichen Verteidigungsbündnis bei, sei eine „rote Linie“ überschritten.

Die Ukraine will der Nato beitreten und damit Wladimir Putins „rote Linie“ überqueren. (Symbolfoto) © Ukrinform/dpa

Nato-Gipfel in Vilnius: Ukraine will Putins „rote Linie“ überschreiten

Am 11. und 12. Juli findet der Nato-Gipfel in Vilnius statt. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat bereits mitgeteilt, dass Sicherheitsgarantien ein Thema in Litauen sein werden. Der Norweger gab allerdings auch bekannt, dass die Ukraine beim Gipfel keine formelle Einladung für einen Nato-Beitritt erwarten könne.

Perebyjnis sagte, der Gipfel in Vilnius könne nur als Erfolg betrachtet werden, wenn die Nato-Staaten ihre vagen Äußerungen hinter sich lassen und der Ukraine genau darlegen können, wie und wann es zu einer Mitgliedschaft kommt. „Tatsächlich ist die Ukraine bereits ein Nato-Mitglied und verteidigt effektiv die Ost-Flanke“, fügte er hinzu. Die Nato müsse sich nun von den „Mythen“ loslösen, dass ein Beitritt der Ukraine „die roteste Linie“ für Russland sei. Nur so könne man die „russische Erpressung“ überwinden.

Newsweek zufolge hätten sich mehr als 70 ukrainische Gruppen, darunter Menschenrechtsorganisationen, Denkfabriken und Medienverlage, einen offenen Brief unterzeichnet, der die Nato auffordert, die Ukraine einzuladen. „Es gibt keinen Grund, eine Eskalation zu befürchten, weil Putin sich selbst davor fürchtet“, zitiert Newsweek aus dem Brief. Der russische Präsident wisse, dass seine Armee in einer militärischen Konfrontation mit der Nato keine Chance habe. Im Brief stehe auch, dass eine Einladung in das Bündnis keine direkte Aufnahme garantiere. Der Beitritt Finnlands hat ein Jahr gebraucht – so schnell durchlief den Prozess kein anderer Mitgliedsstaat.

Nato-Chef Stoltenberg warnt: Bedrohung durch Russland ernst nehmen

Bei Vorgesprächen zum Nato-Gipfel warnte Jens Stoltenberg davor, die Bedrohung durch Russland nach dem Aufstand der Wagner-Söldner zu unterschätzen. Es sei klar, dass der Putins illegaler Krieg gegen die Ukraine in Russland Gräben vertieft und neue Spannungen geschaffen habe, sagte Stoltenberg am Dienstagabend in Den Haag am Rande von Vorgesprächen zum Nato-Gipfel. Gleichzeitig müsse man die Bedrohung ernst nehmen und die Ukraine weiter unterstützen. Vom Gipfel in Vilnius erwarte er ein klares Signal in diese Richtung.

Als Antwort auf den Ukraine-Krieg ist Finnland in diesem Jahr der Nato beigetreten. Auch Schweden will Mitglied werden – jedoch blockiert die Türkei den Beitritt derzeit. (lrg/dpa)