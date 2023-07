Ukrainische Armee in schwierigen Kämpfen

Von: Stefan Krieger

Die mit großen Erwartungen verknüpfte Gegenoffensive der Ukraine kommt nur langsam voran. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Metalldetektoren und pyrotechnische Geräte: Ukraine erhält über 244 Millionen Dollar für Minenräumung

Schwere Verluste für Russland: Ukraine meldet aktuelle Zahlen

Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 26. Juli, 5.10 Uhr: Der Deutsche Brigadegeneral Christian Freuding sieht die ukrainischen Streitkräfte bei ihrer Gegenoffensive vor weiteren schweren Kämpfen. „Man muss ja nur mal auf die Karte blicken und da haben wir ein Kräfteverhältnis von ungefähr eins zu eins. Und eine neun Monate lang vorbereitete Verteidigung mit starken Geländeverstärkungen und seit einem halben Jahr vorbereiteten Minensperren. Das ist Realität“, sagte der Leiter des Planungsstabes im Verteidigungsministerium der Deutschen Presse-Agentur.

Für Vorstöße müsse eine örtlich und zeitlich begrenzte klare Kräfte-Überlegenheit erzeugt werden. „Und das begründet auch das sehr vorsichtige, um es unmilitärisch auszudrücken, tastende Vorgehen der Ukrainer, diese Stelle zu finden. Und das ist schwierig genug“, sagte der Offizier, der auch die militärische Hilfe Deutschlands für die Ukraine koordiniert.

Ein ukrainischer Soldat feuert auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut. © Alex Babenko/dpa

Britische Abgeordnete fordern härteres Vorgehen gegen Wagner

Erstmeldung: Kiew – In Großbritannien dringen Abgeordnete auf ein schärferes Vorgehen gegen die russische Söldnertruppe Wagner. Dies fordert der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten in einem Bericht, in dem Großbritannien für seine mangelnde Kohärenz im Umgang mit der Gruppe kritisiert wird.

Gezieltere Sanktionen gegen ein „Netz von Einrichtungen“ der Wagner-Gruppe seien erforderlich, die Gruppe müsse als terroristische Organisation eingestuft und verboten werden. „Nach dem Putschversuch im vergangenen Monat ist die Zukunft des Wagner-Netzwerks ungewiss“, sagt Alicia Kearns, Vorsitzende des Ausschusses. „Jetzt, wo das Netzwerk am verwundbarsten ist – und die Uhr tickt - ist es an der Zeit zu handeln.“

Hohe russische Verluste: Kiew veröffentlicht aktuelle Zahlen

Russland muss im Ukraine-Krieg weiterhin hohe Verluste hinnehmen. Laut Angaben der Ukraine sind mittlerweile mehr als 243.000 russische Soldaten seit Beginn der Invasion gefallen oder verwundet worden. Zudem will die Ukraine mehr als 4100 russische Panzer sowie knapp 4600 russische Artilleriesysteme zerstört haben. Diese aktuellen Angaben der ukrainischen Militärführung lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Russland selbst macht seit langem keine Angaben mehr über die eigenen Verluste im Ukraine-Krieg. Zuletzt hatte Verteidigungsminister Sergei Schoigu im September 2022 die Verluste Russland auf 5937 gefallene Soldaten beziffert.

Soldaten : 243220 (+600 zum Vortag)

: 243220 (+600 zum Vortag) Panzer : 4174 (+12)

: 4174 (+12) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8131 (+13)

: 8131 (+13) Artilleriesysteme : 4705 (+30)

: 4705 (+30) Mehrfach-Raketenwerfersysteme : 698 (+1)

: 698 (+1) Fahrzeuge und Tanklaster : 7194 (+12)

: 7194 (+12) Kampf- und Aufklärungsdrohnen : 3977 (+14)

: 3977 (+14) Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 25. Juli 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg ca. 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden.

Über 244 Millionen Dollar für Minenräumung zugesagt

Die Ukraine wird nach Regierungsangaben von ihren Verbündeten rund 244 Millionen Dollar sowie Spezialausrüstung für die humanitäre Minenräumung im Land erhalten. Bis Ende des Jahres sollen zehn Minenräumgeräte des kroatischen Ingenieurbüros DOK-ING und zehn weitere von der Schweizer Firma Global Clearance Solutions eintreffen, teilt die stellvertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin Julija Swyrydenko mit.

Auch internationale Partner haben Metalldetektoren und pyrotechnische Geräte sowie einzelne Minenräumkits und -ausrüstungen zugesagt. „Unsere Aufgabe besteht nicht nur darin, das gesamte Gebiet zu entminen, um Menschenleben zu retten, sondern auch darin, diesen Prozess zu beschleunigen“, sagt Swyrydenko. Das sei eine Frage des wirtschaftlichen Aufschwungs, denn je schneller potenziell verminte Flächen wieder nutzbar seien, desto schneller werde sich die Wirtschaft dort entwickeln. Das US-Außenministerium schätzte Anfang Dezember, dass in der Ukraine etwa 160.000 Quadratkilometer auf explosive Gefahren untersucht werden müssen. Das ist eine Fläche fast halb so groß wie Deutschland. (Mit Agenturen)