„Brechen sie auf“: Angriff auf Gefangenenlager und Kämpfe im Donbass – Selenskyj appelliert an Bevölkerung

Von: Astrid Theil

Selenskyj fordert nach dem Angriff auf das Gefangenenlager in Oleniwka die Uno und das Rote Kreuz zum Handeln auf. News-Ticker zum Militärgeschehen im Ukraine-Krieg.

Erstmeldung vom 31. Juli: Oleniwka/Donezk - Nach dem Angriff auf ein Kriegsgefangenen-Gefängnis in der Ostukraine mit dutzenden Toten hat die Ukraine die Uno und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) zu einer Untersuchung aufgefordert.

Angriff auf Gefangenenlager: Wolodymyr Selenskyj appelliert an Uno und Rotes Kreuz

Präsident Wolodymyr Selenskyj appellierte an beide Organisationen: „Sie müssen das Leben von Hunderten von ukrainischen Kriegsgefangenen schützen.“ Die Ukraine und Russland machen sich gegenseitig für den Angriff auf die Haftanstalt in Oleniwka im von pro-russischen Separatisten besetzten Osten der Ukraine verantwortlich. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht.

In dem Gefängnis befanden sich viele Kämpfer des ukrainischen Asow-Regiments, das sich im Mai ergeben hatte. Laut Selenskyj wurden bei dem Angriff am Freitag mehr als 50 ukrainische Kriegsgefangene getötet, Moskau sprach am Samstag von 50 Toten und 73 Schwerverletzten.

Selenskyj nannte den Beschuss des Haftanstalt einen „vorsätzlichen Massenmord an ukrainischen Kriegsgefangenen“. Der Interimskommandeur des Asow-Regiments, Mykyta Nadtotschy, sagte am Samstag in einer Videobotschaft, das Regiment betrachte den Angriff als „öffentliche, straflose Hinrichtung durch Russland“. Russland hingegen hatte am Freitag davon gesprochen, dass Kiew das Gefängnis mit von den USA gelieferten Raketen getroffen habe, um ukrainische Soldaten davon abzuhalten, sich Russland zu ergeben.

Aufnahme vom 29. Juli: Selenskyj bei Streitkräften in der Region Odessa © Ukrainian Presidential Press Off/ZUMA Wire/Imago

Kämpfe im Donbass: Selenskyj ruft Bewohner zum Verlassen von Donezk auf

Zudem hat Selenskyj angesichts der massiven Angriffe der russischen Armee im Osten des Landes die Menschen zum Verlassen des Gebiets Donezk aufgerufen. „Im Donbass sind Hunderttausende Menschen, Zehntausende Kinder, viele lehnen es ab zu gehen“, sagte er. Er appellierte eindringlich an die Bewohner im Donbass, diese Entscheidung zu treffen. Der Präsident beklagte demnach, dass viele Bürger noch immer nicht einsichtig seien. „Brechen Sie auf, wir helfen“, sagte er.

Zuvor hatte die ukrainische Regierung eine verpflichtende Evakuierung angeordnet mit der Begründung, dass die Bürger sich vor Beginn der Heizsaison rechtzeitig in Sicherheit bringen müssten, da die Gasleitungen durch den Krieg im Gebiet Donezk zerstört seien. Selenskyj betonte nun, dass alles organisiert werde für die Flucht der Menschen aus den von der Ukraine noch kontrollierten Gebieten der Region.(afp/at)