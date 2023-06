Ukraine-Krieg: Brigade meldet Vormarsch – Russland erleidet Verluste

Von: Daniel Dillmann

Eine schwerbewaffnete Brigade rückt gegen russische Einheiten vor. Diese erleiden hohe Verluste. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

erleidet : Ukraine veröffentlicht aktuelle Zahlen aus dem Krieg Die verarbeiteten Informationen, insbesondere zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg, stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb nicht unabhängig überprüfen.

Kiew – Ukrainischen Streitkräften ist nach eigener Aussage gelungen, im Krieg mit Russland weiter an Boden gutzumachen. Die schwer bewaffnete 47. mechanisierte Infanteriebrigade der Ukraine habe es geschafft, Teilerfolge gegen russische Einheiten an der hart umkämpften Front rund um Saporischschja zu erzielen. Man habe russische Verteidigungsanlagen einnehmen können und sei „tief“ in die Linien des Gegners vorgedrungen. Das teilte Brigadefeldwebel Valery Markus in seinem Telegram-Kanal mit. Zuerst darüber berichtet hatte das Nachrichtenportal Kyiv Post.

Laut dem Feldwebel habe man Russland schwere Verluste zugefügt und befinde sich weiter auf dem Vormarsch. Die Gegenoffensive der Ukraine würde sich aber in den kommenden Tagen wohl verlangsamen. „Es sieht so aus, als würde es nicht schnell gehen. Die Verteidigungsanlagen hier sind sehr dicht. Sie sind sehr gut gebaut“, so Markus.

News aus dem Ukraine-Krieg: Mechanisierte Infanteriebrigade im Fokus

Die 47. mechanisierte Infanteriebrigade ist im Ukraine-Krieg mit zahlreichen westlichen Waffensystemen ausgestattet. Sie verfügt sowohl über deutsche Leopard-Panzer als auch über britische Bradley-Schützenpanzer. Anfang Juni war die Einheit in einen Hinterhalt geraten und hatte zahlreiche der Fahrzeuge in einem Minenfeld verloren, wie Merkur.de von IPPEN.Media berichtete.

Gleichzeitig werden weiter hohe Verluste Russlands im Ukraine-Krieg gemeldet. Nach Angaben der Ukraine soll die russische Armee innerhalb eines Tages fast 1000 Soldaten verloren haben. Insgesamt soll die Zahl der getöteten Soldaten bereits über 227.000 liegen.

News aus dem Ukraine-Krieg: Russland erleidet hohe Verluste

Soldaten : 227.100 (+930)

: 227.100 (+930) Flugzeuge : 314

: 314 Hubschrauber : 308

: 308 Panzer : 4036

: 4036 Gepanzerte Kampffahrzeuge : 7874 (+13)

: 7874 (+13) Mehrfachraketensysteme : 627 (+1)

: 627 (+1) Drohnen : 3499 (+7)

: 3499 (+7) Artilleriesysteme: 4089 (+6)

4089 (+6) Weitere Fahrzeuge : 6774 (+2)

: 6774 (+2) Flugabwehrsysteme : 387 (+1)

: 387 (+1) Schiffe und Boote : 18

: 18 Quelle: Generalstab der ukrainischen Streitkräfte. Angaben vom 28. Juni

News aus dem Ukraine-Krieg: Russland attackiert Städte

Neben den Kämpfen an der Front werden auch die Städte der Ukraine wieder zum Kriegsschauplatz. Aus Kramatorsk meldeten die Behörden einen russischen Raketenangriff. Ein Restaurant in der Stadt soll von einem Geschoss aus Russland getroffen worden sein. Elf Menschen wurden getötet, darunter drei Kinder. 61 weitere Personen wurden teils schwer verletzt. Auch aus Wowtschansk, eine Siedlung nahe der ostukrainischen Stadt Charkiw wurden Angriffe gemeldet, bei denen drei Zivilisten gestorben sein.