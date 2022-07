Ukraine-News: Britische Flugabwehrraketensysteme treffen an der Frontlinie ein

Russland beschießt Hotel und Wohngebäude: Zivilisten sterben

Von: Tobias Utz, Lukas Zigo

Teilen

Umkämpft ist das Gebiet Donezk. Im Süden erobert das ukrainische Militär Gebiete zurück - und bombardiert eine von Russland gehaltene Brücke: der News-Ticker.

+++ 14.45 Uhr: Der ukrainische Sicherheitsdienst hat einen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, Informationen an Weißrussland weitergegeben zu haben. Der Mann habe Informationen über die ukrainischen Streitkräfte an die belarussischen Strafverfolgungsbehörden weitergegeben, teilte der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) mit.

Ukraine-News: Russland beschießt Hotel und Wohngebäude: Zivilisten sterben

+++ 13.20 Uhr: Russland beschießt ein Hotel und ein Wohngebäude in Bakhmut im Gebiet Donezk und tötet dabei Zivilisten. Das teilt das Portal The Kyiv independent mit. Die Zahl der Todesopfer sei noch nicht bekannt. Nach Angaben des Gouverneurs der Region Donezk, Pavlo Kyrylenko, läuft derzeit eine Rettungsaktion.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Auch habe Russland drei Raketenangriffe auf Toretsk, wo es keine Verletzten gab, und einen Angriff auf Avdiivka geflogen. In anderen Teilen des Gebiets Donezk werde der Beschuss fortgesetzt.

+++ 11.25 Uhr: Die ukrainische Armee hat bei ihrer Gegenoffensive in der von russischen Truppen besetzen Stadt Cherson im Süden der Ukraine eine strategisch wichtige Brücke bombardiert. Das ukrainische Militär veröffentlichte am Mittwochmorgen ein Video, das offenbar zeigt, wie Raketen auf die Brücke abgefeuert werden.

Der stellvertretende Leiter der von Russland eingesetzten Regionalverwaltung in Cherson, Kirill Stremussow, bestätigte den Angriff. Die Attacke werde den Ausgang der Kämpfe in der Region aber „in keiner Weise“ beeinflussen, sagte er in einer Videobotschaft.

Ukraine-News: Russische Truppen greifen weiter Charkiw an

+++ 09.10 Uhr: Wie das Portal The Kyiv Independent berichtet, sind russische Raketen in Mykolaiv eingeschlagen. Demnach schlugen am Morgen Raketen in einem Industriegebiet und einem Reparaturbetrieb in Mykolaiv sowie in zwei Gebieten außerhalb der Stadt ein, wie Gouverneur Vitaliy Kim mitteilte. Es wurden keine Todesopfer gemeldet. In Charkiw meldet der Bürgermeister den Angriff russischer Streitkräfte.

Das Bild zeigt ein zerstörtes Gebäude im umkämpften Cherson im Ukraine-Krieg. © imago

Nach Angaben des Bürgermeisters von Charkiw, Ihor Terechow, haben russische Truppen gegen 4.25 Uhr morgens ein Industriegebiet der Stadt mit S-300-Langstreckenraketen angegriffen. Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz.

Ukrainisches Militär erobert Ortschaft im Süden des Landes zurück

+++ 08.05 Uhr: Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben die kleine Ortschaft Andrijiwka im Gebiet Cherson im Süden des Landes vollständig erobert. „Andrijiwka ist befreit und endgültig von den russischen Okkupationstruppen gesäubert“, sagte der Sprecher der Kommandozentrale „Süd“ der ukrainischen Truppen, Wladyslaw Nasarow, am Dienstagabend (26. Juli) in einer Videobotschaft. Unabhängig sind die Angaben nicht zu überprüfen, heißt es in Berichten der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Während im Osten des Landes weiterhin die moskautreuen Truppen die Initiative haben, ist Kiew im Süden inzwischen zu Gegenangriffen übergegangen.

Die ukrainischen Kräfte haben nach Angaben Nasarows vor einigen Tagen ebenfalls die Nachbarortschaft Losowe erobert. Hauptsächlich werden die Gefechte aber nach wie vor mittels der Artillerie auf Nachschublinien geführt. So berichtete die von Moskau eingesetzte Militärverwaltung im Gebiet Cherson über einen weiteren Beschuss einer Brücke über den Fluss Dnipro. Die 1,4 Kilometer lange Autobrücke in der Gebietshauptstadt Cherson sei allerdings weiter intakt, teilte ein Sprecher der Verwaltung in der Nacht zum Mittwoch mit.

Die Brücken sind strategisch wichtig, da der Dnipro viel Wasser führt und somit schwer zu überqueren ist. Vordringlichstes Ziel des ukrainischen Militärs ist es, die russischen Besatzungstruppen wieder auf die Linie hinter den Dnipro zurückzudrängen. Dazu versuchen sie unter anderem mithilfe der von den USA gelieferten Raketenwerfer Himars, die Nachschublinien auszuschalten.

Russland meldet Eroberung des größten Kohlekraftwerks der Ukraine

Update vom Mittwoch, 27. Juli, 03.10 Uhr: Im ostukrainischen Gebiet Donezk haben die russischen Truppen nach eigenen Angaben bei Switlodarsk das größte Kohlekraftwerk der Ukraine unter ihre Kontrolle gebracht. Am Dienstag meldeten Medien der Donezker Separatisten bereits die Eroberung. Unabhängig sind die Angaben nicht zu überprüfen. Bilder sollten die Präsenz russischer Söldner der sogenannten Wagner-Gruppe vor dem Verwaltungsgebäude belegen. Anderen Berichten nach dauerten jedoch die seit Ende Mai währenden Kämpfe um das Kraftwerksgelände weiter an.

Der ukrainische Generalstab erwähnte das Kraftwerk in seinem abendlichen Lagebericht vom 26. Juli nicht mehr.



Ukraine-News: Britische Flugabwehrraketensysteme treffen an der Frontlinie ein

+++ 21.40 Uhr: Das ukrainische Militär hat die erste Charge der britischen Hochgeschwindigkeitsraketensysteme erhalten. Wie das Einsatzführungskommando im Süden des Landes mitteilte, sind sechs Stormer-Flugabwehrsysteme mit kurzer Reichweite, die vor allem zur Abwehr von Bedrohungen durch Hubschrauber oder andere niedrig fliegende Fahrzeuge gedacht sind, an der Front eingetroffen. Die 13 Tonnen schweren Raketenwerfer benötigen nur eine dreiköpfige Besatzung und sind leicht zu transportieren.

+++ 17.00 Uhr: Der ukrainische Sicherheitsdienst hat in der Region Donezk Spione der russischen Armee festgenommen. Das berichtet der Geheimdienst laut Informationen des Nachrichtenportals Kyiv Independent. Die Späher sollen Informationen über die Stellungen der ukrainischen Truppen gesammelt und Artilleriebeschuss auf Infrastrukturen, darunter eine Eisenbahnlinie im Gebiet Donezk, gerichtet haben, so der ukrainische Sicherheitsdienst. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 16.30 Uhr: Russlands Truppen leiden unter militärischen Verlusten und schlechter Versorgungslage. Doch ihr Ziel ist nicht Putins Herrschaft über die Ukraine, sondern ihre Beute.

News zum Ukraine-Krieg: Putin empfängt Erdogan

+++ 15.30 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin empfängt am 5. August seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan zu Gesprächen in Sotschi am Schwarzen Meer. Bei dem Treffen gehe es um „regionale Probleme und die bilateralen Beziehungen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. Details nannte er nicht. Es ist das zweite Aufeinandertreffen der beiden Staatschefs innerhalb eines Monats. Zuletzt hatten sich Putin und Erdogan beim Dreiergipfel in Irans Hauptstadt Teheran am 19. Juli gesprochen.

+++ 14.45 Uhr: Deutschland hat der Ukraine die bereits zugesagten Mehrfachraketenwerfer vom Typ „Mars II“ geliefert. Drei weitere Haubitzen seien zudem in der Ukraine angekommen, erklärte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht am Dienstagmittag.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj will Vergeltung für Odessa-Angriffe

+++ 11.00 Uhr: Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Video veröffentlicht, das wohl in einem Ferienort bei Odessa aufgenommen wurde. Darauf sind brennende Gebäude und zerstörte Infrastruktur zu sehen. Es wurde laut Selenskyj am Dienstagmorgen aufgenommen. „Sie werden für alles bestraft werden. Jeder einzelne von ihnen“, kommentierte Selenskyj die Aufnahmen.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj wirft Russland „Terror“ in Europa vor

Update vom Dienstag, 26. Juli, 06.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht in der weiteren Drosselung russischer Gaslieferungen nach Europa eine Form von Moskaus „Terror“ gegen den Westen. „Und dies ist ein offener Gas-Krieg, den Russland entfacht gegen das vereinte Europa“, sagte Selenskyj am Montag in seiner abendlichen Videobotschaft. Russland mache es Europa damit absichtlich schwer, sich auf den Winter vorzubereiten. Das Land zeige damit einmal mehr, dass es sich nicht für das Schicksal der Menschen interessiere. Russland lasse die Menschen durch die Blockade ukrainischer Getreideausfuhren hungern sowie unter Kälte, Armut und Besatzung leiden.

„Das sind einfach nur verschiedene Formen von Terror“, sagte Selenskyj mit Blick auf die Ankündigung des russischen Gaskonzerns Gazprom, von diesem Mittwoch an die Lieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 auf 20 Prozent der Kapazität zu drosseln. Gazprom nannte als Grund, dass eine weitere Gasturbine in die Reparatur müsse.

Ukraine-Krieg: Selenskyj ernennt neuen Kommandeur der Spezialeinsatzkräfte

+++ 20.06 Uhr: Nach größeren Gebietsverlusten seit dem russischen Einmarsch hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Befehlshaber der Spezialkräfte ausgewechselt. Per Dekret entließ das Staatsoberhaupt am Montag Hryhorij Halahan und setzten stattdessen Viktor Khorenko ein. Die „Special Operations Forces“ sind eine Abteilung der ukrainischen Streitkräfte, die Aufklärungsmissionen und verdeckte Operationen hinter den feindlichen Linien durchführt.

Schwere Waffen: Ukraine erhält erste Gepard-Panzer aus Deutschland

+++ 19.10 Uhr: Fünf Monate nach dem russischen Angriff hat die Ukraine die ersten Flugabwehrpanzer des Typs Gepard aus Deutschland erhalten. „Heute sind offiziell die ersten drei Geparde eingetroffen“, sagte Verteidigungsminister Olexij Resnikow am Montag im ukrainischen Fernsehen.

Mit den drei Flugabwehrkanonenpanzern seien mehrere Zehntausend Schuss Munition übergeben worden, so Resnikow. Erwartet werden zwölf weitere Gepard-Panzer. Die Lieferung beruht auf einer Übereinkunft mit Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) vom Mai.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Soldaten foltern Zivilisten

+++ 10.15 Uhr: Russische Truppen foltern und entführen die Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten Cherson und Saporischschja. Zu diesem Schluss kommt die Menschenrechtsorganisation „Human Rights Watch“ in einem Bericht. Darin heißt es, dass russische Soldaten in den Regionen „Zivilisten gefoltert, unrechtmäßig festfenommen und gewaltsam verschwinden“ haben lassen. Kriegsgefangene seien in der Ukraine zahlreichen Foltermethoden ausgesetzt.

+++ 09.30 Uhr: Einer Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums zufolge steht Russland vor dem Dilemma, entweder „Ressourcen für die Offensive im Osten der Ukraine bereitzustellen oder die Verteidigung im Westen zu verstärken“. Das Ministerium identifizierte dem Lagebericht nach auch eine Einrichtung zur Umrüstung und Aufarbeitung von Militärfahrzeugen mit mindestens 300 beschädigten Fahrzeugen in der russischen Oblast Belgorod. Dies ist jedoch nicht unabhängig prüfbar.

+++ 08.00 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat Zahlen zu den russischen Verluste im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach sind bereits fast 40.000 Soldaten gefallen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland baut wohl Freiwilligenbataillone auf

Erstmeldung vom Montag, 25. Juli, 07.00 Uhr: Kiew/Moskau – Das US-Thinktank „Institute for the Study of War“ (ISW) geht davon aus, dass der Kreml weiterhin regionale Freiwilligenbataillone aufbaut. Laut ISW nutzt Russland „die Rekrutierungsbemühungen privater Militärfirmen, um Kampfkraft zu generieren“, und stellt fest, dass die Wagner-Gruppe aktiv für den Einsatz in der Ukraine rekrutiert. Die ISW berichtet auch, dass die russischen Streitkräfte Bodenangriffe nordwestlich von Sloviansk, östlich von Siverk, südlich von Bakhmut und in der Oblast Cherson durchgeführt haben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. (tu/lz mit dpa/AFP)