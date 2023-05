Droht Russland nun Einkesselung bei Bachmut? Ukraine geht stärker in Offensive

Von: Jens Kiffmeier, Bona Hyun, Stefan Krieger

Tag 443 im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Die Ukraine verzeichnet Erfolge in der weiterhin umkämpften Stadt Bachmut. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

In Putins Staats-TV: Ex-Militär rechnet mit „massivem Schlag innerhalb Russlands"

Verluste für Russland: Kiew veröffentlicht Zahlen zum Ukraine-Krieg

Lage in Bachmut: Russland nennt Details zur Lage

in : Russland nennt Details zur Lage Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt. Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 12. Mai, 13.25 Uhr: Nach der ukrainischen Vize-Verteidigungsministerin hat nun auch Wolodymr Selenskyj selbst Landgewinne bei Bachmut vermeldet. „Wir haben den Bericht von General Syrskyj gehört, dessen Einheiten mit übermächtigen Anstrengungen den Feind aufgehalten und sogar an einigen Abschnitten zurückgeworfen haben“, erklärte Selenskyj nach einer Generalstabssitzung auf Telegram.

Ukrainische Einheiten sind in der Nähe der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut um gut zwei Kilometer vorgerückt. Russische Kriegsreporter hatten bereits von einer drohenden Einschließung der Russen um Bachmut geschrieben.

Unterdessen hat das russische Militär hat nach eigenen Angaben Angriffe der ukrainischen Streitkräfte bei der ostukrainischen Kleinstadt Soledar nahe Bachmut zurückgeschlagen. Am gesamten Frontverlauf bei Soledar in der Region Donezk habe es am Donnerstag Offensiveinsätze der ukrainischen Truppen gegeben, berichtet das amtliche Nachrichtenportal Swesda, das zum russischen Verteidigungsministerium gehört. Dabei habe das ukrainische Militär mehr als 1000 Soldaten und bis zu 40 Panzer eingesetzt.

In Putins Staats-TV: Ex-Militär rechnet mit „massivem Schlag innerhalb Russlands“

Update vom 12. Mai, 13.00 Uhr: In einer Fernsehsendung des russischen Staatsfernsehens hat Michail Chodarjonok, ehemaliger Kommandeur der russischen Luftverteidigung und jetziger TV-Kommentator, dass die Ukraine „im Zuge einer erwarteten Gegenoffensive zuerst einen massiven Schlag innerhalb Russlands“ durch den Einsatz von „hochpräziser Waffentechnik“ ausüben werde. Die BBC hat die Passage ins Englische übersetzt.

Die Ukraine soll Berichten zufolge eine Frühjahrsoffensive vorbereiten, um ihre von Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern. In den letzten Monaten wurde das militärische Potenzial des Landes durch westliche Hilfe verstärkt, einschließlich der Lieferung fortschrittlicher Militärausrüstung, Panzern und Artillerie.

News im Ukraine-Krieg: Prigoschin lädt Schoigu nach Bachmut ein

Update vom 12. Mai, 10.58 Uhr: In einem offenen Brief, den er auf Telegram veröffentlichte, wendete sich jetzt der Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, an Russland Verteidigungsminister Sergei Schoigu. Prigoschin fordert Schoigu dazu auf, zur Lageeinschätzung selbst nach Bachmut zu kommen. „In Anbetracht der schwierigen operativen Lage und Ihrer langjährigen Kampferfahrung bitte ich Sie, nach Bachmut zu kommen, das unter Kontrolle russischer Militäreinheiten ist, und selbständig die Lage einzuschätzen“, heißt es im Schreiben Prigoschins.

Der Söldnerchef beklagte sich in der Vergangenheit mehrfach öffentlich über die seiner Ansicht nach fehlende Unterstützung seitens des Verteidigungsministeriums – und griff dabei Schoigu auch persönlich an. Das Verhältnis zwischen Prigoschin und Schoigu gilt als angespannt. Auch die Einladung kann als Hohn verstanden werden – vor allem der Einschub mit der „langjährigen Kampferfahrung“. Schoigu hat zwar den Titel eines Armeegenerals, diente aber nie bei den Streitkräften.

News im Ukraine-Krieg: Kiew erobert Land bei Bachmut zurück

Update vom 12. Mai, 10.10 Uhr: Laut Angaben aus Kiew konnte die ukrainische Armee in der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut zwei Kilometer Gebiet von Russland zurückgewinnen. Vize-Verteidigungsministerin Hanna Malijar erklärte, dass die russische Seite „erhebliche Verluste“ erlitten habe. Im Gegensatz dazu habe die Ukraine in Bachmut seit Wochenbeginn „keine einzige Stellung aufgegeben“.

Bachmut zählte vor Beginn des Krieges 70.000 Einwohner und ist nach den monatelangen Kämpfen weitgehend zerstört und verlassen. Allerdings hat die Stadt aufgrund der seit Monaten andauernden Gefechte für beide Seiten mittlerweile hohe symbolische Bedeutung erlangt. Beide Seiten verzeichnen in den Kämpfen um Bachmut hohe Verluste.

News im Ukraine-Krieg: Höchste Alarmstufe in Bachmut

Update vom 12. Mai, 9.40 Uhr: Bei den in Bachmut kämpfenden russischen Truppen herrscht nach Darstellung eines Kriegskorrespondenten des russischen Staatsfernsehens höchste Alarmstufe. Wegen der ukrainischen Angriffserfolge an den Flanken der in der Stadt kämpfenden Söldnertruppe Wagner drohe eine umfassende Einkesselung, schrieb Jewgeni Poddubny auf Telegram. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hatte zuvor mehrfach vor einem drohenden Kessel aufgrund ungesicherter Flanken gewarnt.

Der ukrainische Armeesprecher Serhij Tscherewatyj berichtete am Abend von verzweifelten Versuchen der russischen Einheiten, das weitere Vordringen der Ukrainer mit massiven Artillerieschlägen und Luftangriffen aufzuhalten. Die Intensität der Kämpfe habe zugenommen, sagte Tscherewatyj nach Angaben der Agentur Unian. Allein am Donnerstag seien 165 russische Soldaten getötet und weitere 216 verwundet worden, behauptete er. Seine Angaben konnten ebenso wenig überprüft werden wie die der Gegenseite.

News im Ukraine-Krieg: Kiew veröffentlicht aktuelle Zahlen

Update vom 12. Mai, 8.20 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat neue Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach wurden in den Gefechten etwa 750 russische Soldaten binnen eines Tages getötet oder verletzt. Unabhängig prüfen lassen sich die Angaben nicht.

Soldaten : bislang insgesamt etwa 197.670 (+750)

: bislang insgesamt etwa 197.670 (+750) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7295 (+8)

7295 (+8) Panzer: 3745 (+5)

3745 (+5) Artilleriesysteme: 3068 (+15)

3068 (+15) Unbemannte Flugkörper / Drohnen: 2636 (+9)

2636 (+9) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5996 (+12)

5996 (+12) Quelle: Generalstab der Ukraine auf Facebook vom 12. Mai 2023

News im Ukraine-Krieg: Russisches Verteidigungsministerium widerspricht

Update vom 12. Mai, 4.45 Uhr: Das russische Verteidigungsministerium hat Berichte von prorussischen Militär-Bloggern und dem Leiter der Söldnergruppe Wagner über einen Durchbruch der ukrainischen Armee in der umkämpften Stadt Bachmut zurückgewiesen. Das Ministerium schrieb in einer Mitteilung, dass „die einzelnen Erklärungen auf Telegram über einen ‚Durchbruch‘ an mehreren Stellen der Frontlinie nicht der Realität entsprechen.“

Mehrere prorussische Blogger, welche die Lage vor Ort verfolgen, hatten sich zuvor besorgt über ukrainische Truppenbewegungen und von russischen Soldaten aufgegebene Stellungen gezeigt, vor allem in der Nähe von Bachmut, dem Hauptschauplatz der Kämpfe in der Ostukraine.

Das Ministerium in Moskau erklärte in seiner täglichen Mitteilung, mehrere Angriffe und ukrainische Aufklärungsmissionen an der Front seien zurückgedrängt worden. Bezüglich der Zahl gab es keine Abweichungen im Vergleich zu zurückliegenden Tagen und Wochen. Aktuell sei am Abend nur in der Nähe von Malyniwka in der Region Donezk gekämpft worden, und zwar mit Artillerie und aus der Luft, hieß es.

Die Informationen über einen angeblichen russischen Rückzug nahe Bachmut erwähnte das Ministerium nicht. Es erklärte lediglich, Einheiten würden „weiterhin den Westteil der Stadt befreien“. „Die allgemeine Lage im Gebiet der militärischen Spezialoperation ist unter Kontrolle“, hieß es. Die Angaben waren von unabhängiger Seite nicht sofort zu überprüfen.

News im Ukraine-Krieg: Militärblogger berichtet von schweren Rückschlägen

Update vom 11. Mai, 21.27 Uhr: Die Nachricht von den schweren Verlusten in Bachmut erreicht auch Russland. Im Staatsfernsehen würden bereits die Alarmglocken schrillen, scheibt Jewgeni Poddubny in seinem Telegram-Kanal. Laut dem Militärblogger gebe es auch Berichte von Erfolgen der Ukraine in Soledar. Die Stadt liegt nordöstlich von Bachmut und befindet sich seit Anfang des Jahres unter russischer Kontrolle.

Update vom 11. Mai, 19.53 Uhr: Die Ukraine hat nach eigenen Angaben am heutigen Donnerstag 13 Luftangriffe auf russische Ziele durchgeführt. Die eigene Artillerie habe außerdem acht Gefechtsstände der russischen Armee unter Beschuss genommen. Laut Angaben der ukrainischen Militärführung finden die schwersten Kämpfe aktuell weiter um die Stadt Bachmut statt.

Update vom 11. Mai, 17.15 Uhr: Videos zeigen ukrainische Soldaten im Kampfeinsatz, offenbar ganz in der Nähe von Bachmut. Verbreitet werden sie von der dritten Brigade der ukrainischen Armee. Darüber berichtet n-tv. Die Bilder sollen zeigen, wie die 72. Brigade der russischen Armee in die Flucht getrieben wird. „Leider haben sie noch nicht die gesamte Brigade vernichtet. Zwei Kompanien wurden schwer geschädigt“, sagte Sergji Cherewatji, Sprecher der Osttruppe, in dem Video.

News im Ukraine-Krieg: Russland nennt Details zur Lage in Bachmut

Update vom 11. Mai, 16.15 Uhr: Die russischen Angriffe auf die umkämpfte ostukrainische Stadt Bachmut dauern Angaben aus Moskau zufolge an. „Die Sturmabteilungen führen im Gebiet Donezk ihre Angriffe im westlichen Teil der Stadt Artjomowsk (sowjetischer Name von Bachmut) fort. Die Luftlandetruppen haben sie dabei unterstützt und die Einheiten der ukrainischen Streitkräfte an den Flanken gebunden“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Donnerstag. Dabei seien 230 Gegner getötet und mehrere Militärfahrzeuge, darunter eine Haubitze außer Gefecht gesetzt worden.

News im Ukraine-Krieg: Großbritannien liefert neue Waffen an Kiew – Russland will „angemessen reagieren“

Update vom 11. Mai, 14.30 Uhr: Großbritannien liefert Langstreckenraketen vom Typ „Storm Shadow“ an die Ukraine. Dies gebe der Ukraine die beste Chance auf Verteidigung, sagt Verteidigungsminister Ben Wallace und bestätigt damit einen CNN-Bericht. „Wir helfen den Ukrainern, ihre Heimat zu verteidigen.“ Die Raketen ermöglichten es der Ukraine, russische Kräfte von ihrem Territorium zurückzudrängen, sagt Wallace.

„Ich bin der Meinung, dass dies eine wohlüberlegte und angemessene Reaktion auf die russische Eskalation ist.“ Großbritannien werde nicht danebenstehen, während Russland Zivilisten töte. Das russische Militär will nach Angaben des Präsidialamtes in Moskau auf eine mögliche Lieferung britischer Marschflugkörper an die Ukraine „angemessen reagieren“, erklärte Sprecher Dmitri Peskow laut der Welt.

Trotz schwerer Verluste für Russland: Sprecher verkündet „teilweise erfüllte“ Kriegsziele

Update vom 11. Mai, 12.15 Uhr: Mehr als 14 Monate nach dem Einmarsch in die Ukraine hat Russland eigenen Angaben zufolge seine Kriegsziele „teilweise“ erreicht. Wichtigste Aufgabe sei es gewesen, die Menschen im Donbass zu schützen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in einem am Mittwochabend (10. Mai) ausgestrahlten Interview mit dem bosnischen Fernsehsender ATV. „Teilweise ist es uns gelungen, diese Aufgabe zu erfüllen, zum Teil sind wir davon aber noch weit entfernt“, so Peskow.

Russland hat seit Kriegsbeginn den angeblichen Schutz der Bevölkerung im Donbass als Vorwand für seine Angriffe genutzt, infolge derer auch über die Ostukraine hinaus Gebiete besetzt und völkerrechtswidrig annektiert wurden.

Das Ausbleiben sichtlicher Erfolge in den vergangenen Monaten erklärte Peskow damit, dass die russische Armee angeblich gar keinen Krieg führe. „Krieg führen, ist etwas ganz anderes, das bedeutet die totale Zerstörung der Infrastruktur, die totale Zerstörung von Städten. Wir tun das nicht“, sagte der Kremlsprecher.

Selenskyj: Angeblicher Drohnenangriff auf den Kreml „false flag operation“

Update vom 10. Mai, 11.35 Uhr: Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in einem Interview mit dem US-Sender BBC, Russland setze darauf, dass sich der Krieg in einen „eingefrorenen Konflikt“ verwandele. Westliche Sanktionen hätten bereits erhebliche Auswirkungen auf die russische Rüstungsindustrie, etwa bei Artilleriemunition. „Sie haben noch viel in ihren Lagern, aber wir bemerken bereits weniger täglichen Beschuss in einigen Gebieten“, sagte der Präsident. Er forderte, die Umgehung der Sanktionen zu verhindern, etwa die Lieferung von Gütern an Russland über Drittstaaten.

Selenskyj wies erneut russische Vorwürfe zurück, die Ukraine stecke hinter dem angeblichen Drohnenangriff auf den Kreml in Moskau vergangenen Woche. Dabei könne es sich eher um eine „false flag operation“ handeln, mit der Russland einen Vorwand kreiere, um die Ukraine noch stärker anzugreifen. „Sie suchen ständig nach etwas, das wie eine Rechtfertigung klingt“, sagte Selenskyj. Aber das habe nicht gewirkt. „Selbst ihre eigenen Propagandisten haben es nicht geglaubt, weil es sehr, sehr künstlich wirkte.“

News zum Ukraine-Krieg: Moskau rekrutiert Häftlinge als „Kanonenfutter

Update vom 10. Mai, 9.30 Uhr: Das russische Verteidigungsministerium rekrutiert nach Einschätzung britischer Geheimdienste mittlerweile selbst Häftlinge für den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es sei wahrscheinlich, dass sich allein im April 2023 bis zu 10.000 Gefangene dem Militär angeschlossen haben, teilte das britische Verteidigungsministerium am Donnerstag (11. Mai) mit. Die Initiative laufe seit Jahresbeginn. Die Kampagne sei Teil des Versuchs, die Zahl der Soldaten zu erhöhen und gleichzeitig eine neue Mobilmachung zu vermeiden, die in der russischen Öffentlichkeit sehr unpopulär wäre, hieß es in London.

Zuvor hatte die Söldnergruppe Wagner seit Sommer 2022 in russischen Gefängnissen neue Kämpfer rekrutiert. Im Zuge eines Streits mit dem Verteidigungsministerium habe Wagner aber den Zugang verloren. Nach Ansicht von Militärexperten sollen die Gefangenen, denen im Gegenzug für ihren Einsatz eine Begnadigung versprochen wird, als „Kanonenfutter“ eingesetzt werden, um reguläre Einheiten zu schonen.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Truppen auf dem Rückmarsch

Update vom 10. Mai, 21.35 Uhr: Die Lage in Bachmut scheint sich zu Gunsten der Ukraine zu verschieben. Russische Truppen haben sich nach Angaben eines hochrangigen ukrainischen Militärbeamten aus einigen Gegenden der seit Monaten heftig umkämpften Stadt zurückgezogen. Der Rückzug sei nach Angriffen durch ukrainische Soldaten erfolgt, erklärte der Befehlshaber der ukrainischen Bodentruppen, Oleksandr Syrskyj, am Mittwoch in Onlinediensten. Demnach sind die russischen Truppen in der östlichen Region Donezk an einigen Stellen der Front um bis zu zwei Kilometer zurückgefallen.

„Unsere Verteidigungskräfte halten die Front und hindern den Feind am Vormarsch - die Schlacht um Bachmut geht weiter“, erklärte Syrskyj. „Wir sehen die Ergebnisse der effektiven Aktionen unserer Einheiten“, betonte er und fügte hinzu, dass seine Truppen rund um Bachmut Gegenangriffe starteten.

News zum Ukraine-Krieg: Prigoschin warnt vor „Zusammenbruch“ und „Einkesselung“ in Bachmut

Update vom 10. Mai, 20.48 Uhr: Die schweren Verluste Russlands im Ukraine-Krieg zeigen offenbar Wirkung: Mit einer Gegenoffensive hat die Ukraine die Truppen von Putin an der Front bei Bachmut offenbar erfolgreich zurückgedrängt, weshalb die Wagner-Gruppe jetzt eine Einkesselung befürchtet. „Angesichts fehlender Munition droht sich der Fleischwolf nun in umgekehrter Richtung zu drehen“, warnte Söldner-Boss Jewgeni Prigoschin am Mittwochabend auf Telegram.

Wegen hoher Verluste habe Wagner den Flankenschutz regulären Einheiten der russischen Armee überlassen müssen. „Es besteht jetzt die ernsthafte Gefahr der Einkesselung von Wagner durch den Zusammenbruch der Flanken“, schrieb Prigoschin und fügte hinzu: „Die Flanken weisen bereits jetzt Risse auf und bröckeln.“

Ukraine-News: Trauer und Entsetzen nach Tod von AFP-Journalist in der Ostukraine

Update vom 10. Mai, 15.45 Uhr: Mit Trauer und Entsetzen haben Kollegen und Politiker auf den Tod des französischen AFP-Journalisten Arman Soldin reagiert. Soldin starb bei einem Raketenangriff in der Ostukraine. Er wurde nur 32 Jahre alt. Soldin, ein begeisterter Fußballspieler, wurde von Kollegen als „mutig, kreativ und hartnäckig“ beschrieben. Er war Teil eines fünfköpfigen Teams von AFP-Reportern, das ukrainische Soldaten an der Front begleitete.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron twitterte: „Mutig war er seit den ersten Stunden des Konflikts an der Front, um die Fakten zu recherchieren, um uns zu informieren.“ Wenig später sprach auch das ukrainische Verteidigungsministerium Soldins Familie und den Kollegen auf Twitter sein „aufrichtiges Beileid“ aus. „Er hat sein Leben dafür geopfert, der Welt die Wahrheit zu berichten.“ US-Außenminister Antony Blinken sagte, er sei angesichts der Todesnachricht „am Boden zerstört“, und weiter: „Unsere Gedanken sind bei ihnen und der gesamten AFP-Familie.“

Nato-Admiral zu Russland im Ukraine-Krieg: „Goliath wankt“

Update vom 10. Mai, 12.30 Uhr: Die Nato sieht die russischen Streitkräfte in der Ukraine in einer zunehmend schwierigen Situation. „Russland ist im 15. Monat eines Krieges, von dem es dachte, er würde drei Tage dauern“, sagte der Vorsitzende des Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, am Mittwoch (10. Mai) in Brüssel.

Er fügte hinzu: „Goliath wankt. Und das liegt daran, dass David unterstützt von 50 Nationen aus der ganzen Welt enorme Widerstandsfähigkeit und taktische Brillanz bewiesen hat.“ Bauer spielte damit auf die Bibel-Geschichte von David und Goliath an. In dieser tötet der kleine Hirtenjunge David mit einer Steinschleuder den furchteinflößenden Riesen Goliath.

Ukraine-News: Ukraine meldet nach Prigoschins Klage Erfolg in Bachmut

Update vom 10. Mai, 11.40 Uhr: Südwestlich von Bachmut gab es wieder schwere Gefechte. Das berichteten übereinstimmend beide Kriegsparteien. Dabei sollen mindestens zwei Kompanien der russischen Armee aufgerieben und Gefangene gemacht worden sein. Das Territorium sei komplett frei von russischen Soldaten, teilte der Gründer des umstrittenen ukrainischen Regiments Asow, Andrij Bilezkyj, in der Nacht auf Telegram mit. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht.

Zuvor hatte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin beklagt, dass die russische Armee an der Seite seiner Söldner zurückweiche. „Sie haben alles stehen lassen, sind davongerannt und haben die Front auf einer Breite von fast zwei Kilometer und einer Tiefe von fünfhundert Metern entblößt.“ Prigoschin warnte vor weiteren ukrainischen Vorstößen an den Flanken seiner Einheiten bei Bachmut.

Ukraine-News: Siegesparade auf Rotem Platz zeigt russische Schwächen

Update vom 10. Mai, 9.30 Uhr: Die Parade zum „Tag des Sieges“ über Nazideutschland in Moskau hat nach Ansicht britischer Geheimdienstexperten die Schwächen des russischen Militärs offenbart. Der seit 15 Monaten andauernde Angriffskrieg Russlands in der Ukraine stelle die Russen vor Herausforderungen hinsichtlich Material und strategischer Kommunikation, hieß es im täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London am Mittwoch (10. Mai).

Von den 8000 an der Parade teilnehmenden Militärs seien die meisten Angehörige von Hilfstruppen und paramilitärischen Verbänden sowie Kadetten gewesen. Die einzigen einsatzbereiten regulären Truppen seien Kontingente der Eisenbahntruppen und der Militärpolizei gewesen.

Ukraine-News: US-Regierung sieht Ukraine gut aufgestellt

Erstmeldung vom 10. Mai: Die Ukraine verfügt nach Auffassung der US-Regierung über alle notwendigen Mittel, um bei einer Gegenoffensive von Russland besetzte Gebiete zurückzuerobern. „Sie haben alles, was sie brauchen, um bei der Rückeroberung von Gebieten, die Russland in den letzten 14 Monaten mit Gewalt erobert hat, erfolgreich zu sein“, sagte US-Außenminister Antony Blinken bei einer Pressekonferenz mit seinem britischen Amtskollegen James Cleverly am Dienstag in Washington. Zuvor hatte die US-Regierung weitere militärische Unterstützung für die Ukraine im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar (rund 1,1 Milliarden Euro) angekündigt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßte das neue Hilfspaket ausdrücklich.

„Ich danke Präsident (Joe) Biden, dem Kongress - beiden Parteien - und jeder amerikanischen Familie für ihre kontinuierliche Unterstützung und für die amerikanische Stärke, die uns stärker macht“, sagte Selenskyj am Dienstag in seiner allabendlichen Videoansprache. Mit der neuen US-Hilfe soll insbesondere die ukrainische Luftverteidigung gestärkt und der Bedarf an Munition gesättigt werden, wie das US-Außenministerium mitteilte. Die USA schicken demnach auch zusätzliche Artilleriegeschosse und Unterstützung für die Instandhaltung vorhandener Waffensysteme.

Die USA gelten als wichtigster Verbündeter der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Invasion. Laut Verteidigungsministerium steuerten die Vereinigten Staaten seit Kriegsbeginn Militärhilfe im Wert von mehr als 36,9 Milliarden US-Dollar bei. (mit Agenturmaterial)