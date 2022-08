AKW-Betreiber: Moskau will Saporischschja ans Stromnetz der Krim anschließen

Von: Markus Hofstetter, Bettina Menzel, Franziska Schwarz

Teilen

Offenbar greift die Ukraine russische Streitkräfte auf der Halbinsel Krim an. Präsident Selenskyj warnt vor einer Atomkatastrophe in Saporischschja. Der News-Ticker.

Update vom 10. August, 9.45 Uhr: Moskau will ein neues Armeekorps für seinen Angriffskrieg auf die Ukraine rekrutieren, so schätzt es der britische Geheimdienst ein. Den Rekruten - Männern bis zum Alter von 50 und mit mittlerem Schulabschluss - würden lukrative Boni angeboten, hieß es in einem Update des britischen Verteidigungsministeriums. Hauptquartier der neuen Einheit, die von den Briten als „3rd Army Corps (3AC)“ bezeichnet wird, soll Mulino, eine Siedlung östlich von Moskau, sein.

Es sei allerdings unwahrscheinlich, dass es den militärischen Verlauf entscheidend beeinflussen werde, hieß es weiter. Es werde den Russen voraussichtlich nicht gelingen, das neue Korps auf die übliche Truppenstärke von 15.000 bis 20.000 zu bringen. Die russischen Verluste im Ukraine-Krieg schätzen die USA auf 80.000 Menschen.

Betreiber von Saporischschja: Moskau will AKW ans Stromnetz der Krim anschließen

Update vom 10. August, 8.29 Uhr: Soll Saporischschja an das Stromnetz der Krim? Energoatom ist der ukrainische Betreiber des von russischen Soldaten besetzten AKW. Dessen Präsident Petro Kotin sagte am 9. August, die dortigen Soldaten würden ein Vorhaben des russischen Atomkonzerns Rosatom umsetzen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen.

„Dafür müssen zunächst die Stromleitungen des Atomkraftwerks beschädigt werden, die mit dem ukrainischen Energiesystem verbunden sind“, sagte Kotin im ukrainischen Fernsehen weiter. „Zwischen dem 7. und 9. August haben die Russen schon drei Stromleitungen beschädigt. Derzeit läuft das Werk mit einer einzigen Produktionsleitung, was ein äußerst gefährlicher Arbeitsmodus ist.“

Sobald die letzte Leitung gekappt sei, hänge das Atomkraftwerk von Diesel-Generatoren ab, sagte der Energoatom-Chef. „Dann wird alles von deren Verlässlichkeit und den Treibstoffreserven abhängen.“

Ukraine beklagt elf Tote durch russische Raketen – unweit von AKW Saporischschja

Update vom 11. August, 7.58 Uhr: „Eine tragische Nacht... Im Kreis Nikopol hat die russische Armee elf Menschen getötet und 13 verletzt“, berichtete Walentyn Resnitschenko, Chef der örtlichen Militärverwaltung des Gebiets Dnipropetrowsk, auf Telegram von Raketenbeschuss.

Die beiden getroffenen Ortschaften liegen dabei dem beschädigten Atomkraftwerk Saporischschja gegenüber – am anderen Ufer des hier zum Stausee geformten Flusses Dnipro.

Ein russischer Soldat bewacht einen Bereich des Kernkraftwerks Saporischschja im Südosten der Ukraine. © -/AP/dpa

Update vom 10. August, 6.10 Uhr: Nach Explosionen auf einer russischen Luftwaffenbasis auf der Krim hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Landsleuten eine Heimholung der verlorenen Halbinsel versprochen. „Die Krim ist ukrainisch, und wir werden sie niemals aufgeben“, sagte er in Kiew.

Die Ursache war weiterhin nicht ganz klar. Doch legen Zahl und Wucht der Explosionen einen gezielten Angriff der Ukraine nahe. Es wäre die erste militärische Attacke auf Ziele auf der Schwarzmeerhalbinsel, die Russland 2014 annektiert hatte.

Symbolisch wäre es für die Moskauer Führung ein ähnlich schwerer Schlag wie Mitte April das Versenken des Kreuzers „Moskwa“, des Flaggschiffs der russischen Schwarzmeerflotte.

Die Ukraine greift womöglich die Halbinsel Krim an: Ausschließlich „ukrainisches Gerät“ gefeuert.

Update vom 9. August, 20.13 Uhr: Die Explosionen auf der Halbinsel Krim am Dienstag könnten offenbar von ukrainischen Angriffen auf ein russisches Munitionslager stammen, wie die New York Times berichtete. Ein hochrangiger ukrainischer Militärbeamter mit Kenntnis der Situation sagte der US-amerikanischen Zeitung, dass ukrainische Streitkräfte hinter dem Angriff stecken würden. Ein Sprecher des vom Kreml eingesetzten Gouverneurs der Krim bestätigte, dass es eine Explosion gegeben habe, forderte die Bewohner jedoch auf, keine voreiligen Schlüsse über die Ursache zu ziehen.

Das ukrainische Verteidigungsministerium teilte laut dpa-Angaben zunächst mit, es könne nichts zur Ursache der Explosionen sagen. Es bestehe aber die Gefahr, dass Russland Beweise für einen angeblichen ukrainischen Angriff fälsche. Der 9. August sei der Internationale Tag der indigenen Völker, schrieb die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk auf Telegram. Dazu zählten in der Ukraine die Krimtataren, die Karaimen und die Krimtschaken. „Die heutigen Explosionen in Nowofjodorowka sind ein weiterer Beleg dafür, wem die Krim gehört.“ Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak schrieb auf Twitter: „Das ist nur der Anfang.“ Die Krim habe eine Zukunft als Reiseparadies ohne russische Besatzung vor sich.

Die Ukraine greift womöglich die Halbinsel Krim an: Ausschließlich „ukrainisches Gerät“ gefeuert

Die Ukraine soll Angaben der New York Times zufolge für den Angriff offenbar ausschließlich „ukrainisches Gerät“ verwendet haben. Die Zeitung bezieht sich dabei auf eine anonyme Quelle aus Militärkreisen, die allerdings die genaue Art der Waffe nicht offenlegen wollte. Beobachter gingen Angaben der Nachrichtenagentur dpa zufolge zuvor von einem Sabotageakt aus, da die ukrainischen Truppen auf dem Festland mehr als 200 Kilometer entfernt sind. Bisherigen Berichten zufolge verfügt die ukrainische Armee über keine Raketen mit dieser Reichweite.

Ein ukrainischer Angriff auf russische Streitkräfte auf der Halbinsel Krim würde womöglich eine Eskalation des Krieges und eine Blamage für den russischen Präsidenten Wladimir Putin bedeuten. Die Halbinsel wurde im Jahr 2014 von Russland annektiert.

Mehrere Explosionen auf Halbinsel Krim: Russland spricht von Explosionen in Munitionslager

Update vom 9. August, 18.43 Uhr: Bei mehreren Explosionen auf einem russischen Militärflugplatz auf der annektierten Halbinsel Krim ist nach Angaben der Behörden ein Mensch getötet worden. In einem Depot auf dem Gelände des Militärflugplatzes Saki nahe Nowofjodorowka sei für die Luftwaffe vorgesehene Munition explodiert, zitierten russische Nachrichtenagenturen das russische Verteidigungsministerium am Dienstag. Die Ursache für die Explosionen sei noch unklar, das Munitionslager sei jedoch weder beschossen noch bombardiert worden. Diese Angaben könnten nicht unabhängig verifiziert werden.

Indes brachte die Ukraine mehr als 3000 Zivilisten aus der schwer umkämpften Region Donezk im Osten des Landes in Sicherheit. Darunter seien fast 600 Kinder und 1400 Frauen gewesen, teilte der Vizechef der Präsidialverwaltung, Kyrylo Timoschenko, am Dienstag mit. Die Evakuierung dauere an.

Russland will Internationaler Atomenergiebehörde Zugang zu Atomkraftwerk Saporischschja gewähren

Update vom 9. August, 18.04 Uhr: Das Atomkraftwerk Saporischschja war in der vergangenen Wochenende mehrfach beschossen und teils beschädigt worden. Russland und die Ukraine gaben sich gegenseitig dafür die Schuld. Die kritische Infrastruktur des AKWs im Süden der Ukraine soll weiter intakt sein. Eigenen Angaben zufolge will Russland nun einen Besuch der Internationalen Atombehörde im größten Kernkraftwerk Europas ermöglichen. „Von unserer Seite aus sind wir bereit, maximal mögliche Unterstützung zur Lösung organisatorischer Fragen zu leisten“, teilte das russische Außenministerium am Dienstag mit.

Zugleich beschuldigte Moskau die Vereinten Nationen eine bereits geplante Inspektionsreise angeblich abgesagt zu haben und damit eine neue Eskalation herbeigeführt zu haben. Im März hatten russische Truppen das AKW beschossen und unter ihre Kontrolle gebracht. Im Juli hatte die Internationale Atomenergiebehörde die Zustände am Atomkraftwerk Saporischschja als „unhaltbar“ bezeichnet.

Russische Streitkräfte installieren Luftabwehrsysteme rund um Atomkraftwerk Saporischschja

Update vom 9. August, 12.15 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben damit begonnen, Luftabwehrsysteme rund um das Atomkraftwerk Saporischschja zu stationieren. „Die Luftabwehrsysteme des Kraftwerks werden verstärkt“, sagte der Chef der von Moskau eingesetzten Militärverwaltung in der Region, Jewgeni Balizki, am Dienstag im russischen Staatsfernsehen. Der Schritt kann auch als Reaktion auf die Angriffe auf das Kraftwerk in der vergangenen Woche angesehen werden.

Moskau machte die Ukraine für die Angriffe verantwortlich. Kiew warf Russland eine Inszenierung der Angriffe vor. Die Informationen können aktuell nicht unabhängig überprüft werden. Balizkis Angaben zufolge arbeitet das Kraftwerk derzeit normal. Die Stromleitungen und beschädigten Blöcke des Meilers seien repariert, sagte er.

Britischer Geheimdienst: Leidet die russische Armee unter Personalmangel?

Update vom 9. August, 10.39 Uhr: Moskau legt in der aktuellen Phase immer mehr Wert auf die Verteidigung der eroberten Gebiete im Süden des Landes. Das geht aus dem täglichen Geheimdienstupdate des britischen Verteidigungsministeriums hervor. Trotzdem seien die russischen Angriffe in der östlichen Region Donezk weitergeführt worden, hieß es in der auf Twitter veröffentlichten Zusammenfassung.

Russland sei es darüber hinaus in den letzten 30 Tagen kaum gelungen, nennenswerte Gebietsgewinnen zu verzeichnen. Lediglich in den russischen Bestrebungen, die Stadt Bachmut einzunehmen, seien die Streitkräfte in etwa 10 Kilometer vorangekommen. Als Grund dafür sehen die Briten unter anderem Personalmangel bei den Russen. „Trotz des weiterhin starken Einsatzes von Artillerie in diesen Gebieten, war Russland nicht in der Lage, fähige Infanterie-Kampftruppen in ausreichender Zahl aufzubringen, um größere Gebietsgewinne zu sichern“, hieß es.

Selenskyj warnt vor Atomkatastrophe - „Sollten Tschernobyl nicht vergessen“

Update vom 9. August, 8.40 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit Blick auf das Atomkraftwerk Saporischschja erneut vor einer nuklearen Katastrophe gewarnt. „Die Welt sollte Tschernobyl nicht vergessen und sich daran erinnern, dass das Atomkraftwerk Saporischschja das größte in Europa ist“, sagte der ukrainische Staatschef am Montag. „Die Tschernobyl-Katastrophe war die Explosion eines Reaktors. Saporischschja hat sechs Reaktoren.“

Zugleich forderte Selenskyj neue Sanktionen gegen Russland. „Nötig sind neue Sanktionen gegen den terroristischen Staat und die gesamte russische Atomindustrie wegen der Schaffung der Gefahr einer atomaren Katastrophe.“

Ukraine-News: Schwerer Beschuss in Donezk - Bundesamt für Strahlenschutz blickt besorgt auf AKW Saporischschja

Update vom 9. August, 6.45 Uhr: Nach den Angriffen auf das Atomkraftwerk Saporischschja in der vergangenen Woche hat das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) bislang keinerlei Hinweise auf freigesetzte Radioaktivität. Das erklärte das Amt gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Alle vorliegenden radiologischen Messwerte bewegten sich demnach „im normalen Bereich“. „Das BfS sieht keine akute Gefahr einer Freisetzung von radioaktiven Stoffen, teilt aber die Sorge um einen dauerhaft sicheren Betrieb des AKW Saporischschja.“

Am Dienstagmorgen wird derweil aus der Frontlinie im Gebiet Donezk schweres Artilleriefeuer gemeldet. „Die Situation in der Region ist angespannt – der Beschuss zieht sich konstant über die gesamte Frontlinie“, erklärte der Militärverwalter der Region, Pavlo Kyrylenko, im ukrainischen Fernsehen. Kyrylenko zu Folge konnten die russischen Streitkräfte bisher jedoch keine weiteren Gebietsgewinne erzielen. Die Informationen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Ukrainischer Geheimdienst vereitelt wohl Anschlag – Verteidigungsminister als Ziel

Update vom 8. August, 22.55 Uhr: Der ukrainische Geheimdienst SBU teilt mit, dass ein Anschlag russischer Spione auf Verteidigungsminister Oleksij Resnikow und den Chef des Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, vereitelt worden sei. Im Onlinedienste Telegram sprach der Geheimdienst davon, es seien „Mörder der russischen Spezialdienste verhaftet worden, die Attentate planten“. Ein zugleich veröffentlichtes SBU-Video zeigt, wie eine bewaffnete Gruppe zwei Männer in Zivil überwältigt und mit Handschellen fesselt.

Den Angaben zufolge wurden die beiden Männer in Kowel im Nordwesten der Ukraine verhaftet. Einer der mutmaßlichen Verschwörer sei aus Russland über Belarus ins Land gekommen. Sie sollen die „physische Liquidierung“ von Resnikow und Budanow vorbereitet haben. Dafür sollen sie für jeden „Mord“ bis zu 150.000 Dollar (147.000 Euro) Belohnung in Aussicht gestellt bekommen haben.

Ukraine-Krieg: USA schätzen russische Verluste auf bis zu 80.000 Menschen

Update vom 8. August, 21.00 Uhr: Das US-Verteidigungsministerium schätzt die Zahl der Verluste auf russischer Seite noch höher ein als der ukrainische Generalstab (siehe Update von 20.00 Uhr). Dem Pentagon zufolge seien bislang 70.000 bis 80.000 Menschen auf Seiten der Russen getötet oder verletzt worden. Der Pentagon-Spitzenbeamte Colin Kahl betonte, die russische Armee habe außerordentliche Verluste gemacht, weil das ukrainische Militär gut funktioniere und viel Unterstützung bekommen habe. Für ihn ist der Krieg der „intensivste konventionelle Konflikt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg“. Offizielle Stellen in Russland gaben in jüngster Zeit keine Opferzahlen bekannt.

Kahl sieht die Ukrainer derzeit klar im Vorteil, insbesondere weil sie den russischen Streitkräften hinsichtlich ihrer Moral und ihres Kampfeswillen überlegen seien. „Für sie steht existenziell viel auf dem Spiel. Sie kämpfen um das Überleben ihres Landes“, erklärte Kahl. Dagegen habe der russische Präsident Wladimir Putin keines seines Ziele erreicht: „Sein übergeordnetes Ziel war es, das gesamte Land zu überrennen, einen Regimewechsel in Kiew herbeizuführen und die Ukraine als unabhängige, souveräne und demokratische Nation auszulöschen. Nichts von alledem ist geschehen.“

Update vom 8. August, 20.00 Uhr: Im Ukraine-Krieg meldete der ukrainische Generalstab auf Facebook neue Zahlen zu Verlusten des russischen Militärs. Die Angaben lassen sich jedoch nicht unabhängig bestätigen.

Soldaten: 42.340

42.340 Panzer: 1.811

1.811 Gepanzerte Fahrzeuge: 4.070

4.070 Artillerie: 960

960 Mehrfachraketenwerfer: 261

261 Luftverteidigungssysteme: 132

132 Flugzeuge: 223

223 Helikopter: 192

192 Drohnen: 754

754 Marschflugkörper: 182

182 Schiffe: 15

Militär-Paket aus den USA - Washington unterstützt Kiew mit neuer militärischer Hilfe

Update vom 8. August, 19.40 Uhr: Die USA stellen weitere militärische Hilfe für die Ukraine im Umfang von einer Milliarde Dollar (rund 980 Millionen Euro) bereit, wie das Verteidigungsministerium bekanntgab. Zu den zusätzlichen Lieferungen sollen demnach weitere Raketen für die Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars zählen. Diese werden von der ukrainischen Armee als besonders wirkungsvoll im Kampf gegen die russischen Invasionstruppen angesehen. Zudem soll das neue US-Paket Boden-Luft-Raketen zur Abwehr von russischen Flugzeugen und Raketen, Panzerabwehrraketen sowie andere Munition umfassen.

Ukraine-Krieg: Warnung vor Kampfhandlungen in Saporischschja - AKW wohl unter Gefahr

Update vom 8. August, 16.13 Uhr: Die Kampfhandlungen um Saporischschja könnten laut einen ukrainischen Diplomaten zu einem beispiellosen Atomunfall führen. „Was dann im Radius von 40 oder 50 Kilometern um das Kraftwerk passieren würde, wäre mit Tschernobyl und Fukushima absolut nicht vergleichbar“, sagte Jewhenij Zymbaljuk, Kiews Botschafter bei der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA).

Saporischschja ist das größte Akw Europas und wurde in den vergangenen Tagen mehrfach beschossen. Es trat keine Radioaktivität aus. Laut dem Nuklear-Experten Zymbaljuk ist Saporischschja durch einen getrennten Kühlkreislauf und eine besondere Schutzschicht besser geschützt als die zwei Unfall-Akw Tschernobyl und Fukushima. Einem gezielten militärischen Angriff würde Saporischschja jedoch wohl nicht standhalten.

AKW im Ukraine-Krieg unter Beschuss: Putin-Sprecher warnt Europa vor „katastrophalen Folgen“

Update vom 8. August, 16.13 Uhr: Der Streit um das AKW Saporischschja geht weiter: Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte nun, die Bombardierung der Anlage „durch die ukrainischen Streitkräfte“ sei „potenziell extrem gefährlich“ und könnte Folgen für ein großes Gebiet haben, „darunter auch europäisches Territorium“.

Russland erwarte von jenen Ländern, die Einfluss auf die Ukraine hätten, diesen auch geltend zu machen und solche Bombardierungen künftig zu verhindern. Peskow warnte vor „katastrophalen Folgen“ dieser Angriffe für Europa. Moskau und Kiew beschuldigen sich in der Sache gegenseitig. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen.

Das ukrainische Energieunternehmen Energoatom forderte unterdessen, eine entmilitarisierte Zone rund um die Nuklearanlage einzurichten.

AKW Saporischschja: Kreml gibt Kiew Schuld für Beschuss

Update vom 8. August, 12.45 Uhr: Russland macht Kiew auch für den zweiten Angriff auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja vom Wochenende verantwortlich. „Der Beschuss des Gebiets der Atomanlage durch die ukrainischen Streitkräfte ist eine potenziell äußerst gefährliche Aktivität (...) mit katastrophalen Folgen für ein großes Gebiet, einschließlich des europäischen Territoriums“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag vor Journalisten in Moskau. Die Verbündeten der Ukraine müssten dafür sorgen, dass dieser Beschuss aufhöre.

Ein russischer Soldat bewacht einen Bereich des Kernkraftwerks Saporischschja im Südosten der Ukraine. Das Foto wurde während einer vom russischen Verteidigungsministerium organisierten Reise aufgenommenen. (Foto vom 1. Mai 2022) © -/AP/dpa

Moskau und Kiew machen sich gegenseitig für Angriffe auf die Atomanlage im Süden des Landes verantwortlich. Russische Truppen brachten es im März kurz nach Beginn des Militäreinsatzes unter ihre Kontrolle. Nach den Angriffen vom Wochenende musste ein Reaktor heruntergefahren werden. UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte jegliche Angriffe auf Atomanlagen als „selbstmörderisch“.

Ukraine-Krieg: Ukrainische Armee startet erneut Gegenangriffe im Süden

Update vom 8. August, 12.05 Uhr: In Donezk toben weiter schwere Kämpfe bei den Städten Bachmut und Awdijiwka. Östlich und südlich der Nachbarstädte Soledar und Bachmut seien russische Angriffe abgewehrt worden, teilte der ukrainische Generalstab am Montag auf Facebook mit. Ebenso seien russische Vorstöße östlich von Siwersk und südwestlich der Stadt Awdijiwka gescheitert.

In der Nähe der von russischen Truppen besetzten Großstadt Cherson im Süden startete die ukrainische Armee erneut Gegenangriffe mit Raketen auf die strategisch wichtige und bereits zuvor beschädigte Antoniwka-Brücke über den Fluss Dnipro. Das bestätigte die Sprecherin des ukrainischen Südkommandos, Natalija Humenjuk. Zudem sei die Straße über den Dnipro-Staudamm bei Nowa Kachowka mit Raketen beschossen worden. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben zunächst nicht.

Die Antoniwka-Brücke in der südukrainischen Region Cherson wurde bereits bei einem Angriff im Juli beschädigt. (Foto vom 19. Juli 2022) © Sergei Bobylev / Imago Images

Ukraine-Krieg: Russland soll marode Antipersonenminen einsetzen

Update vom 8. August, 10.04 Uhr: Nach Einschätzung britischer Geheimdienste setzt Russland in der Ukraine höchstwahrscheinlich hochgefährliche Antipersonenminen des Typs PFM-1 - auch Schmetterlingsmine genannt - ein. Moskau wolle damit wohl seine Frontlinien in der ukrainischen Donbass-Region verteidigen, hieß es am Montag in einem Tweet des britischen Verteidigungsministeriums. Die Minen seien sowohl für Truppen als auch die lokale Zivilbevölkerung extrem gefährlich.

Im Afghanistan-Krieg hätten sie furchtbare Auswirkungen gehabt, Kinder hätten sie dort für Spielzeuge gehalten. Es sei außerdem wahrscheinlich, dass Russland seinen Bestand aus Sowjetzeiten nutze, der über die Jahre marode geworden und damit nun noch unberechenbarer sei, hieß es in der Mitteilung der Briten. Dies stelle ein erhebliches Risiko für Spezialkräfte dar, die die Gebiete entminen. In der Ukraine wird auch ein Hund gefeiert, der russische Landminen aufspürt.

Ukraine-Krieg: Polizei verhaftet sechs „Unterstützer der Russen“

Update vom 8. August, 8.24 Uhr: Die ukrainische Polizei hat im schwer umkämpften Bachmut in der Region Donezk sechs „Unterstützer der Russen“ festgenommen. Das geht aus einer Mitteilung des stellvertretenden Leiters der Polizeidienststelle in der Stadt hervor, wie Focus Online berichtet. „Ja, solche Menschen treffen wir auch auf unserem ukrainischen Land“, wird Oleksij Biloshitskyi zitiert. „Wir werden diese Werwölfe weiter festhalten.“ Was genau den Kollaborateuren vorgeworfen wird, ist unklar.

Im schwer umkämpften Bachmut nahm die ukrainische Polizei sechs angebliche Kollaborateure fest. (Foto vom 15. Juli 2022) © Vincenzo Circosta/imago

Ukraine-Krieg: Präsident Selenskyj deutet neue Waffenlieferungen an

Erstmeldung von 8. August: München - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat neue Waffenlieferungen durch Partner angedeutet. „Nächste Woche erwarten wir Neuigkeiten von Partnern bezüglich der Hilfspakete. Gute Nachrichten!“, sagte Selenskyj am Sonntag in seiner Videoansprache. Schlüssel der erfolgreichen Verteidigung seien nach wie vor Waffenlieferungen aus dem Westen.

In den USA wird derweil Medienberichten zufolge ein neues Hilfspaket für die Ukraine geschnürt. Erwartet wird, dass US-Präsident Joe Biden heute (8. August) weitere Waffenlieferungen im Wert von einer Milliarde Dollar ankündigt.

Ukrainische Armee verteidigt letzten großen, unter ihrer Kontrolle stehenden Ballungsraum im Donbass

Nach Angaben Selenskyjs verlaufen derzeit die härtesten Kämpfe im Donbass. Die Lage dort bleibe schwierig. Die Verteidigung von Orten wie „Awdijiwka, Pisky, Marjinka und Bachmut erfordern unsere Hauptanstrengung und leider viele Leben“, sagte er. Zudem erneuerte er seine Vorwürfe an Russland, das Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine beschossen zu haben.

Ukrainische Soldaten feuern eine Haubitze in der Ostukraine ab. (Foto vom 18. Juli 2022) © ukrinform/dpa/picture alliance

Die ukrainische Armee verteidigt im östlichen Gebiet Donezk den letzten großen Ballungsraum, der im Donbass noch unter ihrer Kontrolle ist. Demnach steht insbesondere die strategisch wichtige Kleinstadt Bachmut stark unter Druck russischer Angriffe.

Ukraine-Krieg: Amnesty bedauert „Schmerz“ in Kiew nach umstrittenen Bericht

Amnesty International verteidigte unterdessen ihren umstrittenen Bericht zur Kriegsführung der ukrainischen Armee und erklärte zugleich ihr Bedauern über dessen Auswirkungen. „Amnesty International bedauert tief den Schmerz und Ärger, den unsere Pressemeldung über die Kampftaktiken des ukrainische Militärs ausgelöst hat“, heißt es in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Statement der Organisation. Die Menschenrechtsorganisation hält jedoch an den wichtigsten Erkenntnissen des Berichts fest.

In dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht hatte Amnesty der ukrainischen Armee vorgeworfen, sich in Wohnvierteln zu verschanzen und damit Zivilisten unnötig in Gefahr zu bringen. „Obwohl wir voll zu unseren Erkenntnissen stehen, bedauern wir den entstandenen Schmerz und wollen ein paar entscheidende Punkte klarstellen“, teilte Amnesty nach der daraufhin einsetzenden Kritik nun mit. So habe die Organisation an 19 verschiedenen Orten ukrainische Verstöße gegen das Kriegsrecht festgestellt. Dies rechtfertige aber nicht die russischen Kriegsverbrechen.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Bei Teilnahme von Belarus am Ukraine-Krieg: Tichanowskaja rechnet mit Widerstand

Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja, die derzeit im Exil in Vilnius ist, rechnet mit starkem Widerstand gegen eine mögliche volle Teilnahme ihres Landes an Russlands Krieg gegen die Ukraine. „Unsere Partisanenbewegung wird das sabotieren. Es werden Befehle verweigert werden. Oder die belarussischen Soldaten ergeben sich dort gleich“, sagte die Politikerin der Deutschen Presse-Agentur.

Swetlana Tichanowskaja, Oppositionspolitikerin aus Belarus. © Bernd Thissen/dpa

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko sei ein Kollaborateur. Er habe Belarus in diesen Krieg hineingezogen und dafür, dass Russland ihn an der Macht halte, tue er nun alles, was von ihm verlangt werde, so Tichanowskaja vor dem zweiten Jahrestag der umstrittenen Präsidentenwahl. Heute sei klar, dass der Kreml wohl schon damals Kriegspläne gehabt und Lukaschenko deshalb an der Macht gelassen habe. Er überlasse belarussisches Gebiet, damit russische Streitkräfte von dort die Ukraine angreifen können.

„Aber es gab zu Kriegsbeginn auch Sabotageakte gegen die wichtigen Versorgungswege. Schienenpartisanen verlangsamten den Militärtransport; und es wurden Informationen an die ukrainischen Streitkräfte gegeben zu den Basen, von denen russische Raketen abgefeuert wurden.“ Auch ein Bataillon belarussischer Kämpfer habe sich in der Ukraine gegen den russischen Einmarsch formiert.