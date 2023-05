Wagner-Chef klagt über schwere Verluste im Ukraine-Krieg: „Jeden Tag stapelweise Leichen“

Von: Nail Akkoyun, Franziska Schwarz, Andreas Apetz

Seit vier Tagen verstärkt Russland die Attacken. Putins Armee hat zeitlich massive Verluste zu beklagen. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Nach mutmaßlichen Drohnenangriff : USA bezichtigen Moskau der Lüge

: USA bezichtigen Moskau der Lüge Nach Drohnen-Vorfall : Russland beklagt „Sabotage“-Welle der Ukraine

: Russland beklagt „Sabotage“-Welle der Ukraine Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt. Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 4. Mai, 18.25 Uhr: Allem Anschein nach bereitet sich Russland aktuell auf die erwartete Gegenoffensive der ukrainischen Armee vor. Berichten zufolge soll der Kreml bereits befohlen haben, Massengräber für mögliche Todesopfer auszugraben – und das sogar innerhalb der eigenen Landesgrenze.

Weiter hatte Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnergruppe Wagner, über die schlechte Ausrüstung und Todesopfer innerhalb seiner eigenen Truppen beklagt: „Jeden Tag haben wir stapelweise tausend Leichen, die wir in den Sarg packen und nach Hause schicken“, sagte Prigoschin in einem Interview mit dem russischen Militärblogger Semjon Pegow. Die Schuld gab er einmal mehr der russischen Armeeführung.

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin. © ITAR-TASS/Imago

News zum Ukraine-Krieg: Mehrere Explosionen in Sumy und Tschernihiw

Update vom 4. Mai, 16.45 Uhr: In den Grenzgebieten der Oblaste Sumy und Tschernihiw kam es im Laufe des Donnerstags offenbar zu dutzenden russischen Angriffen. Binnen eines Zeitraums von rund drei Stunden sei es zu 35 kleinen bis mittelgroßen Explosionen gekommen, berichtete das Operative Kommando Pivnich Nord auf Facebook. Zu möglichen Opferzahlen ist bislang allerdings noch nichts bekannt. Auch ließen sich die Angaben bisher nicht unabhängig bestätigen. Auf Twitter und Telegram kursieren jedoch mehrere Fotos, die die Aufschläge in den Regionen zeigen sollen.

News im Ukraine-Krieg: USA bestreitet Beteiligung an angeblichem Drohnenangriff

Update vom 4. Mai, 15.25 Uhr: Ein Sprecher des Pentagon bestritt die Beteiligung der USA an dem angeblichen Drohnenangriff auf den Kreml und bezichtigte Putin-Sprecher Dmitri Peskow der Lüge. „Ich würde Ihnen einfach sagen, dass Herr Peskow lügt. Ich meine, das ist offensichtlich eine lächerliche Behauptung. Die Vereinigten Staaten hatten nichts damit zu tun. Wir wissen nicht einmal, was hier passiert ist“, sagte John Kirby, Kommunikationsdirektor im Weißen Haus.

News zum Ukraine-Krieg: Russland wirft USA Drohnen-Anschlag vor

Update vom 4. Mai, 13.56 Uhr: Russland hat den USA vorgeworfen, hinter dem angeblichen Drohnen-Anschlag auf den Kreml zu stecken. „Wir wissen, dass die Entscheidung über solche Handlungen und Terrorakte nicht in Kiew getroffen wird, sondern in Washington. Und Kiew führt aus, was ihnen gesagt wird“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow nun der Nachrichtenagentur Interfax zufolge, ohne dafür irgendwelche Beweise vorzulegen.

News im Ukraine-Krieg: Russland beklagt „Sabotage“-Welle der Ukraine

Update vom 4. Mai, 12.00 Uhr: Russland ist derzeit nach Angaben des Außenministeriums in Moskau einer beispiellosen „Sabotage“-Welle der Ukraine ausgesetzt. „Die terroristischen Aktivitäten und die Sabotage durch die ukrainischen bewaffneten Kräfte erreichen ein beispielloses Ausmaß“, erklärte das Ministerium am Donnerstag (4. Mai).

Am Vortag hatte Moskau den Abschuss zweier ukrainischer Drohnen bekannt gegeben, die angeblich den Kreml und Staatschef Wladimir Putin im Visier hatten.

News im Ukraine-Krieg: Militärexperten vermuten politische Absichten Putins

Update vom 4. Mai, 11.10 Uhr: Nach Einschätzung internationaler Militärexperten hat Russland zwei angebliche ukrainische Drohnenangriffe auf den Kreml wahrscheinlich selbst inszeniert. Damit sollten der russischen Öffentlichkeit der Krieg näher gebracht und die Voraussetzungen für eine breitere gesellschaftliche Mobilisierung geschaffen werden, schrieb das in Washington ansässige Institut für Kriegsstudien (ISW) in seinem Bericht vom Mittwoch (3. Mai). Mehrere Indizien deuteten darauf hin, dass der Angriff von innen geführt und gezielt inszeniert worden sei.

Laut der US-Denkfabrik haben die russischen Behörden in letzter Zeit Schritte unternommen, um die Luftverteidigung zu verstärken, auch innerhalb Moskaus selbst. Geolokalisierte Bilder vom Januar 2023 zeigten demnach, dass die russischen Behörden Panzir-Luftabwehrsysteme in der Nähe von Moskau platziert haben, um Luftverteidigungskreise um die Stadt zu schaffen. Es sei daher äußerst unwahrscheinlich, dass zwei Drohnen mehrere Luftverteidigungsringe hätten durchdringen und direkt über dem Herzen des Kremls detoniert oder abgeschossen werden können – und das laut Bericht auf eine Art und Weise, die von einer Kamera gut eingefangen werden konnte, um spektakuläre Bilder zu liefern.

Laut ISW deutet die sofortige und koordinierte russische Reaktion auf den Vorfall darauf hin, dass der Angriff intern so vorbereitet wurde, dass seine beabsichtigten politischen Auswirkungen die Peinlichkeit überlagern, die ein Einschlag am Kreml bedeuten würde. Mit der Aktion kurz vor dem „Tag des Sieges“ am 9. Mai solle der Krieg für das heimische Publikum als existenziell dargestellt werden.

News im Ukraine-Krieg: Ukraine veröffentlicht aktuelle Zahlen zu Verlusten Moskaus

Update vom 4. Mai, 10.00 Uhr: Die Streitkräfte der Ukraine haben vom 24. Februar 2022 bis zum 4. Mai 2023 etwa 192.590 russische Soldaten in der Ukraine kampfunfähig gemacht, darunter 650 allein am vergangenen Tag. Das teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine auf seiner Facebook-Seite mit. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Hier die Zahlen, in Klammern die Veränderungen zum Vortag:

Soldaten: bislang insgesamt etwa 192.990 (+650)

bislang insgesamt etwa 192.990 (+650) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7216 (+17)

7216 (+17) Panzer: 3707 (+5)

3707 (+5) Artilleriesysteme: 2962 (+16)

2962 (+16) Unbemannte Flugkörper / Drohnen: 2523 (+18)

2523 (+18) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5886 (+21)

5886 (+21) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 4. Mai. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News im Ukraine-Krieg: Ukrainische Luftabwehr schießt Drohnen ab

Update vom 4. Mai, 08.20 Uhr: Die ukrainische Luftabwehr hat nach eigenen Angaben 18 von 24 Kamikaze-Drohnen abgeschossen, die Russland bei einem Angriff am Donnerstag (4. Mai) vor der Morgendämmerung eingesetzt haben soll. In einer Erklärung der Kiewer Stadtverwaltung hieß es, alle Raketen und Drohnen, die zum dritten Mal innerhalb von vier Tagen die ukrainische Hauptstadt angriffen, seien zerstört worden.

„Die Russen haben Kiew mit Shahed-Loitering-Munition und Raketen, wahrscheinlich vom ballistischen Typ, angegriffen“, sagte die Verwaltung. Von 15 Shahed-Kamikaze-Drohnen, die auf die Schwarzmeerküstenstadt Odesa abgefeuert wurden, zerstörte die Luftabwehr zwölf, während drei auf ein Universitätsgelände trafen. Nach Angaben des ukrainischen Militärkommandos im Süden des Landes gab es keine Verletzten, heißt es in der Erklärung nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters.

News im Ukraine-Krieg: Russland meldet neuen Drohnenangriff

Update vom 4. Mai, 05.42 Uhr: In Russland ist nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tass im Süden des Landes nach einem erneuten Drohnenangriff ein Brand in einer Erdöl-Raffinerie ausgebrochen. Wie Tass am Donnerstag (4. Mai) unter Berufung auf den Katastrophenschutz berichtete, sei der Brand nach dem Angriff einer „nicht identifizierten Drohne“ in der nahe dem Schwarzen Meer gelegenen Siedlung Ilski in der Region Krasnodar ausgebrochen. In den vergangenen Tagen hatten russische Behörden über eine Reihe von Drohnenangriffen berichtet und einen davon als versuchten Mordanschlag auf Präsident Wladimir Putin bezeichnet.

Zu dem Vorfall in der Region Krasnodar sagte Regionalgouverneur Wenjamin Kondratjew, der Brand habe sich auf einer Fläche von 400 Quadratmetern ausgebreitet, sei aber von Einsatzkräften rasch gelöscht worden. In der Nacht auf Mittwoch hatte die Regionalverwaltung vom Brand eines Öllagers in der nahe der Brücke zur von Russland besetzten Halbinsel Krim gelegenen Ortschaft Wolna berichtet und ebenfalls einen Drohnenabsturz verantwortlich gemacht.

Wenige Stunden später hatte Moskau den Abschuss zweier Drohnen gemeldet, die auf den Kreml in Moskau gerichtet gewesen seien – und die Ukraine der Planung eines „Terrorakts“ beschuldigt. Kiew hatte erklärt, mit dem Vorfall nichts zu tun zu haben - und Russland vorgeworfen, den Vorfall inszeniert zu haben.

News im Ukraine-Krieg: USA warnen vor Reaktion des Kreml

Update vom 3. Mai, 22.30 Uhr: Angesichts der verschärften Rhetorik Russlands, welches der Ukraine einen Drohnenangriff auf den Kreml vorwirft, warnen die USA vor verstärkten Raketenangriff. Unter anderem soll die ukrainische Hauptstadt Kiew sowie die umliegende Region das primäre Ziel der russischen Streitkräfte sein.

„Angesichts der jüngsten Zunahme von Angriffen in der Ukraine und der aufrührerischen Rhetorik Moskaus warnt das Außenministerium die US-Bürger vor einer anhaltenden erhöhten Gefahr von Raketenangriffen, auch in Kiew und der Oblast Kiew“, so die Botschaft in einem Sicherheitshinweis. In der Warnung forderte die Botschaft die Bürgerinnen und Bürger auf, „den Luftalarm zu beachten, sich angemessen zu schützen und den Anweisungen der örtlichen Behörden zu befolgen“.

Ukraine-News: Russland baut gewaltige Abwehranlagen – auch im eigenen Land

Im Ukraine-Krieg hat Russland nach Angaben britischer Geheimdienste starke Verteidigungsanlagen an der Front, aber auch in besetzten ukrainischen Gebieten und teils tief im eigenen Land errichtet. „Bilder zeigen, dass Russland besondere Anstrengungen unternommen hat, um die nördliche Grenze der besetzten (ukrainischen Halbinsel) Krim zu befestigen“, teilte das britische Verteidigungsministerium nun mit.

Zudem seien Hunderte Kilometer Schützengräben auf international anerkanntem russischen Territorium ausgehoben worden, darunter in den Gebieten Belgorod und Kursk, die an die Ukraine grenzen.

In London wurden zwei mögliche Begründungen für die Defensivanlagen genannt. „Die Abwehranlagen unterstreichen die tiefe Besorgnis der russischen Führung, dass die Ukraine einen großen Durchbruch erzielen könnte“, hieß es. „Einige Arbeiten wurden aber wahrscheinlich von lokalen Kommandeuren und Politikern in Auftrag gegeben, um die offizielle Linie zu unterstützen, dass Russland von der Ukraine und der Nato „bedroht“ wird.“ (frs/nak mit Material der dpa)