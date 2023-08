Nach dem Niger-Putsch: Torpediert Putin die 13-Milliarden-Dollar-Pipeline mit Gas für Europa?

Nach dem Putsch im Niger befürchten Experten, dass sich das afrikanische Land Russland zuwendet. Ein Milliardenprojekt droht zu kippen.

Niamey – „Die Regierung, die ihr kennt, gibt es nicht mehr“, verkündeten Offiziere der nigrischen Nationalgarde am Abend des 26. Juli im nationalen Fernsehsender RTN. Der als pro-westlich geltende Präsident Mohamed Bazoum sei abgesetzt. General Abdourahamane Tchiani, der Kommandeur der Eliteeinheit, ernannte sich zum neuen Machthaber.

Der Putsch könnte Auswirkungen auf Europa haben, denn: Der Niger nimmt bei einem wichtigen Projekt eine Schlüsselrolle ein. Und die BBC berichtete bereits von einer Welle der Russland-Affinität, in dem afrikanischen Staat.

Trans-Sahara-Pipeline und Putin: Was passiert nach dem Putsch in Niger mit dem Großprojekt?

Eigentlich soll künftig die rund 4.000 Kilometer lange Trans-Sahara-Pipeline Gas aus Nigeria durch den Niger nach Nordafrika, genauer gesagt nach Algerien, leiten. Von dort aus könnte das Gas über die bereits bestehende TransMed-Pipeline weiter nach Europa fließen. Angesichts des Ukraine-Kriegs sei die geplante Pipeline eine Gelegenheit für die afrikanischen Länder, Gas in die globalen Märkte zu liefern, sagte Isaac Botti, Analyst für öffentliche Finanzen in der nigerianischen Hauptstadt Abuja, der Deutschen Welle.

Bereits vor über einem Jahrzehnt hatten sich Vertreter aus Nigeria, Niger und Algerien getroffen, um das Projekt zu planen. Dann lag das Vorhaben jahrelang auf Eis. Doch im Juli 2022 kam wieder Schwung in das Thema: Die drei Länder unterzeichneten eine Absichtserklärung, wie Algeriens staatliche Nachrichtenagentur meldete. Die Trans-Sahara-Pipeline solle in kurzer Zeit fertiggestellt werden, sagte demnach der algerische Minister für Energie und Bergbau, Mohammed Arkab. Einen genauen Zeitplan nannte er nicht.

Gas aus Nigeria sollte durch die Trans-Sahara-Pipeline nach Europa fließen

Rund 13 Milliarden US-Dollar (12,8 Milliarden Euro) sollen in das Projekt der Pipeline durch die Sahara investiert werden. Tragen sollen die Kosten zum größten Teil Algerien und Nigeria. Nach Angaben aus Algerien, dem weltweit zehntgrößten Erdgasproduzenten, könnten so jährlich 30 Milliarden Kubikmeter Gas durch die Transportröhre in den Norden Afrikas und weiter nach Europa fließen. Nigeria verfüge über „eines der größten Gasvorkommen der Welt“, sagte Finanzexperte Botti der Deutschen Welle. Mit der Trans-Sahara-Pipeline könnten ihm zufolge über 800 Milliarden Euro verdient werden.

Die Länder betrachten das Mammutprojekt daher als lohnendes Investitionsvorhaben. Denn Europa sieht sich nach der russischen Invasion in die Ukraine nach anderen Lieferanten um. Mineralölunternehmen wie Total oder Shell meldeten in der Vergangenheit bereits Interesse an der Pipeline an. Auch der russische Staatskonzern Gazprom unterzeichnete vor Jahren eine Kooperation mit Nigeria.

Putin-Propaganda in Afrika: Russland als Helfer, der Staaten aus Kolonialherrschaft befreit

Was passiert also mit dem Vorhaben, sollte – wie von Experten befürchtet – Russland nach dem Putsch in Niger an Einfluss gewinnen? Unklar. Klar ist: Wladimir Putin pocht darauf, den Einfluss Russlands in Afrika zu vergrößern. Wie Ulf Laessing von der Konrad-Adenauer-Stiftung t-online sagte, machen prorussische Influencer in afrikanischen Staaten gezielt Stimmung für Moskau und gegen die ehemaligen westlichen – meist französischen – Kolonialherren.

Russland werde angepriesen als verlässlicher Partner, der den Afrikanern dabei helfe, sich von den „Fesseln der Kolonialherrschaft“ zu befreien. Passend dazu bezeichnete der Chef der berüchtigten Wagner-Gruppe Jewgeni Prigoschin den Putsch in Niger auf Telegram als „Kampf des Volkes gegen die Kolonisatoren“. In russischen Propaganda-Videos sind laut einem Bericht der Deutschen Welle russische Truppen in Mali zu sehen gewesen, die gegen französische Soldaten – als Zombies dargestellt – kämpften, um „Afrika zurückzuerobern“.

Auch auf dem Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg Ende Juli inszenierte sich Putin als Helfer Afrikas. Moskau werde in den kommenden drei bis vier Monaten 25.000 bis 50.000 Tonnen Getreide kostenlos nach Burkina Faso, Simbabwe, Mali, Somalia, Eritrea und die Zentralafrikanische Republik liefern, versprach der Kreml-Chef den anwesenden Diplomaten. Zuvor hatte der russische Präsident das Abkommen zur Verschiffung ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer auslaufen lassen, was für Unruhe auf dem globalen Lebensmittelmarkt sorgte.

Putsch in Niger: Ukraine wirft Russland Inszenierung vor – Mali und Burkina Faso warnen vor Eingreifen

Laut dem Nachrichtensender Al-Jazeera erklärte der Kreml, die Lage in Niger gebe nach dem Putsch gegen Bazoum „Anlass zu ernster Besorgnis“. Russland rufe alle Seiten zu Zurückhaltung und schnellstmöglicher Rückkehr zur Rechtsordnung auf, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in einem Telefonat mit Reportern. Mychailo Podoljak, ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, warf dem Kreml eine Inszenierung des Staatsstreichs in Niger vor. Russland wolle „Instabilität provozieren und die globale Sicherheitsordnung untergraben“.

Währenddessen hat der westafrikanische Staatenbund Ecowas in einer Sondersitzung Tchiani und seine Junta dazu aufgerufen, den Coup binnen einer Woche zu revidieren. Ansonsten müsse man mit einem Einmarsch von Ecowas-Truppen rechnen. Die nach früheren Militärputschen bereits suspendierten Ecowas-Mitglieder Burkina Faso und Mali haben sich an die Seite der Putschisten im Niger gestellt: Jede militärische Intervention gegen den Niger komme einer Kriegserklärung auch gegen ihre Länder gleich. (mg, mit dpa)