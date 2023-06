Von Wagner-Gruppe und Kadyrow-Truppen festgehalten - Ukrainer kommen im Gefangenenaustausch frei

Von: Kathrin Reikowski

Unter den Freigelassenen des Gefangenenaustauschs befinden sich auch Ukrainer, die von der Wagner-Gruppe und den Kadyrow-Truppen gefangen gehalten worden sind.

Kiew/Moskau - Mehr als 90 Männer kamen bei einem Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland am Wochenende frei - bei beiden Parteien des russischen Kriegs gegen die Ukraine. Wie die ukrainische Zeitung Ukrainska Pravda meldet, waren darunter auch Männer, die sich in Gefangenschaft bei der Wagner-Gruppe oder bei der Achmat-Spezialeinheit des tschetschenischen Putin-Unterstützers Ramsan Kadyrow befunden hatten.

Kiew habe 95 Verteidiger zurückerhalten, die unter anderem bei Kämpfen um die Städte Bachmut und Mariupol in russische Gefangenschaft geraten seien, teilte der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak mit. „Viele von unseren Leuten wurden verletzt in Gefangenschaft“, sagte er. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau meldete die Freilassung von 94 eigenen Kämpfern aus ukrainischer Gefangenschaft.

Ukraine-Krieg: Gefangenenaustausch auch mit Gefangenen der Wagner-Gruppe

Unter den 95 aus der Gefangenschaft entlassenen Personen hätten sich 51 Vertreter der Streitkräfte der Ukraine, 29 Nationalgardisten, elf Grenzschutzbeamte und vier Militärsegler befunden, wie die Ukrainska Pravda schreibt. Es seien ausschließlich Männer freigelassen worden - sie hätten unter anderem an den Fronten Charkiw, Saporischschja, Cherson, Luhansk und Sumy gekämpft.

Vor allem sei es der Ukraine bei diesem Gefangenenaustausch gelungen, Soldaten freizubekommen, die nicht von der russischen Armee gefangen gehalten worden waren. Es kamen demnach Soldaten, darunter Offiziere und Unteroffiziere frei, die sich in Gefangenschaft bei der Wagner-Gruppe befunden hatten - sowie Soldaten, die von den sogenannten Achmat-Truppen gefangengenommen worden waren.

Ukraine: Schwerverletzte unter freigelassenen Gefangenen

Unter den ukrainischen Rückkehrern seien vier Männer mit schwersten Verletzungen - und ein Mann, der 30 Kilogramm Gewicht verloren habe in der Zeit seiner Gefangenschaft. Die freigelassenen russischen Soldaten sollen in medizinischen Einrichtungen des Ministeriums behandelt werden und eine Reha durchlaufen, hieß es in der Mitteilung der Behörde.

In Kiew sagte Jermak auch, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj es als eine der Hauptaufgaben festgelegt habe, alle Soldaten aus russischer Kriegsgefangenschaft in die Ukraine zurückzuholen. Daran werde jeden Tag 24 Stunden gearbeitet, sagte er. Russland und die Ukraine haben in dem seit 15 Monaten andauernden Krieg bereits mehrfach Gefangene ausgetauscht. Zuletzt hatte es Ende Mai einen größeren Gefangenaustausch gegeben. (dpa/kat)