„Wird russische Fluchtwellen geben“: Ukraine skizziert die Gegenoffensive bis zum Sommer

Von: Gregor-José Moser

Die Ukraine benennt ihre Kriegsziele für die Sommeroffensive. Der EU-Außenbeauftragte Borrell glaubt nicht an ein baldiges Ende des Ukrainekriegs.

Kiew - Für den ukrainischen Außenminister Oleksij Resnikow ist das oberste Ziel der Gegenoffensive im Ukraine-Krieg klar: Russland muss den Krieg verlieren - und wird es auch. Das hat Resnikow den Zeitungen der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung Ouest France gesagt. „Wir müssen die Gewissheit der Russen erschüttern, dass sie diesen Krieg gewinnen können“, sagte er. Man werde alle vorübergehend besetzten Gebiete der Ukraine befreien, so Resnikow.

Dabei sollen laut Resnikow die international anerkannten Grenzen von 1991 wiederhergestellt werden. Das schließe auch die von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim und die Gebiete Luhansk und Donezk ein, erklärt er. Russisches Territorium will die Ukraine ihm zufolge aber nicht angreifen. „Wir brauchen kein russisches Land. Wir würden gern mit einem demokratisch regierten Nachbarn leben, nicht mit einem autokratischen Regime“, sagte Resnikow.

Scharfschützen der ukrainischen Armee bringen sich in Position gegenüber russischen Truppen in der Nähe von Bachmut. Die Gegenoffensive rückt näher. © picture alliance/dpa/AP | Libkos

Resnikow: Ukraine hofft auf deutsche Eurofighter

Mit Russland strebe die Ukraine normale Beziehungen an, wie man sie beispielsweise mit Polen, der Slowakei oder Rumänien führe. Für die jüngsten Angriffe auf russischem Territorium ist die Ukraine nach eigenen Angaben nicht verantwortlich. Laut Resnikow stecken dahinter russische Staatsbürger, die nicht mit dem Kreml-Regime einverstanden sind. Mit Blick auf die Kampfjet-Koalition für die Ukraine hofft das Land auch auf eine Beteiligung Deutschlands.

Resnikow schlägt vor, dass Großbritannien und Deutschland ihre Kapazitäten beim Eurofighter zusammenlegen könnten. Zunächst würde die Ukraine es aber begrüßen, wenn Deutschland sich an der Ausbildung der ukrainischen Piloten an Eurofightern beteiligen würde, fügte Resnikow hinzu. Deutschland und Großbritannien hatten zuletzt ausgeschlossen, auf absehbare Zeit Kampfjets an die Ukraine zu liefern.

Oleksij Resnikow, Verteidigungsminister der Ukraine. © Boris Roessler/dpa

Borrell: Krieg wird im Sommer nicht vorbei sein

Aktuell wird häufig darüber spekuliert, ob die angekündigte ukrainische Gegenoffensive bereits begonnen hat oder unmittelbar bevorsteht. Im Zeitungsinterview sagte Resnikow, er könne das nicht beantworten, da Russland sonst Einzelheiten erfahren könnte. Er sei aber genauso optimistisch wie Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass die Ukraine mit ihrer Gegenoffensive in diesem Jahr einen Durchbruch erzielen könne. Auf ukrainischem Territorium werde es dann neue Fluchtwellen von russischen Soldaten geben. Den Russen mangele es an Ressourcen und vielen Rekruten an Erfahrung, so Resnikow.

Der EU-Außenbeauftragte, Josep Borrell, rechnet derweil damit, dass der Krieg auch im Sommer nicht zu Ende sein werde. Er sehe eine Truppenkonzentration auf beiden Seiten und den klaren Willen Russlands, den Krieg zu gewinnen, sagte er auf einer Veranstaltung in Barcelona. Russland werde nicht verhandeln, bevor es nicht versucht habe, den Krieg zu gewinnen. Wladimir Putin habe mehr als 300.000 Mann zusammengezogen, doppelt so viele wie zu Beginn der Invasion, so Borrell. (Gregor-José Moser)