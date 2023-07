Vom Bau an die Front? Russland setzt bei Rekrutierung auf bizarre Methoden

Von: Stephanie Munk

Russland rekrutiert laufend neue Soldaten für den Ukraine-Krieg - offenbar mit mäßigem Erfolg. Der Kreml wechselt nun offenbar die Strategie.

Moskau - Die Wagner-Gruppe von Jewgeni Prigoschin wird offenbar nach Belarus verlagert. Mehrere Zeltstädte für die Söldner sollen dort bereits entstanden sein. Damit fehlen diese Kämpfer jetzt an der Front im Ukraine-Krieg. Auch die Rekrutierungszentren der Wagner-Gruppe in Russland sind vorerst geschlossen.

Offenbar wächst deshalb in Russland die Furcht vor einer neuen Mobilmachung, berichtete Russland-Korrespondentin Gesine Dornblüth am Dienstag (4. Juli) im Deutschlandfunk. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der Duma habe auf entsprechende Gerüchte bereits reagiert: Er dementiert eine neue Mobilmachung in Russland. Diese sei nicht nötig - die russische Armee könne ihren Bedarf weiterhin mit freiwilligen Vertragssoldaten decken.

Russland braucht Soldaten für Ukraine-Krieg - Rekrutierung jetzt mit neuer Masche?

Doch so ganz einfach ist die Rekrutierung von weiteren Soldaten für die Ukraine-Front offenbar nicht. Werbeplakate der Armee und Stände in den Straßen, mit denen Freiwillige für den Krieg gesucht waren, scheinen nur mäßigen Erfolg zu haben.

Offenbar setzt der Kreml auch auf das Ausüben von Druck, um neue Rekruten zu finden: Der Deutschlandfunk berichtet, dass laut der Recherche eines unabhängigen russischen Portals versucht wird, Bauarbeiter für die Front zu gewinnen. Bauunternehmen in Moskau sollen demnach unter Druck gesetzt werden: Sie sollen unter ihren Arbeitern Freiwillige benennen, die in den Ukraine-Krieg ziehen. Im Gegenzug sollen dann Aufträge der Stadt winken.

Russland rekrutiert für Ukraine-Krieg mit zweifelhaften Methoden

Es ist nicht die erste Meldung über ungewöhnliche Arten der Rekrutierung auf russischer Seite. Das Verteidigungsministerium soll auch Kämpfer des Islamischen Staats für den Ukraine-Krieg anwerben. Auch vor der Rekrutierung von Schwerverbrechern aus Gefängnissen, die sogar der Wagner-Gruppe zu brutal sind, soll Putins Regierung nicht zurückschrecken.

Laut ukrainischen Angaben hat die Russland während des Ukraine-Kriegs bereits enorme Verluste erlitten, die Rede ist von über 230.000 gefallenen oder verletzten Soldaten. Offiziell überprüfen lassen sich diese Zahlen nicht. Nach russischen Angaben fallen die Verluste wesentlich geringer aus. Die russische Armee konnte jetzt offenbar die ukrainischen Truppen bei ihrer Gegenoffensive am Ostufer des Dnipro zurückschlagen. (smu)