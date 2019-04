Ukraine-Wahl: Komiker Selenskyj laut Nachwahlbefragung neuer Präsident

Petro Poroschenko und Wolodimir Selenski treten in der Stichwahl gegeneinander an.

Wer wird neuer Präsident der Ukraine? Für die Stichwahl zwischen Petro Poroschenko und Wolodymyr Selenskyj gibt es eine deutliche Prognose.

Am 21. April wird der neue Präsident der Ukraine gewählt.

In der Stichwahl treten der Amtsinhaber Petro Poroschenko und der Schauspieler Wolodimir Selenski gegeneinander an.

Im ersten Wahlgang, am 31. März, als noch mehrere Kandidaten wählbar waren, bekam Selenski die meisten Stimmen.

19.58 Uhr: Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Ukraine hat Amtsinhaber Petro Poroschenko seine Niederlage eingeräumt. Er gratulierte am Sonntagabend in Kiew seinem Herausforderer Wolodymyr Selenskyj zum Sieg. „So gehört es sich. So ist es in demokratischen Ländern üblich“, sagte Poroschenko vor seinen Anhängern. Zugleich betonte er: „Ich werde weiter in der Politik bleiben und für die Ukraine kämpfen“. Der 53-Jährige rief seinen Anhängern zu, niemals aufzugeben.

Die Partei Poroschenkos hatte zuvor erklärt, nun die Parlamentswahl im Oktober in den Blick zu nehmen. „Wir brauchen gemeinsame Anstrengungen, um das Land zu verteidigen“, sagte Poroschenko. Er warnte immer wieder vor einer russischen Aggression gegen sein Land. Er werde nun das Amt verlassen, aber den Kampf nicht aufgeben. „Der neue Präsident wird eine starke Opposition haben, eine sehr starke“, meinte er kämpferisch. Die Niederlage war ihm nicht anzumerken.

19.12 Uhr: Der Schauspieler Wolodymyr Selenskyj hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in der krisengeschüttelten Ukraine laut Prognosen klar gewonnen. Der prowestliche 41-Jährige kann mit rund 73 Prozent der Stimmen rechnen, wie ukrainische Fernsehsender am Sonntag unter Berufung auf mehrere Meinungsforschungsinstitute in Kiew berichteten.

Stichwahl heute - Selenskyj muss nach Aktion bei Stimmabgabe Bußgeld zahlen

15.50 Uhr: Der Schauspieler Wolodymyr Selenskyj (41) hat sich am Tag der Präsidentenwahl in der Ukraine wegen einer Ordnungswidrigkeit ein Bußgeld eingefangen. Weil er im Wahllokal in Kiew seinen Stimmzettel mit dem Kreuz neben seinem Namen demonstrativ in die Kamera hielt, verhängte die Polizei eine Strafe, wie sein Wahlkampfteam selbst mitteilte. Die Uniformierten kamen am Sonntag in den Stab von Selenskyj, um die Ordnungswidrigkeit zu ahnden. Die genaue Höhe des Bußgeldes war zunächst nicht bekannt. Sie dürfte nach Angaben von Juristen bei umgerechnet höchstens 28 Euro liegen.

Selenskyjs Team versuchte, der Panne Positives abzugewinnen: „Neuer Präsident - neue Regeln. Alle müssen nach dem Gesetz leben!“, schrieb Selenskyjs Wahlkampfleiter Dmitri Rasumkow bei Facebook. Er nannte den Komiker schon Präsident, obwohl die Abstimmung noch lief. Selenskyj erklärte später, er habe auf eine Bitte von Journalisten den Wahlzettel gezeigt. Damit verstieß er nach Behördenangaben gegen das Agitationsverbot am Wahltag. „Gesetz ist Gesetz“, sagte er.

14.30 Uhr: Die nach Westen strebende Ukraine hat in einer Stichwahl einen neuen Präsidenten bestimmt. Begleitet wurde die Abstimmung am Ostersonntag von einem weiteren Schlagabtausch der beiden Kandidaten. „Es ist sehr wichtig, dass bei der Wahl der Verstand Oberhand behält“, sagte Amtsinhaber Petro Poroschenko bei seiner Stimmabgabe in Kiew am Sonntag.

In zuletzt veröffentlichten Umfragen lag der Präsident deutlich hinter dem Politneuling und Komiker Wolodymyr Selenskyj. Poroschenko sagte, die Abstimmung könne Spaß machen. „Aber danach sollte es nicht schmerzhaft werden“, mahnte der Amtsinhaber. „Ich verlasse mich auf die Weisheit des ukrainischen Volkes.“

Ukraine: Polizisten sichern Wahllokale

13.55 Uhr: Rund 30 Millionen Wähler sind in der krisengebeutelten Ex-Sowjetrepublik zur Stimmabgabe aufgerufen. Bis Mittag registrierte die Wahlkommission in Kiew eine leicht höhere Wahlbeteiligung als im ersten Durchgang. Rund 18 Prozent der Wähler gaben bereits am Vormittag ihre Stimme ab. In den Separatistengebieten Donezk und Luhansk im Osten wird nicht gewählt.

Zehntausende Polizisten sicherten die rund 30 000 Wahllokale. Vor der Stimmabgabe von Selenskyj entblößte sich eine Aktivistin der ukrainischen Frauenrechtsgruppe Femen. Mit nacktem Oberkörper protestierte die hochschwangere Frau gegen den Favoriten und sagte: „Selenskyj ist eine Katze im Sack.“ Niemand wisse, in welche Richtung die Ukraine unter ihm steuere.

13.00 Uhr: Der ukrainische Staatschef Petro Poroschenko hat bei der Stichwahl um das Präsidentenamt die Fortschritte des krisengebeutelten Landes während seiner Amtszeit gelobt. „Wir haben eine gesicherte demokratische Tradition und gerade das macht die Ukraine als europäischen Staat aus“, sagte der Amtsinhaber bei der Stimmabgabe in der Hauptstadt Kiew. Die durch einen blutigen Konflikt im Osten geprägte Ex-Sowjetrepublik solle weiter den Weg der Reformen beibehalten, sagte der 53-Jährige, der von seiner Frau, seinen Kindern und einem Enkel in das Wahllokal begleitet wurde.

Selenskyj konterte im Wahllokal: „Heute habe ich für einen würdigen Menschen im Amt gestimmt.“ Er versprach, die Korruption im Falle eines Wahlsieges bekämpfen zu wollen.

Komiker Selenski optimistisch bei Stimmabgabe: „Alles wird gut werden“

11.50 Uhr: Der politische Quereinsteiger Wolodymyr Selenskyj ist optimistisch, die Stichwahl um das Präsidentenamt in der Ukraine zu gewinnen. „Alles wird gut werden. Das wird schon“, sagte er gut gelaunt bei der Stimmabgabe am Sonntag in Kiew. „Ich hoffe, dass es ein Sieg fairer Wahlen wird.“ Selenskyj war mit seiner Frau ins Wahllokal gekommen, wo sich Dutzende Journalisten um den Kandidaten drängten. „Ich fahre jetzt zu meinem Wahlstab. Dann sehen wir ja am Abend, wie die Wahlergebnisse aussehen“, sagte er kurzangebunden, als er das Wahllokal nach wenigen Minuten wieder verließ.

Update vom 21. April, 9.23 Uhr: In der Ukraine hat am Sonntagmorgen (7.00 Uhr MESZ) die Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Die rund 30 Millionen Wähler sind aufgerufen, sich zwischen Amtsinhaber Petro Poroschenko und dem Polit-Neuling Wolodymyr Selenskyj zu entscheiden.

Erste Prognosen werden kurz nach Schließung der Wahllokale ab 19.00 Uhr MESZ erwartet. In den von einem blutigen Konflikt geprägten Separatistengebieten Donezk und Luhansk im Osten der ehemaligen Sowjetrepublik wird nicht gewählt.

Das waren die News vom 20. April

21.24 Uhr: Es ist soweit: In der Ukraine wird am Sonntag (ab 7.00 Uhr MESZ) ein neuer Präsident gewählt. Rund 30 Millionen Wähler sind aufgerufen, sich in einer Stichwahl zwischen Amtsinhaber Petro Poroschenko und dem Polit-Neuling Wolodymyr Selenskyj zu entscheiden. Erste Prognosen werden kurz nach Schließung der Wahllokale gegen 19.00 Uhr MESZ erwartet. In den von einem blutigen Konflikt geprägten Separatistengebieten Donzek und Luhansk im Osten des Landes wird nicht gewählt.

Der extrem hitzige Wahlkampf um das Präsidentenamt in der krisengebeutelten Ukraine war am Samstag mit einem „Tag der Stille“ zu Ende gegangen. Unmittelbar vor der Abstimmung in der nach Westen strebenden Ex-Sowjetrepublik war Wahlwerbung für den Amtsinhaber Petro Poroschenko und seinen Herausforderer, den Komiker Wolodymyr Selenskyj, per Gesetz verboten.

14.45 Uhr: Nach einem extrem hitzigen Wahlkampf bereitet sich die Ukraine mit einem sogenannten Tag der Stille auf die Stichwahl um das Präsidentenamt vor. Unmittelbar vor der Abstimmung in der nach Westen strebenden Ex-Sowjetrepublik war Wahlwerbung für den Amtsinhaber Petro Poroschenko und den Komiker Wolodymyr Selenskyj per Gesetz verboten. Sowohl Wahlkampfauftritte als auch neue Umfragen wurden am Samstag von der Wahlkommission untersagt. Medienberichten zufolge ließen beide Kandidaten allerdings Plakate in den Farben ihrer Kampagne ohne Namensnennung aufhängen.

Am Ostersonntag entscheiden rund 30 Millionen Ukrainer über das neue Staatsoberhaupt für die nächsten fünf Jahre.

Showdown vor der Stichwahl - Komiker Selenski kündigt im Duell an: „Will das System stürzen“

Update vom 19. April, 21.00 Uhr: Zwei Tage vor der Stichwahl um das ukrainische Präsidentenamt haben sich die beiden Kandidaten am Freitag vor tausenden Zuschauern im Olympiastadion von Kiew einen verbalen Schlagabtausch geliefert. Die Umfragen sehen den Komiker Wolodimir Selenski weit vor Amtsinhaber Petro Poroschenko. Schon bei der ersten Wahlrunde hatte Selenski deutlich vorne gelegen, Poroschenko erreichte nur etwa halb so viele Stimmen und kam als klarer Zweiter in die nächste Runde.

Selenski räumte zu Beginn der Debatte offen ein, dass er keine politische Erfahrung hat. "Ich bin kein Politiker", sagte der 41-Jährige. "Ich bin einfach ein normaler Mensch, der gekommen ist, um dieses System zu stürzen." Präsident Poroschenko hielt Selenski dessen mangelnde Erfahrung vor und stellte dessen Fähigkeit infrage, als oberster Truppenkommandeur zu dienen und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Stirn zu bieten.

Stichwahl in der Ukraine: Komiker Selenski fordert Amtsinhaber Poroschenko heraus

Kiew - Seit 2014 befindet sich die Ukraine in kriegsähnlichen Umständen, fast genauso lange ist Petro Poroschenko Präsident. Er ist der Nachfolger von Wiktor Janukowitsch, der im Zuge der Euromaidan-Proteste abgesetzt wurde. In seiner Amtszeit ist es ihm nicht gelungen, die Kampfhandlungen mit den prorussischen Separatisten zu beenden. Aktuellen Umfragen zufolge könnte für ihn die Zeit als Präsident enden.

Im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen am 31. März bekam er nur 15,95 Prozent der Stimmen. Sein Konkurrent, der Komiker und Schauspieler Wolodimir Selenski, erhielt 30,24 Prozent. Da kein Kandidat eine absolute Mehrheit erreichen konnte, kommt es am 21. April zur Stichwahl zwischen den beiden.

Petro Poroschenko: Amtsinhaber und Präsidentschaftskandidat bei der Wahl in der Ukraine 2019

Nach dem Zusammenbruch machte Poroschenko Karriere als Unternehmer. Er betätigte sich im Auto- und Schiffbau, der Schokoladenherstellung und beteiligte sich an Fernsehsendern. 2013 listete ihn das Wirtschaftsmagazin Forbes auf Platz sieben der ukrainischen Oligarchen mit einem geschätzten Vermögen von 1,6 Milliarden US-Dollar.

1998 ging er in die Politik und wurde in das Parlament gewählt. Von 2009 bis 2010 war er Außenminister der Ukraine und von März bis Dezember 2012 Wirtschaftsminister. 2013 sprach Poroschenko der ukrainischen Regierung die Legitimität ab und brachte sich als Präsidentschaftskandidat in Stellung. Nach der Flucht Janukowitschs nach Russland wurde er offiziell zum Kandidaten seiner Partei, der Solidarnist, erkoren. Nach seiner am 26. Mai 2014 wurde die Partei umbenannt in „Block Petro Poroschenko“.

Während seiner Regierungszeit hat sich die Ukraine Europa und den USA angenähert, was auch als der größte Erfolg Poroschenkos gilt. Ihm wird jedoch angekreidet, es nicht geschafft zu haben, einen sta­bi­len Waf­fen­stillstand in den Bürgerkriegsgebieten in der Ost-Ukraine zu erreichen.

Wolodymyr Selenskyj: Herausforderer bei der Präsidentschaftswahl in der Ukraine 2019

Anders als Poroschenko kann sein Konkurrent Wolodymyr Selenskyj auf keine lange politische Karriere zurückblicken. Nach seinem Jura-Studium wandte er sich der Schauspielerei zu und arbeitete auch als Komiker, Synchronsprecher, Drehbuchautor, Fernsehmoderator und Filmproduzent.

In der Fernsehserie „Sluga naroda“ (2015) und dem gleichnamigen Film (2016) spielte er den fiktiven ukrainischen Präsidenten Wassilyj Petrowytsch Holoborodko. Von da an wurde über eine Präsidentschaftskandidatur spekuliert. Schon bevor er seine Kandidatur offiziell verkündet hatte, lag Selenski in den Umfragen an zweiter Stelle hinter der ehemaligen Premierministerin Julia Timoschenko und vor Poroschenko. Seine Beliebtheit stieg seitdem immer mehr an. Auch vor der Stichwahl liegt er in den Umfragen vorne.

